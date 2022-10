Friedrichshaller SV II überrascht den Tabellenzweiten

6:0 (82.) Daniel Ralla

Schiedsrichter: Reinhold Kern

Karten:

Zuschauer: 55

So hatte sich die SGM Widdern/Olnhausen ihre Stippvisite im Friedrichshaller Sportpark bestimmt nicht vorgestellt. Als Tabellenzweiter angereist hatten die Gäste sicher darauf gehofft, den nächsten Schritt Richtung Aufstieg zu machen, denn schließlich gehört die SGM mit ihren bisher 30 erzielten Toren zu den offensivstärksten Teams der Liga. Der Friedrichshaller SV II ging mit sehr viel Willen und Engagement an diese schwere Aufgabe heran. Mit clever vorgetragenen Torannäherungen setzte die Heimelf immer wieder Nadelstiche, jedoch die Abschlüsse ließen noch Wünsche offen. Auf der anderen Seite schaffte man es den Offensivdrang der Gäste im Zaum zu halten. Nach einem Steckball auf Tim Uhrich in der 29. Minute nutzte dieser die Gelegenheit, um seine Farben in Führung zu schießen. Mit dem Vorsprung im Rücken bekam die Heimelf mehr Zugriff auf die Partie, konnte jedoch im ersten Durchgang keine Treffer mehr nachlegen.

Auch nach dem Seitenwechsel ging der FSV II weiterhin hochkonzentriert und extrem Zweikampfstark zu Werke. Der Favorit aus dem Jagsttal fand kein Mittel, um sich gegen die sehr gut organisierte FSV-Defensive Erfolg bringend durchzusetzen. Nach einem schnell über Tim Uhrich vorgetragenen Angriff kam am rechten Fünfmetereck Ugo de Luca an die Kugel und traf zum 2:0. Vier Minuten später klingelte es schon wieder im Kasten der SGM. Maik Celik hat auf Ugo de Luca zurückgelegt, der mit seiner „linken Klebe“ auf 3:0 stellte. Aber der Friedrichshaller Torhunger war an diesem Tag noch nicht gestillt. In der 62. Spielminute durfte sich Tim Uhrich ebenfalls zum zweiten Mal in die Torschützenliste eintragen. Drei Minuten nach seiner Einwechslung wurde Daniel Ralla mustergültig von dem auf der linken Angriffsseite durchgebrochenen Etem Berke Eksi bedient und traf zum 5:0 ins leere Tor. Dass auch Ralla doppelt kann stellte er acht Minuten vor dem Abpfiff unter Beweis, als er den gegnerischen Torhüter mit einem Distanzschuss überraschte. Erst in der Schlussphase der Partie wurde FSV-Torhüter Filip Jaksic zweimal richtig gefordert, war aber jedes Mal auf dem Posten und hielt die Null fest. Auch wenn die SGM Widdern/Olnhausen nach eigenen Einschätzungen ihre bisher schwächste Saisonleistung abgeliefert hat, dürfen die Jungs um Tim Kühne und Marc Lauer stolz auf diesen Erfolg sein. Endlich konnte man die Schwächen im Abschluss abstellen, die in der Vergangenheit einige Punkte gekosten haben, als man trotz klarem Chancenplus dem Gegner der Vortritt lassen musste.

Die heute an den Tag gelegte Effektivität sollte in die kommenden Spiele transferiert werden. Nach sechs Spielen in Folge ohne Niederlage, mussten die Gäste die zweite Niederlage in dieser Saison hinnehmen.

Der Kader des Friedrichshaller SV II bestand aus: Filip Jaksic, Mesut Sengül, Jonas Uhrich, Emir Suna, Nico Stoll, Tim Uhrich, Raphael Wörz, Maik Celik, Marc Lauer, Dominik Rebscher, Ugo de Luca, Rick Reis, Daniel Ralla, Can Ceylan, Etem Berke Eksi, Leonard Metz, Orcun Keküllüoglu, Connor Pfeffer