Friedrichshaller SV mit standesgemäßem Sieg

0:3 (62.) Hendrik Belz

0:4 (65.) Julian Heichele

Schiedsrichter: Lars Diesinger (Großaspach)

Neben dem Tabellenführer SV Schluchtern ist der Friedrichshaller SV das einzige in der Fremde noch unbesiegte Team der Bezirksliga. Deshalb und auf Grund der Tabellenkonstellation, Schlusslicht gegen den Siebten, reiste man mit einigen Erwartungen nach Möckmühl. Friedrichshall erwischte einen Blitzstart und nutzte gleich die erste Ecke in dieser Partie zum frühen Führungstreffer. Ausgangspunkt war Marvin Knoll, der Hendrik Belz an zweiten Pfosten fand, der auf Fabio Schumacher ablegte und dieser setzte das Leder in die Maschen. Wer nun glaubte, dass dieser Treffer den FSV beflügeln würde, sah sich leider getäuscht. Unverständlicher Weise ließ man die Zügel etwas schleifen, wodurch Möckmühl besser ins Spiel fand, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Dafür kamen die Gäste in der 11. Minuten zu der nächsten guten Einschussmöglichkeit. Mit einem satten Distanzschuss scheiterte Fabio Schumacher am Pfosten des gegnerischen Tores. Nach einer halben Stunde gewann Marvin Knoll ein Laufduell gegen Murkovic und tauchte allein vor Richter im Tor der Spvgg auf. Er brachte die Kugel zwar am gegnerischen Keeper vorbei, doch halt auch haarscharf am Tor der Heimelf. Anstatt einer komfortablen Führung nahm Friedrichshall nur das knappe Zwischenergebnis mit in Halbzeit.

Nach einer ordentlichen Kabinenpredigt kam der Friedrichshaller SV deutlich verbessert wieder zurück aufs Feld. Fortan funktionierte das Kombinationsspiel besser und die Vorstöße wurden gefährlicher. Da die Spvgg nun etwas offensiver agierte, ergaben sich für den FSV Freiräume, die mit schnellem Direktpassspiel immer wieder für Gegenstöße genutzt wurden. Nach einer herrlichen Ballstafette über drei Stationen erhöhte Hendrik Belz mit einem Schuss ins lange Eck auf 0:2. Kurz danach die erste richtig gefährlich Aktion der Heimelf, doch Ensar Orgo im FSV-Gehäuse war auf der Hut. Einen Fallrückzieher von Elias Fleps fischte er sehenswert aus dem oberen Torwinkel. Als Marvin Knoll einem gegnerischen Abwehrspieler den Ball vom Stiefel stibitze und Hendrik Belz steil schickte, tanzte dieser zunächst Heiligmann, dann Torwart Richter und schließlich den hinzugeilten Harrer aus, ehe er die Kugel zu seinem zehnten Saison-Treffer ins Netz schob. Nur zwei Minuten später hatte der kurz zuvor ins Spiel gekommene Julian Heichele seinen großen Auftritt. Von Belz auf der linken Außenbahn steil geschickt, düpierte er gleich mehrere Gegner und setzte das Spielgerät in die linke Torwartecke. Der Friedrichshaller SV wollte noch etwas für das Torverhältnis tun und setzte nach. Eine Viertelstunde vor dem Ende spielte Julian Heichele mit einer Seitenverlagerung Hendrik Belz frei, doch sein Schuss klatschte vom Pfosten zurück ins Feld. Auf Grund einer deutlichen Steigerung in Halbzeit zwei kam der Friedrichshaller SV noch zu einem standesgemäßen 4:0 Sieg, der FSV-Coach Philipp Matyssek jedoch mit Blick auf den ersten Durchgang nicht ganz zufrieden stimmte. Seit nunmehr fünf Spielen in Folge ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den Friedrichshaller SV zu bezwingen.

Friedrichshaller SV: Ensar Orgo, Marc André Heeg (61. Julian Heichele), Yannick Bruck, Yunus-Emre Yilmaz, Jan Hildebrandt, Hendrik Belz, Marvin Knoll (66. Yannic Wasser), Mario Majic, Marco Bickel, Luca Schumacher (85. Jonathan Veith), Fabio Schumacher