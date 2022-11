Friedrichshaller SV unterliegt in letzter Minute

2:1 (90.+7.) Zino Baumann

Schiedsrichter: Jochen Rotter (Poppenweiler)

Bittere Niederlage in der Nachspielzeit

Am Donnerstagabend wurde das Wiederholungsspiel zwischen den Spfr. Lauffen und dem Friedrichshaller SV ausgetragen. Die Gründe hierfür sind allseits bekannt und müssen daher an dieser Stelle nicht mehr kommuniziert werden. Es war das Aufeinandertreffen der zuhause noch unbesiegten Platzherren und dem in der Fremde noch ungeschlagenen Friedrichshaller SV. Wessen Serie würde nach Ablauf der neunzig Minuten noch Bestand haben? Auf dem vom Regen aufgeweichten Nebenplatz begann von Beginn an ein rassiges Bezirksligaspiel. Beide Mannschaften versuchten durch frühes Anlaufen den Gegner zu Fehler zu zwingen. Den ersten groben Schnitzer leisteten sich die Gastgeber nach zwölf Spielminuten, als man im Aufbauspiel den Ball vertändelte. Marvin Knoll erkannte sofort, dass der gegnerische Torhüter zu weit vor seinem Gehäuse positioniert war und überraschte ihn mit einem Heber zur frühen Führung. Sieben Minuten später kam für den Torschützen das verletzungsbedingte Aus und er wurde durch Julian Heichele ersetzt. Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich die Partie immer mehr zu einem Kampfspiel. Die nächste gute Gelegenheit für die Gäste hatte Julian Heichele nach etwas mehr als einer halben Stunde. Von Fabio Schumacher herrlich freigespielt, stand er urplötzlich allein vor dem gegnerischen Torspieler, doch sein Schlenzer verfehlte das Ziel deutlich. Lauffen tauchte zwar auch öfters vor dem FSV-Tor auf, doch richtig gefährlich wurde es dabei nicht. Mit dem engen Vorsprung wurden die Seiten gewechselt.

Nach der Pause erhöhten die Sportfreunde den Druck auf das Gehäuse der Gäste und Ansar Orgo durfte häufiger sein Können unter Beweis stellen. In der 53. Minute wehrte er sensationell einen Schuss vom Torjäger der Heimelf, Niklas Reim ab. Dass das Geschehen hin und her wogte unterstreicht die Tatsache, dass zwei Zeigerumdrehungen danach Julian Heichele das 0:2 auf dem Fuss hatte, doch seinen Versuch hatte er zu hoch angesetzt. Die Spielzeit näherte sich einer Stunde, als Lauffen in halbrechter Position ein Freistoß zugesprochen wurde. Mit einem weiten Schlag auf den langen Pfosten wurde Max Claus gefunden, der nur noch den Fuß hinhalten musste, um das Leder im FSV-Kasten unterzubringen. Dann stand wieder Julian Heichele im Fokus des Geschehens, als er gleich zweimal aussichtsreich am Torwart der Sportfreunde scheiterte. Kurz danach war dann auch für ihn Schluss und Mario Majic kam zum Einsatz. Die Begegnung blieb offen und stand auf des Messers Schneide. Als zehn Minute vor dem Ende Marco Bickel ebenfalls die gegnerische Nummer eins nicht überwinden konnte, gingen viele von einer Punkteteilung aus, Aber in der siebten Minute der Nachspielzeit machte erneut ein nicht sauber geklärter Standard dem FSV einen Strich durch die Rechnung. Nach einer Ecke kam Zino Baumann mit dem Kopf an das Leder und Ensar Orgo konnte nach Ansicht des Schiedsrichters erst hinter der Torlinie parieren. Erneute musste sich der Friedrichshaller SV in letzter Sekunde von sichergeglaubten Punkten verabschieden. In den letzten Jahren war die Lauffener Ulrichsheide für den Friedrichshaller SV kein gutes Pflaster. Will man weiterhin die Plätze im vorderen Tabellenbereich nicht aus den Augen verlieren, muss in den noch drei ausstehenden Spielen der Hinrunde jeweils voll gepunktet werden.

Friedrichshaller SV: Ensar Orgo, Yannick Bruck, Jonathan Veith, Jan Hildebrandt, Hendrik Belz, Marvin Knoll, (19. Julian Heichele, 75. Mario Majic), Marco Bickel, Luca Schumacher, Martin Hess, Fabio Schumacher, Alejandro Reinhold