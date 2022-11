Friedrichshaller SV II gewinnt das Verfolgerduell

Schiedsrichter: Edgar Schiffner (SC Amorbach)

Zuschauer: 75

Das Topspiel der Kreisliga B2 (Vierter gegen den Dritten) hielt was die Erwartungen versprachen. Spannung bis zum Abpfiff, knackige Zweikämpfe und am Ende mit dem FSV II einen verdienten Sieger, der dadurch sich punktemäßig näher an die Spitzengruppe heranschieben konnte. Beide Teams erwarteten den Kontrahenten etwas tiefer, wodurch die Partie in den Anfangsminuten sich etwas zäh gestaltete. Nach einem unglücklichen Zusammenprall musste Jonathan Veith frühzeitig mit einer Knie-Blessur vom Feld und durch Ugo de Luca ersetzt werden. Langsam nahm die Begegnung Fahrt auf und dem Friedrichshaller SV II gelang es immer häufiger sich über die Außen durchzusetzen, jedoch mangelte es häufig im und am gegnerischen Strafraum dann an Präzision im Abschluss. In der 35. Minute hatten die Gastgeber zunächst Glück, als Rupp mit einem Freistoß am Pfosten scheiterte, dann jedoch blitzschnell umschalteten und Friedemann Kress nach einem herrlichen Steckpass die 1:0 Führung erzielte. Die Gäste spielten zwar gut mit, doch die FSV-Defensive agierte sehr sicher und ließ keine gegnerische Gefahr aufkommen. Noch vor dem Seitenwechsel hätte der Friedrichshaller SV II die Führung ausbauen können, doch Cengiz Han Sunar, Ugo de Luca und Can Ceylan scheiterten jeweils knapp.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eine Begegnung auf Augenhöhe. Das Geschehen wogte weiter hin und her, doch echte Torchancen blieben zunächst Mangelware. Dafür wurden die Zweikämpfe verbissener geführt, ohne jedoch unfair zu werden. Die nächste hochkarätige Möglichkeit hatte dann wieder der FSV II, als Cengiz Han Sunar auf Halbrechts steil geschickt wurde, sein Schuss aber der Torspieler der SGM parieren konnte. Gegen Ende der Partie versuchte die SGM Krumme Ebene II mit hohen Bällen in den Strafraum zum Erfolg zu kommen, die jedoch alle eine sichere Beute von Keeper Filip Jaksic wurden. Als Cengiz Han Sunar mit seiner Bude in der neunzigsten Minute den Deckel endgültig drauf machte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Mit dem heutigen Erfolg bleibt der Friedrichshaller SV II zum fünften Mal in Folge in der Liga unbesiegt und somit auch weiterhin auf heimischen Boden ohne Niederlage. Dieser richtungsweisende Erfolg war ein Sieg des Willens und basiert auf einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Allen eingesetzten Spielern muss für den unermüdlichen Einsatz ein höchstes Lob gezollt werden. Dennoch möchte ich heute einen FSV-Akteur besonders hervorheben. Unser „Küken“ Jonas Uhrich agierte abgeklärt wie ein Alter, ließ hinten nichts anbrennen und war maßgeblich mit verantwortlich, dass man dem Gegner kaum Chancen gestattete.

Im Kader des FSV II standen: Jaksic, J. Uhrich, Ceylan, Sunar, Kress, Lauer, Wörz, Rebscher, Suna, Wasser, Veith, N. Plauth, Pfeffer, Dogangüzel, Eksi, de Luca, Selimovic, Keküllüoglu, D. Ralla, Metz, Reis