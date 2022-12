Friedrichshaller SV II in der Hinrunde zu Hause ungeschlagen

3:1 (90.) Mehmet Ali Cümen

Schiedsrichter: Wolfgang Regenspurger

Zuschauer: 35

Der Anstoß zum letzten Heimspiel in der Vorrunde zwischen dem Friedrichshaller SV II und dem VfL Obereisesheim II erfolgte zu einer Uhrzeit, in der andere Leute normalerweise ihr Mittagessen einnehmen. Die Gastgeber wollten unbedingt auch ihren letzten Heimauftritt vor der Winterpause ohne Niederlage überstehen und begannen daher vorerst etwas verhalten. In der 10. Spielminute hatte Daniel Ralla einfach aus der Distanz abgezogen und dem gegnerischen Torspieler flutschte zur Verwunderung aller der Ball durch die Hände ins Tor. In der Folgezeit gab es viel Mittelfeldgeplänkel ohne echte aufregende Aktionen. Erst gegen Ende des ersten Durchganges wurde es wieder interessant. Nach einem Einwurf kam Friedemann Kress vor dem Gästetor an den Ball, konnte seinen Gegenspieler abschütteln und das Ergebnis auf 2:0 stellen. Aber auch der VfL Obereisesheim ließ noch einmal aufhorchen. Zuerst zimmerte Baris Yener einen Freistoß an den Pfosten des Tores der Heimmannschaft und kurz darauf musste Filip Jaksic einen Distanzschuss von Giray Altun über die Querlatte fausten.

Die erste gute Möglichkeit nach dem Seitenwechsel hatten wieder die Gäste. Dieses Mal flog der Versuch von Altun knapp am Tor vorbei. Mit zunehmender Dauer wurde der FSV II immer spielbestimmender und die Chancen häuften sich. Der ins Spiel gekommene Etem Berke Eksi hatte sich über links durchgekämpft, aber sein Schuss in die kurze Ecke wurde vom Torspieler der Gäste pariert. Dann kam Daniel Ralla im Anschluss an eine Ecke zum Kopfball, doch er verfehlte ebenso, wie kurz darauf bei seinem Schussversuch. Cengiz Han Sunar war sechs Minuten nach seiner Einwechslung mit dem Treffer zum 3:0 erfolgreich. Etem Berke Eksi hätten vorzeitig die Entscheidung herbeiführen können, aber wieder scheiterte an der Obereisesheimer Nummer Eins. Trotz des deutlichen Rückstandes waren die Gäste weiterhin um eine Resultats Verbesserung bemüht. Zehn Minuten vor dem Ende ließ Altun das Friedrichshaller Aluminium erneut erzittern. Der Ehrentreffer durch Mehmet Ali Cümen in der 90. Spielminute war lediglich Ergebniskorrektur und konnte den nächsten Heimsieg nicht mehr verhindern. Der Friedrichshaller SV II geht mit 30 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz in die Winterpause und bleibt tatsächlich in der Hinrunde zu Hause unbesiegt.

Im Kader des Friedrichshaller SV II standen: Jaksic, Pfeffer, Suna, Sengül, Kress, Dogangüzel, Rebscher, Celik, J. Uhrich, de Luca, D. Ralla, Selimovic, Eksi, Reis, Sunar, Wörz, Keküllüoglo, Lauer, Plauth, Metz