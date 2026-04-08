Frielingen siegt souverän im Abstiegskampf

Der SV Frielingen liefert im entscheidenden Moment ab: Mit einem überzeugenden Auftritt und einem verdienten 3:0-Erfolg gegen Brelingen sichert sich das Team wichtige Punkte im Tabellenkeller.
Mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen Brelingen hat sich der SV Frielingen drei enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesichert – und dabei eine insgesamt überzeugende Leistung gezeigt.
Die Gastgeber erwischten einen optimalen Start in die Partie und gingen früh in Führung. Dieser Treffer brachte sofort Sicherheit ins eigene Spiel und verlieh der Mannschaft spürbaren Rückenwind. In der Folge entwickelte sich über weite Strecken eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Teams nur selten zu klaren Torchancen kamen.
Nach dem Seitenwechsel tat sich Frielingen zunächst schwer. Unsauberkeiten im Spielaufbau und kleinere Fehler schlichen sich ein, doch Brelingen konnte diese Phase nicht konsequent für sich nutzen. Auch die Gäste agierten zu ungenau, um daraus Kapital zu schlagen.
In der 68. Minute fiel schließlich die Vorentscheidung: Ein Elfmeter für Frielingen wurde souverän und unhaltbar im oberen rechten Eck verwandelt. Mit dem zweiten Treffer gewann die Partie zunehmend an Intensität und Emotionalität. Brelingen öffnete in der Defensive, um noch einmal zurückzukommen – und lief dabei in Konterräume.
Diese nutzte Frielingen konsequent: In der 75. Minute fiel das dritte Tor, das die Partie endgültig entschied und den Deckel auf einen verdienten Heimsieg setzte.
SV Frielingen – 1. FC Brelingen 3:0