Friedrichshaller SV mit Kantersieg

0:5 (46.) Marvin Knoll

0:6 (47.) Marvin Knoll

0:7 (50.) Jonas Stolz

0:8 (77.) Hendrik Belz

Schiedsrichter: Pascal Martin

Schade, dass so wenig Anhänger des Friedrichshaller SV sich auf den Weg nach Kleingartach gemacht hatten, denn sie haben einen tollen Auftritt unserer Jungs mit acht Toren verpasst. Der FSV versuchte genauso druckvoll wie am vergangenen Donnerstag im Pokalspiel gegen Botenheim zu beginnen, verzettelte sich jedoch häufig in Zweikämpfen im Mittelfeld. Die erste vielversprechende Gelegenheit hatte der Gast in der 18. Minute, doch der Schuss von Hendrik Belz war zu genau auf den gegnerischen Torhüter gerichtet. Nach einem Angriff über Alejandro Reinhold über die rechte Seite wurde Hendrik Belz in der Box bedient und dort regelwidrig zu Fall gebracht. Den verhängten Strafstoß verwandelte Fabio Schumacher gewohnt sicher. Nach dem Führungstreffer kam der Friedrichshaller SV immer mehr auf Touren. Es war eine halbe Stunde gespielt, als erneut Alejandro Reinhold über rechts geschickt wurde. Seine präzise Hereingabe erreichte Hendrik Belz, der nicht lange fackele und das Leder im langen Eck des Tores der Heimelf unterbrachte. Es folgte nun die stärkste Phase der Gäste im ersten Durchgang. In der 35. Minute setzte Fabio Schumacher mit einem genau getimten Steckball Marvin Knoll in Szene und dieser erhöhte problemlos auf 3:0. In der Nachspielzeit von Halbzeit eins kam der Friedrichshaller noch zu einem Eckstoß. Dieser wurde von Fabio Schumacher auf den langen Pfosten geschlagen, wo Jan Hildebrandt mit dem Kopf zur Stelle war, den Ball jedoch zunächst nicht im Tor unterbrachte. Über Umwege landetet das Spielgerät aber wieder bei ihm und dieses Mal donnerte er den Ball humorlos zu seinem ersten Saisontor in die Maschen. Mit einem deutlichen Vier-Tore-Vorsprung wurden die Seiten gewechselt.

Nach der Halbzeitpause machte der Friedrichshaller SV so weiter, wie er die ersten fünfundvierzig Spielminuten beendet hatte, mit dem nächsten Torerfolg. Hendrik Belz hatte zunächst nur den Pfosten getroffen, doch der zurückspringende Ball landete vor den Füßen von Marvin Knoll, der sich diese Gelegenheit nicht nehmen ließ und auf 0:5 erhöhte. Es dauerte gerade einmal eine Zeigerumdrehung, als der Friedrichshaller SV wohl das schönste Tor des Tages erzielte. Marvin Knoll hatte in der gegnerischen Hälfte das Leder erobert und auf Belz gepasst. Mit einer mit der Hacke gespielten Vorlage hatte Hendrik dann wieder Knoll freigespielt und dessen stark angeschnittener Flachschuss schlug knapp neben dem Posten im Tor der SG ein. Stetten-Kleingartach war nun total von der Rolle und musste nur drei Minuten später durch Jonas Stolz das 0:7 schlucken. Durch diese drei Tore innerhalb von fünf Minuten war die Begegnung schon vorzeitig zu Gunsten der Gäste entschieden. In dem Gefühl des sicheren Sieges, schraubte Friedrichshall einige Gänge zurück und der Spielfluss und die Zielstrebigkeit im Angriff ging verloren. Die Hausherren kamen wieder besser zurück in die Partie, doch Gefahr kam bei ihren Offensivversuchen nur selten auf. Friedrichshall hatte ebenfalls gefährliche Vorstöße zu vermelden, allerdings nur noch sporadisch. Den Schlusspunkt im Friedrichshaller Tor-Reigen machte schließlich Hendrik Belz nach siebenundsiebzig gespielten Minuten. Tom Adelhelm hatte ihm den Ball mustergültig aufgelegt und Belz ließ mit einem trockenen Schuss dem gegnerischen Schlussmann keine Abwehrchance. Mit dieser begeisternden Vorstellung hat sich der FSV auf den siebten Tabellenplatz vorgeschoben. Es hat den Anschein, als würden sich die Salzstädter erneut zu einer Macht auf fremden Plätzen herauskristallisieren. In den bisher vier gewerteten Auswärtsspielen blieb man noch ungeschlagen und musste lediglich in Leingarten dem Gegner einen Punkt überlassen. Weiterhin erwähnenswert ist, dass man in den letzten drei Begegnungen (das Pokalspiel inbegriffen) jedes Mal zu null gesiegt hatte. Hoffen wir, dass dieser Nimbus nach dem Stadtderby am kommenden Donnerstag bei den Spfr. Untergriesheim weiterhin Bestand hat.

Friedrichshaller SV: Sascha Peukert, Jonathan Veith, Yunus-Emre Yilmaz, Hendrik Belz, Marvin Knoll, Jan Hildebrand (53. Marc André Heeg), Jonas Stolz, Luca Schumacher (62. Friedemann Kress), Martin Hess, Fabio Schumacher (53. Tom Adelhelm), Alejandro Reinhold (53. Julian Heichele