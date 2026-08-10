 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Frielingsdorf machts zweistellig, Mittelrheinligisten lassen Federn

Die Testspielergebnisse vom Sonntag

von red · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser
TuS Marialinden siegt im Test gegen den SC Germania Reusrath aus der Bezirksliga 2 am Niederrhein.
TuS Marialinden siegt im Test gegen den SC Germania Reusrath aus der Bezirksliga 2 am Niederrhein. – Foto: Marcel Richter

Verlinkte Inhalte

Mittelrheinliga
LL Mittelrhein St. 1
LL Mittelrhein St. 2
BZL Mittelrhein St. 1
BZL Mittelrhein St. 2

Der SV Frielingsdorf schießt elf Tore, zehn Tore und kein Sieger beim FC Stolberg und zwei Mittelrheinligisten verlieren die Testspiele gegen klassentiefere Teams. Am großen Testspielsonntag war am Mittelrhein einiges geboten!

Die Testspiele am Sonntag, 9. August 2026

Gestern, 15:30 Uhr
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß
4
2
Abpfiff

SC Fliesteden 1931 – SC Blau-Weiß 06 Köln 4:2
Schiedsrichter: Nico Breuer
Tore: 0:1 (23.), 1:1 (36.), 2:1 Marcus Wilsdorf (39.), 2:2 (41.), 3:2 Stefan Fiegen (43.), 4:2 David Pütz (82.)

Gestern, 15:30 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05
SSV Bornheim
SSV BornheimSSV Bornheim
4
1
Abpfiff

Sportvereinigung Deutz 05 – SSV Bornheim 4:1
Tore: 0:1 Julio Molongua (7.), 1:1 Severin Krayer (15.), 2:1 Volkan-Hüseyin Sevinc (21.), 3:1 Abderrahman Ben Haddou (60.), 4:1 Abderrahman Ben Haddou (67.)

Gestern, 11:00 Uhr
SV Alemannia Mariadorf
SV Alemannia MariadorfMariadorf
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
5
1
Abpfiff
+Video

SV Alemannia Mariadorf – Rhenania Würselen/Euchen 5:1
Tore: 1:0 Dennis Lehmann (20.), 2:0 Abdullah-Selim Basogul (39.), 3:0 Lucas Heitzer (51.), 4:0 Nico Dautzenberg (64.), 4:1 Jannis Geulen (80.), 5:1 Pascal Willems (85.)

Gestern, 13:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest
2
2
Abpfiff

SpVg Frechen 20 II – DJK Südwest Köln 2:2
Schiedsrichter: Andreas Rüdell - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 (26.), 1:1 Jakob Christian Hehn (51. Foulelfmeter), 1:2 Philipp Graf (59.), 2:2 (83.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Wachtberg
SV WachtbergSV Wachtberg
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
5
2
Abpfiff

SV Wachtberg – DJK Südwest Köln II 5:2
Schiedsrichter: Philipp Reimer
Tore: 1:0 Maximilian Engels (10.), 2:0 Abdullah Emre Dumanlikaya (11.), 2:1 Henri Erlen (20.), 3:1 (48.), 4:1 Maximilian Engels (56.), 5:1 Maximilian Engels (76.), 5:2 Nils Rauschert (85.)

Gestern, 15:15 Uhr
CfB Ford Köln-Niehl 09/52
CfB Ford Köln-Niehl 09/52Ford Niehl
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
1
3
Abpfiff

CfB Ford Köln-Niehl 09/52 – SV Weiden 1914/75 1:3
Schiedsrichter: Emre Sagdic - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Tim Pfeiffer (29.), 0:2 Michel Franz Schneider (47.), 0:3 Louis Strombach (56.), 1:3 Alexander Runkel (59. Foulelfmeter)

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard
Spielvereinigung 1920 Köln-FlittardSpV Flittard
3
1
Abpfiff

Sportfreunde Troisdorf 05 – Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard 3:1
Tore: 0:1 Laoran Osmani (30.), 1:1 Abderafie Khabza (33.), 2:1 Emer Abdo (69.), 3:1 Michel Möller (82.)

Gestern, 15:15 Uhr
TV Hoffnungsthal 1907
TV Hoffnungsthal 1907TV H´thal
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
3
1

TV Hoffnungsthal – SC 08 Elsdorf 3:1
Tore: 1:0 Moritz Petzke (19.), 1:1 Ousama Sollami Koubia (33.), 2:1 Shkrep Haxhimusa (45.+2), 3:1 Christoph Hankammer (53.)
Rot: Abdelkader Boubker (78./SC 08 Elsdorf)

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Marialinden
TuS MarialindenMarialinden
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
3
2

TuS Marialinden – SC Germania Reusrath 3:2
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 12
Tore: 1:0 Andre Peters (9.), 2:1 Ahmad Solail Ghulami (30.), 2:2 Gael Ntolo (41.), 3:2 Andre Peters (49.), 1:1 Leo Luca De Rubertis (49.)

Gestern, 15:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC Rheinbach
SC RheinbachSC Rheinbach
0
1
Abpfiff

TuRU Düsseldorf – SC Rheinbach 0:1
Schiedsrichter: Mohammad Soheil Nori - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Jannes Hoffmann (40. Foulelfmeter)

Gestern, 15:00 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
0
9
Abpfiff

Türkischer FC Inter Troisdorf – TuRa Germania Oberdrees 0:9
Tore: 0:1 Coskun Celik (26.), 0:2 Coskun Celik (31.), 0:3 Daniel Blum (37.), 0:4 Daniel Blum (55.), 0:5 Deniz-Can Isitmen (57.), 0:6 Daniel Blum (63.), 0:7 Daniel Blum (71.), 0:8 Mohamed Bohid (86.), 0:9 Marvin Linden (88.)

Gestern, 11:00 Uhr
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
VfR Würselen
VfR WürselenWürselen
5
5
Abpfiff

FC Stolberg – VfR Würselen 5:5
Schiedsrichter: Rudolf Ungar (Würselen ) - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Sandro Heidenthal (19.), 1:1 Tim Gerhards (21.), 2:1 Henrik Kohler (34. Foulelfmeter), 3:1 Sandro Heidenthal (45.+2), 3:2 Nick Gerhards (46.), 4:2 Ulrich-Hamidullah Issifou (64.), 4:3 Tim Gerhards (67. Handelfmeter), 4:4 Eugene Nana Amoh-Nkansah (77.), 5:4 Jan Kinderreich (83.), 5:5 Tim Gerhards (88.)

Gestern, 13:00 Uhr
SC 1925 Wißkirchen
SC 1925 WißkirchenWißkirchen
TuS Odendorf 1919
TuS Odendorf 1919TuS Odendorf II
16
0
Abpfiff

SC 1925 Wißkirchen – TuS Odendorf 1919 II 16:0
Schiedsrichter: Fabian Wolffs - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Pascal Niesser (15.), 2:0 Marco Stura (33.), 3:0 Maxim Mezler (39.), 4:0 Pascal Niesser (45.+2), 5:0 Ben Löhmann (48.), 6:0 Maxim Mezler (62.), 7:0 Maxim Mezler (65.), 8:0 Pascal Niesser (70.), 9:0 Ben Löhmann (71.), 10:0 Janis Andreas Kertz (75.), 11:0 Marco Stura (76.), 12:0 (79. Eigentor), 13:0 Pascal Niesser (83.), 14:0 Marco Stura (86.), 15:0 Nico Lehner (87.), 16:0 Ben Löhmann (88.)

Gestern, 15:30 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
6
4
Abpfiff

FC Pesch – TuSpo Richrath 6:4
Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Jusuf Can Özcelik (19.), 1:1 Alen Vincazovic (25.), 2:2 Gianluca Gagliardi (39.), 2:1 Jusuf Can Özcelik (42.), 3:2 Jusuf Can Özcelik (45.), 4:2 Ergün Yildiz (60.), 5:2 Tugra-Süleyman Koc (75.), 6:2 Ergün Yildiz (78.), 3:6 Jonas Schäfer (86.), 4:6 Jonas Schäfer (88.)

Gestern, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
5
0
Abpfiff

FC Hertha Rheidt – SC Borussia Köln-Kalk 05 5:0
Schiedsrichter: Cedric Kaya Atalay
Tore: 1:0 Noah Pfeil (22.), 2:0 Noah Pfeil (38.), 3:0 Noah Pfeil (49.), 4:0 Vincenzo Zimmitti (52.), 5:0 (63.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
FC Rheinsüd Köln
FC Rheinsüd KölnFC Rheinsüd
2
2
Abpfiff

SV Lövenich/Widdersdorf – FC Rheinsüd Köln 2:2
Schiedsrichter: Dominik Queins
Tore: 1:0 Muharrem Cicek (19.), 1:1 Constantin Steden (56. Foulelfmeter), 1:2 Constantin Steden (72.), 2:2 Matthias Hein (90. Eigentor)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
Pulheimer SC 1924/57
Pulheimer SC 1924/57Pulheimer SC
2
3
Abpfiff

SV Rhenania Bessenich – Pulheimer SC 2:3
Schiedsrichter: Ron Fuß
Tore: 0:1 Louis Pallenberg (35.), 1:1 Siegfried Kunst (50.), 1:2 Luca Badinski (60.), 1:3 Luca Badinski (63.), 2:3 Emrah Fikaj (80.)

Gestern, 15:00 Uhr
Hambacher Spielverein
Hambacher SpielvereinHambach
Rhenania Richterich
Rhenania RichterichRichterich
0
2
Abpfiff

Hambacher Spielverein – Rhenania Richterich 0:2
Schiedsrichter: Frank Caspers (Linnich)
Tore: 0:1 Barbod Malekzadeh (59.), 0:2 Mahmoud Shelby (80.)

Gestern, 14:00 Uhr
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
2
3
Abpfiff

Germania Lich-Steinstraß – Siegburger SV 04 2:3
Tore: 0:1 Nico Kuhbier (4.), 1:1 Michael Jan Sipakis (10.), 1:2 Nicolas Westerhoff (45.), 2:2 Moritz Borell (48.), 2:3 Ju-yong Jo (54.)

Gestern, 15:30 Uhr
SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel
SV Bergfried Leverkusen-SteinbüchelSV Bergfried
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal
3
3
Abpfiff

SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 3:3
Schiedsrichter: Daniel Pilz
Tore: 1:0 Timo Lutz (23.), 2:0 Sven Wilk (41.), 2:1 Terrence Suso (73.), 2:2 Terrence Suso (80.), 2:3 Terrence Suso (85.), 3:3 Sven Wilk (90.)

Gestern, 13:15 Uhr
Heiligenhauser SV
Heiligenhauser SVH'hauser SV
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
1
2
Abpfiff

Heiligenhauser SV – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 2:1
Schiedsrichter: Max Johanns
Tore: 0:1 Pawel Reck (16.), 1:1 Noah-Robin Wassong (40.), 2:1 Kai Fischer-Höfer (48.)

Gestern, 15:15 Uhr
SV Frielingsdorf 1925
SV Frielingsdorf 1925Frielingsd.
SSV Homburg-Nümbrecht
SSV Homburg-NümbrechtNümbrecht II
11
2
Abpfiff

SV Frielingsdorf 1925 – SSV Homburg-Nümbrecht II 11:2
Schiedsrichter: Lagsan Selvanayagam
Tore: 1:0 Niklas Yegin (6.), 2:0 Leon Dema (29.), 3:0 Leon Dema (31.), 4:0 Justin Ufer (33.), 5:0 Leon Dema (35.), 6:0 Leon Dema (50.), 7:0 Niklas Yegin (52.), 7:1 Yannick Noah Selbach (60.), 8:1 Lorenzo Provenzano (65.), 9:1 Leon Dema (72.), 10:1 Maurice Häger (78.), 10:2 Yannick Noah Selbach (81.), 11:2 Mark Hosking (82.)

Gestern, 15:15 Uhr
TuS Immekeppel
TuS ImmekeppelImmekeppel
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel II
3
1
Abpfiff

TuS Immekeppel – SV Eintracht Hohkeppel II 3:1
Schiedsrichter: k.A.
Tore: 0:1 (29.), 1:1 Finn Dörmbach (38.), 2:1 Kai Ozaneaux (48.), 3:1 Finn Dörmbach (77.)

Gestern, 15:30 Uhr
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
6
1
Abpfiff

SV Eintracht Hohkeppel – 1. FC Niederkassel 6:1
Schiedsrichter: Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht )
Tore: 1:0 Vladislav Fadeev (12.), 1:1 Sinan Nadaroglu (34.), 2:1 Vladislav Fadeev (36.), 3:1 Pablo Hempelmann-Perez (38.), 4:1 Lewin Murad (45.+1), 5:1 Ronay Arabaci (75.), 6:1 Ronay Arabaci (85.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
1
5
Abpfiff

SV Allner-Bödingen – TuS Buisdorf 1:5
Schiedsrichter: Richard Lemke - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Max Müller (8.), 0:2 Philipp Bäumer (11.), 1:2 Benjamin Post (33.), 1:3 Max Müller (36.), 1:4 Philipp Bäumer (43. Foulelfmeter), 1:5 Max Müller (54.)

Gestern, 13:00 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
4
2
Abpfiff

FC Hürth – Rot-Weiss Essen II 4:2
Schiedsrichter: Lukas Fischer - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Mehmet Demirci (15.), 1:1 Terence Okoeguale (30.), 2:1 Julian Luerken (36.), 2:2 Marcel Platzek (68.), 3:2 Dario Bezerra-Ehret (78.), 4:2 Leandro Stollenwerk (85.)

Gestern, 14:30 Uhr
FC Teutonia Weiden
FC Teutonia WeidenWeiden
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
1
2
Abpfiff

FC Teutonia Weiden – FC Blau-Weiß Friesdorf 1:2
Schiedsrichter: Simeon Filipov (Eschweiler )
Tore: 0:1 Soya Atsumi (43.), 1:1 Ayman El Gattass (54.), 1:2 (86.)

Gestern, 15:00 Uhr
SC Fortuna Bonn
SC Fortuna BonnFortuna Bonn
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich
0
0

SC Fortuna Bonn – 1. FC Spich 0:0
Schiedsrichter: Michael Herschung - Zuschauer: 70
Tore: keine Tore

Gestern, 15:00 Uhr
FV Wiehl 2000
FV Wiehl 2000FV Wiehl
TuS Elsenroth
TuS ElsenrothElsenroth
2
0
Abpfiff

FV Wiehl 2000 – TuS Elsenroth 2:0
Schiedsrichter: Lagsan Selvanayagam
Tore: 1:0 Elias Gabriel Butzmuehlen (15.), 2:0 Nick Rafael Lamsfuß (51.)

Gestern, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
8
2
Abpfiff
+Video

SV Rot-Weiß Merl – TuS Chlodwig Zülpich 1896 8:2
Tore: 1:0 Luis Rath (15.), 2:0 Stefano Alicata (17.), 3:0 Luis Rath (19.), 4:0 Martin Racipovic (20.), 5:0 Hano Garmiani (22.), 6:1 Luis Rath (75.), 7:1 Stefano Alicata (90.), 8:2 Stefano Alicata (90.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
2
3
Abpfiff

SV Kurdistan Düren – 1. FC Düren 2:3
Schiedsrichter: Frank Caspers (Linnich)
Tore: 1:0 Inan Naki (45.), 2:0 Bryant Baidoo (58.), 2:1 Aaron Alexander Paul Vaitsaras (79.), 2:2 Niklas Koppitz (88. Foulelfmeter), 2:3 Aaron Alexander Paul Vaitsaras (90.)

Gestern, 13:00 Uhr
SpVg Rheindörfer Köln-Nord
SpVg Rheindörfer Köln-NordRheindörfer
Efferener BC
Efferener BCEfferener BC
9
2
Abpfiff

SpVg Rheindörfer Köln-Nord – Efferener BC 9:2
Tore: 1:0 Emre Aydogan (5.), 2:0 Joel Heuter (10.), 3:1 Joel Heuter (15.), 4:1 David Meyes (30.), 5:1 Marcel Dawidowski (35.), 6:1 Luca Struth (45.), 7:1 Felix Merkens (55.), 8:1 Joel Heuter (70.), 9:2 Ilkay Kart (80.)

Gestern, 13:30 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich II
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
1
2

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – FC Eschweiler 2020 1:2
Schiedsrichter: Lars Jungmann
Tore: 1:0 Marcello Ricciardi (62.), 1:1 Mohamed Koubaa (74.), 1:2 Mohamed Koubaa (79. Foulelfmeter)
Rot: Marcel Blum (17./TuS Chlodwig Zülpich 1896 II/Beleidigung)

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
SC Schwarz-Weiß Köln
SC Schwarz-Weiß KölnSC SW Köln
5
3
Abpfiff

TuS Quettingen – SC Schwarz-Weiß Köln 5:3
Schiedsrichter: Mahmut Öz
Tore: 1:0 Gesue Messina (7.), 1:1 Marc Plug (37.), 1:2 Victor Pimentel (41.), 2:2 Emre Maslar-Moustafa (43.), 3:2 Gesue Messina (52.), 4:2 Deniz Kerim Gül (76.), 4:3 Nikolas Utz (86.), 5:3 Khalil El Hantour (90.+3 Foulelfmeter)

Gestern, 14:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
TB 1906 Witterschlick
TB 1906 WitterschlickTB W`schlick
2
3
Abpfiff

SC Volmershoven-Heidgen – TB 1906 Witterschlick 2:3
Schiedsrichter: Matthias Sturm
Tore: 0:1 Sory Diallo (4.), 0:2 Sory Diallo (42. Foulelfmeter), 1:2 Lars Krahe (46.), 2:2 Lars Krahe (51.), 2:3 André Spicher (59.)

Gestern, 15:15 Uhr
VfR Wipperfürth 1914
VfR Wipperfürth 1914Wipperfürth
RS 19 Waldbröl
RS 19 WaldbrölRS Waldbröl
4
0
Abpfiff

VfR Wipperfürth 1914 – RS 19 Waldbröl 4:0
Schiedsrichter: Maximilian Käufer - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tim Kemmerich (46.), 2:0 Niklas Jung (49.), 3:0 Sam Kirschsieper (63.), 4:0 (89.)

Gestern, 12:00 Uhr
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
4
3
Abpfiff

TuS Langerwehe – Germania Teveren 4:3
Schiedsrichter: Guido Hilgers (Düren)
Tore: 0:1 Folajomi Orolade (4.), 1:1 Luca Michalke (14.), 0:2 Joao-Claudio Kiala (26.), 2:2 Sascha Schoenen (44.), 3:2 Max Blinne (60.), 4:2 Sascha Schoenen (64.), 4:3 Eren Cobanoglu (81.)

Gestern, 11:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
Kohlscheider BC
Kohlscheider BCKohlscheid
9
1
Abpfiff

SV Eilendorf – Kohlscheider BC 9:1
Schiedsrichter: Aaron Haas (Würselen) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Maximilian Neuss (13.), 2:0 Jan-Niklas Poth (18. Eigentor), 3:0 Tobias Knoben (21.), 4:0 Tobias Knoben (23.), 5:0 Maurice Dörfler (30.), 5:1 Jan-Niklas Poth (40.), 6:1 Maurice Dörfler (69.), 7:1 Justus Schulte (82.), 8:1 Jonas Beckers (85.), 9:1 Jonas Beckers (90.)

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

➡️ Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Kreis Aachen

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Kreis Berg

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Kreis Bonn

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Kreis Düren

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Kreis Euskirchen

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Kreis Heinsberg

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Kreis Köln

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Kreis Rhein-Erft

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Kreis Sieg