Qickfacts:

Tore:

0:1 (49.) Felix Gutsche

1:1 (58.) Fabio Schumacher

2:1 (71.) Marvin Sieger

2:2 (79.) Simon Kißling

2:3 (86.) Felix Gutsche

Schiedsrichter: Antonio Garcia-Morales (SG Stetten-Kleingartach)

Zuschauer: 100

Friedrichshaller SV verpatzt Rückrundenauftakt

Die Voraussetzungen zu diesem richtungsweisenden Match waren klar vorgegeben. Der Friedrichshaller SV wollte mit einem Dreier den Anschluss zu den vorderen Rängen herstellen und der SV Wachbach brauchte etwas Zählbares, um dem Abstiegssumpf zu entkommen. Von Beginn an sahen die Zuschauer ein munteres Spielchen mit viel Bewegung zwischen den Strafräumen, aber keinen vielversprechenden Einschussmöglichkeiten. Mit ein Grund hierfür war, dass beide Abwehrreihen einen guten Job ablieferten. Im ersten Durchgang gab es keinen einzigen gefährlichen Schuss auf eines der beiden Tore zu vermelden. Die beste Gelegenheit hatte der Friedrichshaller SV kurz vor dem Pausenpfiff, als Fabio Schumacher nach einem Steilpass von Marvin Knoll den gegnerischen Torhüter umspielen wollte, dieser ihm jedoch das Leder vom Fuß schnappte. Torlos wurden die Seiten gewechselt.

In der zweiten Spielhälfte nahm die Begegnung richtig Fahrt auf. In der 49. Minute konnte ein Freistoß von Simon Kißling zunächst geklärt werden, aber in den Nachschuss von Jan Thomas hielt Felix Gutsche den Fuß hin und fälschte diesen unhaltbar für Luca Wahl ab. Nun waren die Gastgeber gefordert und das Tempo wurde forciert. Zwei Zeigerumdrehungen später bekam der FSV in zentraler Position kurz vor dem gegnerischen Strafraum einen Freistoß zugesprochen. Luca Schumacher zirkelte diesen an der Mauer vorbei, aber der Torsteher der Gäste brachte die Fingerspitzen an die Kugel und lenkte zur Ecke. In der 58. Spielminute schickte Rouven Braun, der kurz zuvor für Leon Vesa ins Spiel gekommen war, mit einem langen Ball Adrian Nicolae Radu auf die Reise, der sich Richtung Mitte durchsetzen und schließlich Fabio Schumacher anspielen konnte. Fabio sah sich von vier Gegenspieler umzingelt, dennoch brachte er den Ball aus spitzem Winkel in Tor des Gegners unter.

Kurz darauf stellte Radu die Nummer eins des SV Wachbach mit einem Distanzschuss auf die Probe. Auf der anderen Seite scheiterte Wolfahrt mit einem fulminanten Kracher an der Latte. Die nächste gute Möglichkeit hatten dann wieder die Salzstädter, aber erneut verhinderte der stark haltende Jannik Hadamek im Kasten des SV Wachbach den Torerfolg von Marco Bickel. Anschließend ging Bickel vom Feld und für ihn kam Marvin Sieger. Dieser Wechsel trug bereits nach einhundertzwanzig Sekunden Früchte. Nach einem abgefangenen Abstoß spielte Luca Schumacher in den Lauf von Sieger, der aus sechzehn Meter draufhielt und seine Farben mit 2:1 nach vorne brachte. Die Hausherren kamen zu zwei weiteren guten Möglichkeiten, aber zunächst kam Marvin Sieger nach einem Querpass von Knoll einen Schritt zu spät und dann kratzte der Gästetorwart seinen Schuss aus dem unteren Toreck.

Aber auch dem SV Wachbach war anzumerken, dass man nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten wollte. Simon Kißling zwang Luca Wahl zu einer sehenswerten Flugparade. In Minute neunundsiebzig nutzten die Gäste einen direkt verwandelten Freistoß von Kißling zum Ausgleich. Das Spiel stand nun auf des Messer Schneide und beide Mannschaften versuchten die Entscheidung herbeizuführen. Diese verbuchte schließlich der SV Wachbach nach einem missglückten Anspiel im Mittelfeld und einem weiten Schlag in die Spitze, wo Felix Gutsche die Kugel mit einem unhaltbaren Schuss im FSV-Kasten unterbrachte. Der Friedrichshaller SV warf anschließend zwar alles nach vorne, konnte aber dem Spiel keine Wende mehr geben und wie schon im Hinspiel musste dem Gegner die Punkte überlassen werden.

Fazit: Weil beide Mannschaften lange Zeit diszipliniert und gut organisiert verteidigten, mussten die Zuschauer bis in die zweite Hälfte hinein auf Tore warten. Nach dem Rückstand war der SV Wachbach giftiger in den Zweikämpfen und konnte durch schnelles Umschaltspiel immer wieder für Gefahr sorgen und das Spiel noch drehen. Friedrichshall lässt einige Chancen ungenutzt.

Friedrichshaller SV: Luca Wahl, Yannick Bruck, Elias Leibel, Lukas Ryl, Luca Schumacher, Leon Vesa (56. Rouven Braun), Marvin Knoll, Marco Bickel (68. Marvin Sieger), Adrian Nicolae Radu, Fabio Schumacher, Yannic Wasser

Bank: Tobias Geike (TW), Marlon Walk, Egemen Morkoyun