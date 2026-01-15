– Foto: Holger Plum

Frielingsdorf II hofft auf verletzungsfreie Rückrunde Platz 14 in der B2 Berg – Trainer Opak sieht großes ungenutztes Potenzial.

Viele Ausfälle warfen den SV Frielingsdorf II zurück. Trainer Ufuk Opak hofft nun auf Stabilität und Gesundheit.

Der SV Frielingsdorf II steckt in der Kreisliga B2 Berg mitten im Abstiegskampf. Nach 15 Spielen rangiert die Mannschaft mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 14. 28 erzielten Treffern stehen 40 Gegentore gegenüber, was eine Tordifferenz von minus 12 ergibt. Auffällig: Während zu Hause nur vier Punkte geholt wurden, sammelte Frielingsdorf II auswärts zehn Zähler. Die Winterpause begann am 7. Dezember 2025. „Trainingsstart war der 06.01.2026, besondere Highlights gibt es sonst keine“, erklärt Trainer Ufuk Opak. Einziger Hallenauftritt ist am 17. Januar 2026 in Reichshof geplant. Zudem hat der Trainer eine Reihe von Testspielen angesetzt: Am 18. Januar gegen TuS Lindlar U19, am 25. Januar gegen DJK Gummersbach, am 1. Februar gegen VfR Marienhagen II, am 8. Februar gegen TuS Reichshof sowie abschließend am 18. Februar beim VfL Gummersbach.

Die Hinrunde bewertet Opak sehr kritisch. „Die Hinrunde war für uns als Mannschaft eine reine Katastrophe in Bezug auf Verletzungen und dadurch auch auf unsere Resultate. Das soll keine Ausrede sein, aber wir mussten auf einigen Positionen permanent Spieler einsetzen, die diese Position nicht gewohnt waren“, so der Coach. Einen Vorwurf an sein Team macht er nicht: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben ihr Bestes gegeben.“ Besonders bitter: „In den letzten vier Spielen mussten wir auch noch auf unseren Torwart verzichten, der sich gegen Hoffnungsthal den Finger gebrochen hat.“ Positive Überraschungen habe es kaum gegeben. Dennoch sind einzelne Spiele besonders im Gedächtnis geblieben. „Positiv war das Spiel gegen TuS Lindlar II, wo wir in der 90.+6 Minute das 2:2 machen. Wahnsinn war auch, was wir gegen Heiligenhausen II gezeigt haben: Nach 20 Minuten der ersten Halbzeit müssen wir 5:0 führen, liegen 1:0 vorne und verlieren das Spiel noch mit 1:3. Gegen Refrath war es ähnlich“, erinnert sich der Trainer.