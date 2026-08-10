Frielingsdorf machts zweistellig, Mittelrheinligisten lassen Federn

SV Alemannia Mariadorf – Rhenania Würselen/Euchen 5:1
Tore: 1:0 Dennis Lehmann (20.), 2:0 Abdullah-Selim Basogul (39.), 3:0 Lucas Heitzer (51.), 4:0 Nico Dautzenberg (64.), 4:1 Jannis Geulen (80.), 5:1 Pascal Willems (85.)
SpVg Frechen 20 II – DJK Südwest Köln 2:2
Schiedsrichter: Andreas Rüdell - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 (26.), 1:1 Jakob Christian Hehn (51. Foulelfmeter), 1:2 Philipp Graf (59.), 2:2 (83.)
SV Wachtberg – DJK Südwest Köln II 5:2Schiedsrichter:
Philipp ReimerTore:
1:0 Maximilian Engels (10.), 2:0 Abdullah Emre Dumanlikaya (11.), 2:1 Henri Erlen (20.), 3:1 (48.), 4:1 Maximilian Engels (56.), 5:1 Maximilian Engels (76.), 5:2 Nils Rauschert (85.)
CfB Ford Köln-Niehl 09/52 – SV Weiden 1914/75 1:3
Schiedsrichter: Emre Sagdic - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Tim Pfeiffer (29.), 0:2 Michel Franz Schneider (47.), 0:3 Louis Strombach (56.), 1:3 Alexander Runkel (59. Foulelfmeter)
Sportfreunde Troisdorf 05 – Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard 3:1Tore:
0:1 Laoran Osmani (30.), 1:1 Abderafie Khabza (33.), 2:1 Emer Abdo (69.), 3:1 Michel Möller (82.)
TV Hoffnungsthal – SC 08 Elsdorf 3:1Tore:
1:0 Moritz Petzke (19.), 1:1 Ousama Sollami Koubia (33.), 2:1 Shkrep Haxhimusa (45.+2), 3:1 Christoph Hankammer (53.)Rot:
Abdelkader Boubker (78./SC 08 Elsdorf)
TuS Marialinden – SC Germania Reusrath 3:2
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 12
Tore: 1:0 Andre Peters (9.), 2:1 Ahmad Solail Ghulami (30.), 2:2 Gael Ntolo (41.), 3:2 Andre Peters (49.), 1:1 Leo Luca De Rubertis (49.)
TuRU Düsseldorf – SC Rheinbach 0:1
Schiedsrichter: Mohammad Soheil Nori - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Jannes Hoffmann (40. Foulelfmeter)
Türkischer FC Inter Troisdorf – TuRa Germania Oberdrees 0:9Tore:
0:1 Coskun Celik (26.), 0:2 Coskun Celik (31.), 0:3 Daniel Blum (37.), 0:4 Daniel Blum (55.), 0:5 Deniz-Can Isitmen (57.), 0:6 Daniel Blum (63.), 0:7 Daniel Blum (71.), 0:8 Mohamed Bohid (86.), 0:9 Marvin Linden (88.)
FC Stolberg – VfR Würselen 5:5Schiedsrichter:
Rudolf Ungar (Würselen ) - Zuschauer:
45Tore:
1:0 Sandro Heidenthal (19.), 1:1 Tim Gerhards (21.), 2:1 Henrik Kohler (34. Foulelfmeter), 3:1 Sandro Heidenthal (45.+2), 3:2 Nick Gerhards (46.), 4:2 Ulrich-Hamidullah Issifou (64.), 4:3 Tim Gerhards (67. Handelfmeter), 4:4 Eugene Nana Amoh-Nkansah (77.), 5:4 Jan Kinderreich (83.), 5:5 Tim Gerhards (88.)
SC 1925 Wißkirchen – TuS Odendorf 1919 II 16:0
Schiedsrichter: Fabian Wolffs - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Pascal Niesser (15.), 2:0 Marco Stura (33.), 3:0 Maxim Mezler (39.), 4:0 Pascal Niesser (45.+2), 5:0 Ben Löhmann (48.), 6:0 Maxim Mezler (62.), 7:0 Maxim Mezler (65.), 8:0 Pascal Niesser (70.), 9:0 Ben Löhmann (71.), 10:0 Janis Andreas Kertz (75.), 11:0 Marco Stura (76.), 12:0 (79. Eigentor), 13:0 Pascal Niesser (83.), 14:0 Marco Stura (86.), 15:0 Nico Lehner (87.), 16:0 Ben Löhmann (88.)
FC Pesch – TuSpo Richrath 6:4
Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Jusuf Can Özcelik (19.), 1:1 Alen Vincazovic (25.), 2:2 Gianluca Gagliardi (39.), 2:1 Jusuf Can Özcelik (42.), 3:2 Jusuf Can Özcelik (45.), 4:2 Ergün Yildiz (60.), 5:2 Tugra-Süleyman Koc (75.), 6:2 Ergün Yildiz (78.), 3:6 Jonas Schäfer (86.), 4:6 Jonas Schäfer (88.)
FC Hertha Rheidt – SC Borussia Köln-Kalk 05 5:0
Schiedsrichter: Cedric Kaya Atalay
Tore: 1:0 Noah Pfeil (22.), 2:0 Noah Pfeil (38.), 3:0 Noah Pfeil (49.), 4:0 Vincenzo Zimmitti (52.), 5:0 (63.)
SV Lövenich/Widdersdorf – FC Rheinsüd Köln 2:2
Schiedsrichter: Dominik Queins
Tore: 1:0 Muharrem Cicek (19.), 1:1 Constantin Steden (56. Foulelfmeter), 1:2 Constantin Steden (72.), 2:2 Matthias Hein (90. Eigentor)
SV Rhenania Bessenich – Pulheimer SC 2:3
Schiedsrichter: Ron Fuß
Tore: 0:1 Louis Pallenberg (35.), 1:1 Siegfried Kunst (50.), 1:2 Luca Badinski (60.), 1:3 Luca Badinski (63.), 2:3 Emrah Fikaj (80.)
Hambacher Spielverein – Rhenania Richterich 0:2
Schiedsrichter: Frank Caspers (Linnich)
Tore: 0:1 Barbod Malekzadeh (59.), 0:2 Mahmoud Shelby (80.)
Germania Lich-Steinstraß – Siegburger SV 04 2:3
Tore: 0:1 Nico Kuhbier (4.), 1:1 Michael Jan Sipakis (10.), 1:2 Nicolas Westerhoff (45.), 2:2 Moritz Borell (48.), 2:3 Ju-yong Jo (54.)
SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 3:3
Schiedsrichter: Daniel Pilz
Tore: 1:0 Timo Lutz (23.), 2:0 Sven Wilk (41.), 2:1 Terrence Suso (73.), 2:2 Terrence Suso (80.), 2:3 Terrence Suso (85.), 3:3 Sven Wilk (90.)
Heiligenhauser SV – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 2:1Schiedsrichter:
Max JohannsTore:
0:1 Pawel Reck (16.), 1:1 Noah-Robin Wassong (40.), 2:1 Kai Fischer-Höfer (48.)
SV Frielingsdorf 1925 – SSV Homburg-Nümbrecht II 11:2
Schiedsrichter: Lagsan Selvanayagam
Tore: 1:0 Niklas Yegin (6.), 2:0 Leon Dema (29.), 3:0 Leon Dema (31.), 4:0 Justin Ufer (33.), 5:0 Leon Dema (35.), 6:0 Leon Dema (50.), 7:0 Niklas Yegin (52.), 7:1 Yannick Noah Selbach (60.), 8:1 Lorenzo Provenzano (65.), 9:1 Leon Dema (72.), 10:1 Maurice Häger (78.), 10:2 Yannick Noah Selbach (81.), 11:2 Mark Hosking (82.)
TuS Immekeppel – SV Eintracht Hohkeppel II 3:1
Schiedsrichter: k.A.
Tore: 0:1 (29.), 1:1 Finn Dörmbach (38.), 2:1 Kai Ozaneaux (48.), 3:1 Finn Dörmbach (77.)
SV Eintracht Hohkeppel – 1. FC Niederkassel 6:1Schiedsrichter:
Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht )Tore:
1:0 Vladislav Fadeev (12.), 1:1 Sinan Nadaroglu (34.), 2:1 Vladislav Fadeev (36.), 3:1 Pablo Hempelmann-Perez (38.), 4:1 Lewin Murad (45.+1), 5:1 Ronay Arabaci (75.), 6:1 Ronay Arabaci (85.)
SV Allner-Bödingen – TuS Buisdorf 1:5Schiedsrichter:
Richard Lemke - Zuschauer:
130Tore:
0:1 Max Müller (8.), 0:2 Philipp Bäumer (11.), 1:2 Benjamin Post (33.), 1:3 Max Müller (36.), 1:4 Philipp Bäumer (43. Foulelfmeter), 1:5 Max Müller (54.)
FC Hürth – Rot-Weiss Essen II 4:2
Schiedsrichter: Lukas Fischer - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Mehmet Demirci (15.), 1:1 Terence Okoeguale (30.), 2:1 Julian Luerken (36.), 2:2 Marcel Platzek (68.), 3:2 Dario Bezerra-Ehret (78.), 4:2 Leandro Stollenwerk (85.)
FC Teutonia Weiden – FC Blau-Weiß Friesdorf 1:2
Schiedsrichter: Simeon Filipov (Eschweiler )
Tore: 0:1 Soya Atsumi (43.), 1:1 Ayman El Gattass (54.), 1:2 (86.)
SC Fortuna Bonn – 1. FC Spich 0:0
Schiedsrichter: Michael Herschung - Zuschauer: 70
Tore: keine Tore
FV Wiehl 2000 – TuS Elsenroth 2:0Schiedsrichter:
Lagsan SelvanayagamTore:
1:0 Elias Gabriel Butzmuehlen (15.), 2:0 Nick Rafael Lamsfuß (51.)
SV Rot-Weiß Merl – TuS Chlodwig Zülpich 1896 8:2
Tore: 1:0 Luis Rath (15.), 2:0 Stefano Alicata (17.), 3:0 Luis Rath (19.), 4:0 Martin Racipovic (20.), 5:0 Hano Garmiani (22.), 6:1 Luis Rath (75.), 7:1 Stefano Alicata (90.), 8:2 Stefano Alicata (90.)
SV Kurdistan Düren – 1. FC Düren 2:3
Schiedsrichter: Frank Caspers (Linnich)
Tore: 1:0 Inan Naki (45.), 2:0 Bryant Baidoo (58.), 2:1 Aaron Alexander Paul Vaitsaras (79.), 2:2 Niklas Koppitz (88. Foulelfmeter), 2:3 Aaron Alexander Paul Vaitsaras (90.)
SpVg Rheindörfer Köln-Nord – Efferener BC 9:2
Tore: 1:0 Emre Aydogan (5.), 2:0 Joel Heuter (10.), 3:1 Joel Heuter (15.), 4:1 David Meyes (30.), 5:1 Marcel Dawidowski (35.), 6:1 Luca Struth (45.), 7:1 Felix Merkens (55.), 8:1 Joel Heuter (70.), 9:2 Ilkay Kart (80.)
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – FC Eschweiler 2020 1:2Schiedsrichter:
Lars JungmannTore:
1:0 Marcello Ricciardi (62.), 1:1 Mohamed Koubaa (74.), 1:2 Mohamed Koubaa (79. Foulelfmeter)Rot:
Marcel Blum (17./TuS Chlodwig Zülpich 1896 II/Beleidigung)
TuS Quettingen – SC Schwarz-Weiß Köln 5:3
Schiedsrichter: Mahmut Öz
Tore: 1:0 Gesue Messina (7.), 1:1 Marc Plug (37.), 1:2 Victor Pimentel (41.), 2:2 Emre Maslar-Moustafa (43.), 3:2 Gesue Messina (52.), 4:2 Deniz Kerim Gül (76.), 4:3 Nikolas Utz (86.), 5:3 Khalil El Hantour (90.+3 Foulelfmeter)
SC Volmershoven-Heidgen – TB 1906 Witterschlick 2:3
Schiedsrichter: Matthias Sturm
Tore: 0:1 Sory Diallo (4.), 0:2 Sory Diallo (42. Foulelfmeter), 1:2 Lars Krahe (46.), 2:2 Lars Krahe (51.), 2:3 André Spicher (59.)
VfR Wipperfürth 1914 – RS 19 Waldbröl 4:0
Schiedsrichter: Maximilian Käufer - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tim Kemmerich (46.), 2:0 Niklas Jung (49.), 3:0 Sam Kirschsieper (63.), 4:0 (89.)
TuS Langerwehe – Germania Teveren 4:3
Schiedsrichter: Guido Hilgers (Düren)
Tore: 0:1 Folajomi Orolade (4.), 1:1 Luca Michalke (14.), 0:2 Joao-Claudio Kiala (26.), 2:2 Sascha Schoenen (44.), 3:2 Max Blinne (60.), 4:2 Sascha Schoenen (64.), 4:3 Eren Cobanoglu (81.)
SV Eilendorf – Kohlscheider BC 9:1
Schiedsrichter: Aaron Haas (Würselen) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Maximilian Neuss (13.), 2:0 Jan-Niklas Poth (18. Eigentor), 3:0 Tobias Knoben (21.), 4:0 Tobias Knoben (23.), 5:0 Maurice Dörfler (30.), 5:1 Jan-Niklas Poth (40.), 6:1 Maurice Dörfler (69.), 7:1 Justus Schulte (82.), 8:1 Jonas Beckers (85.), 9:1 Jonas Beckers (90.)
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