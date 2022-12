Friedrichshaller SV geht mit einer Niederlage in die Winterpause

Schiedsrichter: Dr. Denny Schmidt

Zuschauer: 80

Lange Gesichter gab es beim Friedrichshaller SV nach der überraschenden Heimniederlage gegen den Underdog aus Ellhofen. Die Gastgeber mussten zwar auf etliche Stammkräfte aus unterschiedlichsten Gründen verzichten, trotzdem hatte man darauf spekuliert, mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu gehen. Mit Friedemann Kress, Mesut Sengül und Jonas Uhrich saßen u.a. drei Akteure auf der Bank, die bereits zuvor im Spiel des FSV II auf dem Feld gestanden hatten. Die Gäste hochmotiviert, liefen den FSV früh an und unterbanden dadurch ein geordnetes Aufbauspiel der Heimmannschaft. Friedrichshall war dadurch gezwungen im Verteidigungsdrittel viele Querpässe zu spielen, ohne jeglichen Raumgewinn. Es entwickelte sich eine erste Halbzeit, in der vierzig Minuten lang keine echte Torchance zu vermelden war. Erst kurz vor dem Pausenpfiff gab es die ersten aussichtsreichen Einschussmöglichkeiten. Zunächst musste der gegnerische Torspieler nach einer FSV-Ecke das Leder aus der Gefahrenzone befördern und dann konnten die Gastgeber gleich zweimal die sich ihnen bietenden Gelegenheiten nicht nutzen und es ging torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel wurde der Friedrichshaller SV etwas aktiver, ohne jedoch das gegnerische Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen. Dieser Aufschwung währte nur knapp eine Viertelstunde, dann war dieser positive Effekt schon wieder verpufft. Der Aufsteige kämpfte verbissen um jeden Zentimeter Boden und Friedrichshall fand einfach kein Mittel, die dichtgestaffelte Ellhofener Defensive erfolgreich auszuhebeln. Nach einem klassischen Konter über die linke Angriffsseite gelang den Gästen durch Landwehr der Führungstreffer. Die Heimelf versuchte es mit der Brechstange, was jedoch ebenso wirkungslos war. Als der TSV Ellhofen in der 68. Minute im Anschluss an eine Ecke auf 0:2 davonzog, wurde die Zuversicht bei den Gastgebern schnell getrübt. Der FSV versuchte weiterhin dem Spiel noch irgendwie die Wende zu geben, doch weder Hendrik Belz mit noch Fabio Schumacher konnten den gegnerischen Torhüter überlisten. Der Friedrichshaller SV musste sich heute unter Wert einem Gegner geschlagen geben, der mehr Aufwand betrieb, um die drei Punkte mit nach Hause nehmen zu können. Trotz der Niederlage kann der FSV auf dem fünften Tabellenplatz überwintern und in der Rückrunde wieder richtig angreifen.

Friedrichshaller SV: Orgo, Veith, Yilmaz, Bickel (76. J. Uhrich), Belz, F. Schumacher, Reinhold, Bruck (76. Sengül), Majic (46. Kress), Hildebrand, L. Schumacher