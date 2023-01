Friedrichshaller SV siegt standesgemäß

Zum ersten Kräftevergleich in der Vorbereitungsphase empfing der Friedrichshaller SV den Kreisliga A-Ligisten TSV Talheim im Sportpark. Vom Anstoß weg kontrollierten die Gastgeber das Geschehen und gingen bereits nach fünf Spielminuten im Anschluss an den ersten Eckstoß der Partie in Führung. Yannick Bruck hatte das Leder ins Angriffszentrum geschlagen und Jonas Stolz konnte nahezu ungehindert zum Kopfball hochsteigen und mit Wucht vollenden. Friedrichshall hielt das Tempo hoch und setzte die Gäste immer wieder durch schön anzusehende Spielzüge unter Druck. Auffallend häufig wurden die Angriffe über die linke Seite vorgetragen, wo Friedemann Kress immer wieder für Gefahr sorgen konnte. Er leistete auch die Vorarbeit zum zweiten Friedrichshaller Treffer, den abermals Jonas Stolz unter tatkräftiger Mithilfe des gegnerischen Torspielers erzielte. Die Gastgeber mit hoher Laufbereitschaft und viel Spielwitz ließen den Gegner nie richtig ins Spiel kommen, sodass FSV-Torhüter Enes Orgo einen geruhsamen Nachmittag verbrachte. Bei Friedrichshall brillierte Fabio Schumacher im Mittelfeld, der mit perfekt getimtem Passspiel immer wieder seinen Mannschaftskameraden zu aussichtsreichen Gelegenheiten verhalf. Leider konnten diese im weiteren Verlauf von Halbzeit eins nicht in Tore umgemünzt werden. Tom Adelhelm scheiterte an der Querlatte des Talheimer Tores. Nach überlegen geführten ersten fünfundvierzig Minuten nahm Friedrichshall völlig verdient einen Zwei-Tore-Vorsprung mit in die Kabine.

Dank seiner Kadergröße hatte der FSV die Möglichkeit für Hälfte zwei alle Feldspieler komplett zu tauschen. Die frischen Kräfte machten da weiter, wo ihre „Vorgänger“ aufgehört hatten, mit herzerfrischendem Angriffsfußball. Für die in der Kälte ausharrenden Zuschauer gab es wunderschöne Spielzüge zu bewundern. So spielte zum Beispiel Marvin Knoll mit einem Hackentrick Marco Bickel frei, doch dessen Versuch verfehlte das Ziel. Weil Talheim sich hinten noch enger postiert hatte, versuchte die Heimmannschaft mit Distanzschüssen ihr Torquote zu erhöhen, scheiterten jedoch immer wieder am gegnerischen Schlussmann oder hatten nicht die erforderliche Präzision. In der 66. Spielminute nahm Marvin Knoll Maß und schlenzte den Ball unhaltbar ins rechte obere Toreck zum 3:0. Weiter ging der Einbahnstraßen-Fußball, doch weder Hendrik Belz noch ein anderer FSV’ler schafften es, das Spielgerät im gegnerischen Netz unterzubringen. Kurz vor dem Abpfiff musste Ensar Orgo zweimal richtig zupacken, um einen möglichen Gegentreffer zu vermeiden. Am Ende stand ein standesgemäßer Sieg gegen einen klassentieferen Gegner. In Abwesenheit von Spielertrainer Philipp Matyssek äußerte sich Martin Hess mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden. Hinten stand die Null und im Angriff gelang es sehr viel Druck aufzubauen. Lediglich die ausgelassenen Torchancen gab es zu bemängeln. Doch die heute an den Tag gelegte Qualität wäre noch ausbaufähig.

Friedrichshaller SV:

Halbzeit

Ensar Orgo, Yannick Bruck, Jonathan Veith, Tom Adelhelm, Ugur Tuncbilek, Friedemann Kress,

Jonas Stolz, Mario Majic, Fabio Schumacher, Leon Heichele, Yannic Wasser

Halbzeit

Ensar Orgo, Marco Bickel, Marvin Knoll, Yunus-Emre Yilmaz, Hendrik Belz, Jan Hildebrandt, Dominik Rebscher, Tim Uhrich, Alejandro Reinhold, Julian Heichele, Luca Schumacher