Friedrichshaller SV II erfolgreich gestartet

Tore:

1:0 31. Alend Hasan

2:0 43. Marlon Walk

3:0 48. Melihcan Solumaz

3:1 55. Philipp Vogelmann

4:1 77. Samuel Wolf

4:2 80. Philipp Vogelmann, FE

5:2 90.+3 Samuel Wolf

Zuschauer: 20

Der Friedrichshaller startete mit viel Elan in die Begegnung und schon frühzeitig stand der Gästekeeper unter Beschuss. Die erste und einzige Möglichkeit für den FC Unterheimbach im ersten Spielabschnitt hatte Niklas Gebert in der 8. Minute, aber Tobias Geike war auf dem Posten. Danach ging es überwiegend in Richtung Tor der Gäste. Trotz einiger hochkarätigen Gelegenheiten dauerte es über eine halbe Stunde, ehe Alend Hasan nach Vorarbeit von Melihcan Solumaz den Bann brechen konnte. Dann hatte Unterheimbach Glück, dass nach einem klaren Foulspiel an Solumaz im Strafraum, der Schiedsrichter die Aktion nicht strafstoßwürdig fand. Knapp vor dem Pausenpfiff stellte Marlon Walk mit seinem sehenswerten Treffer den 2:0-Zwischenstand her, mit dem der FC Unterheimbach noch gut bedient war.

Der Friedrichshaller machte in Halbzeit zwei so weiter, wie die erste geendet hatte, nämlich mit dem nächsten Tor. Nach Vorarbeit von Thushaan Kunabalasingam und Marlon Walk war Melihcan Solumaz erfolgreich. Mit zunehmender Spieldauer machte sich bei einigen FSV-Akteuren der Kräfteverschleiß bemerkbar und Unterheimbach kam besser ins Spiel. Aber zunächst konnte Tobias Geike gegen Philipp Vogelmann den Anschlusstreffer verhindern, aber wenige Minuten später war er gegen den gleichen Spieler chancenlos. Der Friedrichshaller SV II bäumte sich noch einmal auf und in der 77. Spielminute stellte Samuel Wolf den alten Abstand wieder her. Dieser hielt jedoch knapp drei Minuten, dann verkürzte der FC Unterheimbach nach einem Foulelfmeter erneut. Die Hausherren ließen sich davon nicht beeindrucken und in der Nachspielzeit schlug Samuel Wolf zum zweiten Mal in dieser Begegnung zu. Durch den heutigen Sieg hat der Friedrichshaller SV II seinen Mittelfeldplatz abgesichert.

Fazit: Ein hochverdienter Sieg des Friedrichshaller SV II, der allerdings schon nach den ersten fünfundvierzig Minuten in trockenen Tüchern hätte sein müssen. Nachlassende Kräfte bei einigen FSV II Akteuren ermöglichten Unterheimbach zwei Treffer und zunehmenden Ballbesitz. Aber die Heimmannschaft hatte auf die Gegentore immer eine passende Antwort parat.

Friedrichshaller SV II: Tobias Geike, Tim Erlewein, Dominik Brunner, Melihcan Solumaz, Alend Hasan, Cengiz Han Sunar, Mesut Sengül, Egemen Morkoyun (63. Jan-Maroan El-Bournaki), Adnan Selimovic (57. Samuel Wolf), Thushaan Kunabalsingam, Marlon Walk (63. Ümit Güney)

