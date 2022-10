Friedrichshaller SV II zu Hause noch ohne Niederlage

3:2 (63.) Cengiz Han Sunar

4:2 (82.) Luca Förch

Schiedsrichter: Markus Harr (Eibensbach)

Karten:

Zuschauer: 60

Die Anfangsphase des Spiels war noch recht ausgeglichen und beide Mannschaften bearbeiteten sich teils intensiv im Mittelfeld. In der zehnten Spielminute überraschte Maik Celik den Torhüter der Gäste mit einem Schuss aus der Distanz. Mit laufender Spielzeit übernahm der FSV II immer mehr das Geschehen und hatte einige Gelegenheiten die Führung auszubauen, doch keine konnte genutzt werden. Man kam zu einer Vielzahl von Eckstößen, die jedoch nichts einbrachten. Nach einem kapitalen Bock in der 25. Minute lud man die Gäste zum Ausgleich ein. Der Spielfluss wurde unruhiger und der Ballbesitz wechselte ständig hin und her. Die nächste gute Gelegenheit hatten dann wieder die Gastgeber in Person Etem Berki Eksi, der jedoch den Ball am Tor vorbeischob. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Can Ceylan die Gastgeber nach einem herrlichen Spielzug über drei Stationen wieder in Front.

Auch mit Beginn von Halbzeit zwei versuchte der Friedrichshaller SV II die Entscheidung herbeizuführen, aber der letzte Ball kam einfach nicht an. Glück hatten die Gäste in der 51. Minute, als der Schiedsrichter nach einer Tätlichkeit Gnade vor Recht walten ließ und den Sünder nur mit gelb bestrafte. In der 57. Minute schreckten die SGM mit einem Pfostenschuss die Gastgeber auf und kamen nur zwei Zeigerumdrehungen später durch einen Distanzschuss zum erneuten Ausgleich. Zum Glück verlor der FSV II in dieser Phase nicht die Spielkontrolle. Nach starker Vorarbeit von Luca Förch gelang dem eingewechselten Cengiz Han Sunar aus spitzem Winkel in der 63. Minute die 3:2 Führung. Der Friedrichshaller SV II wollte sich nicht noch einmal die Butter vom Brot nehmen lassen und drückte auf die endgültige Entscheidung. Die hatte Luca Förch auf dem Fuß, doch er brachte das Leder nicht am Torhüter der Gäste vorbei. Das Zittern und das zähe Ringen gingen also weiter. Eine von Dominik Rebscher direkt verwandelte Ecke fand zur Verwunderung aller leider keine Anerkennung. Somit wurden die FSV-Anhänger weiter auf die Geduldsprobe gestellt. Acht Minuten vor dem Abpfiff brachte ein Spielzug über Mesut Sengül, Marc Lauer und letztendlich Luca Förch den am Ende nicht unverdienten 4:2-Erfolg. Im sechsten Heimspiel war dies der vierte Dreier und durch zwei weitere Unentschieden bleiben unsere Jungs in dieser Saison im Sportpark noch ungeschlagen. Mit dem heutigen Erfolg hat sich der FSV II auf den vierten Tabellenplatz verbessert.

Der Kader des Friedrichshaller SV umfasste: Filip Jaksic, Tim Uhrich, Can Ceylan, Etem Berke Eksi, Marc Lauer, Mesut Sengül, Nico Stoll, Maik Celik, Dominik Rebscher, Emir Suna, Yannic Wasser, Connor Pfeffer, Bugra Dogangüzel, Luca Förch, Cengiz Han Sunar, Adnan Selimovic, Orcun Keküllüoglu, Mika Scherbaum-Rühl