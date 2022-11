Friedrichshaller SV II verspielt 3:1-Führung

3:2 (76.) Freskim Sejdia

3:3 (85.) Frederic Moreau

Schiedsrichter: Wolfgang Regenspurger

Karten:

Zuschauer: 50

Friedrichshall startete furios und ging mit dem ersten Angriff in Führung. Luca Förch hatte mit einem Steckpass durch die gegnerische Viererkette Dominik Rebscher in Position gebracht, der souverän vollendete. Doch wer geglaubt hatte, das geht so weiter, sah sich sehr schnell getäuscht. Mit der Führung im Rücken fühlte man sich sicher und ließ Hardthausen unnötig aufkommen. Weil der FSV II in den Zweikämpfen zu zögerlich agierte, sah man sich immer häufiger Angriffe der Gäste ausgesetzt, die aber auch nicht allzu gefährlich zu Ende gespielt wurden. Nach einer halben Stunde wurden die Gastgeber wieder etwas aktiver, doch vor beiden Toren passierte nicht viel. Bei einem Angriffsversuch knickte Luca Förch ohne gegnerische Einwirkung um musste mit starken Schmerzen in die Kabine gebracht werden. Das sah nach einer schlimmen Sprunggelenksverletzung aus und wir wünschen Luca eine baldige und vollständige Genesung. Seinen Platz übernahm Daniel Ralla. Quasi aus dem Nichts kam der TSV Hardthausen II kurz vor dem Seitenwechsel durch Severdjan Memish zum Ausgleich.

Die Heimelf kam wacher aus der Kabine und in der 52. Minute brachte Cengiz Han Sunar die Platzherren mit einem geschickten Heber über den gegnerischen Torhüter hinweg wieder in Führung. Vorangegangen war ein super Zuspiel von Mesut Sengül auf den Torschützen. Wenige Minute später spielte Sunar den perfekten Pass nach rechts auf Suna. Dieser zog den Ball halbhoch in den Strafraum, wo Daniel Ralla zur Stelle war, das Tor jedoch verfehlte. Die nächsten zwei Torchancen hatte der TSV Hardthausen II. Als die Gastgeber nicht entscheidend klären konnten, kam Memish an das Leder, traf jedoch nur den Pfosten. Nach einem Patzer eines FSV-Akteurs bekam Brettel im 1:1 gegen Filip Jaksic die Gelegenheit zum erneuten Ausgleich, doch der Schlussmann der Einheimischen rettete bravourös. Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gäste kam Cengiz Han Sunar in Ballbesitz, tanzte zunächst Torspieler Vogg aus und ließ letztendlich auch Verteidiger Müller keine Abwehrmöglichkeit und erhöhte auf 3:1. Viele glaubten, das sei die Vorentscheidung in dieser Begegnung. Eine Viertelstunde vor Schluss konnten die Zuschauer einen sehenswerten Angriff der Urich-Brüder bewundern. Jonas hatte auf Tim durchgesteckt, der aber an der gegnerischen Nummer eins scheiterte. Die Kugel landete wieder bei Jonas, der mit dem Nachschuss das lange Eck knapp verfehlte. Hardthausen bäumte sich noch einmal auf und mit einem strammen Distanzschuss verkürzte Sejdia auf 3:2 und machte die Partie wieder spannend. Weil man kurz vor dem Abpfiff einen gegnerischen Angriff nicht erfolgreich verteidigen konnte, musste tatsächlich noch der Ausgleich durch Moreau geschluckt werden. Zwar bleibt man zu Hause weiterhin ungeschlagen, doch auf Grund einer phasenweise zu verhaltenen Spielweise hat man heute zwei Punkte leichtfertig verschenkt.

Im Kader des FSV II standen: Jaksic, Förch, J. Uhrich, Sunar, Lauer, Sengül, Stoll, Celik, Rebscher, Suna, T. Uhrich, Dogangüzel, de Luca, Wörz, O. Keküllüoglu, D. Ralla, Metz