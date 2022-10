Friedrichshaller SV II nicht zwingend genug

Schiedsrichter: Karl-Heinz Messner

Zuschauer: 45

Die als Topspiel angepriesene Begegnung zwischen dem Friedrichshaller SV II und dem FC Union Heilbronn II wurde diesen Vorschusslorbeeren nicht gerecht. Es war ein seltsames Spiel, wie FSV-Coach Tim Kühne nach dem Abpfiff analysiert hatte. Nicht Fisch, nicht Fleisch, alles viel zu träge und zu langsam. Immer wieder hatten seine Jungs das Tempo aus der Begegnung herausgenommen und daher gab es viel Ballgeschiebe im Mittelfeld zu sehen. Die erste gute Gelegenheit hatten die Gäste in Minute neun durch Marcel Reisser, der nach einem Freistoß nur knapp die Hereingabe am langen Pfosten verpasste. Ab der zehnten Spielminute häuften sich die Torannäherungen der Heimelf, doch keine führte zum Erfolg. Zweimal rettete der Heilbronn Keeper per Fußabwehr und nach einer Viertelstunde hielt er einen Distanzversuch sprichwörtlich mit der Kappe, als er einen Schuss mit seinem bemützten Kopf über die Latte lenkte. Dann hatte Luca Förch die Führung auf dem Fuß, doch dieses Mal stand ein gegnerischer Abwehrspieler dem Torerfolg im Wege. In der 37. Spielminute war FSV-Schlussmann Filip Jaksic zum ersten Mal richtig gefordert, als er einen Kopfball von Traore aus dem unteren Winkel kratzte.

Auch in den zweiten fünfundvierzig Minuten hatte der Friedrichshaller SV II deutlich mehr Chancen, doch die Abschlussschwäche hatte weiterhin Bestand. Bei den gelegentlichen Gegenstößen des FC Union Heilbronn II musste man stets auf der Hut sein, um nicht in Rückstand zu geraten. Nach einem Kopfball von Ahmet Ambar war erneut Filip Jaksic zur Stelle und hielt die Null fest. Das nächste Ausrufezeichen setzte wieder der FSV II durch Nico Stoll, doch dessen Distanzschuss lenkte der gegnerische Torhüter über die Querlatte. Die nächste erwähnenswerte Aktion hatte der FSV II zehn Minute vor dem Ende. Tim Uhrich hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt, doch anstatt den mitgelaufenen Jonas Stolz zu bedienen, versuchte er es selbst, traf jedoch nur das Außennetz. Die Zeit lief von der Uhr und am Ende trennte man sich torlos. Der Friedrichshaller SV hatte zwar auf Sieg gespielt, aber in den entscheidenden Situationen oftmals die falschen Entscheidungen getroffen. Schiedsrichter Messner leitete diese neunzig Minuten souverän.

Im Kader des Friedrichshaller SV II standen: F. Jaksic, T. Uhrich, L. Förch, C.H. Sunar, M. Lauer, M. Sengül, U. de Luca, N. Stoll, J. Stolz, D. Rebscher, E. Suna, E. Flier, C. Pfeffer, B. Dogangüzel, Wörz, O. Keküllüoglu, D. Ralla, A.E. Karadas, O. Erisen