Frielingen siegt souverän im Abstiegskampf 3:0-Heimerfolg gegen Brelingen bringt Sicherheit, Selbstvertrauen – und ein Stück Hoffnung im Rennen um den Klassenerhalt von Redaktion · Heute, 12:28 Uhr · 0 Leser

Der SV Frielingen liefert im entscheidenden Moment ab: Mit einem überzeugenden Auftritt und einem verdienten 3:0-Erfolg gegen Brelingen sichert sich das Team wichtige Punkte im Tabellenkeller.

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen Brelingen hat sich der SV Frielingen drei enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesichert – und dabei eine insgesamt überzeugende Leistung gezeigt. Die Gastgeber erwischten einen optimalen Start in die Partie und gingen früh in Führung. Dieser Treffer brachte sofort Sicherheit ins eigene Spiel und verlieh der Mannschaft spürbaren Rückenwind. In der Folge entwickelte sich über weite Strecken eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Teams nur selten zu klaren Torchancen kamen.