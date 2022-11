Friedrichshall steigert sich in Halbzeit zwei

4:1 (85.) Sebastian Bender

5:1 (86.) Hendrik Belz

5:2 (88.) Tim Schädler

Schiedsrichter: Dominik Englmann

Zuschauer: 180

Nach der Last-Minute-Niederlage im Wiederholungsspiel bei den Spfr. Lauffen am vergangenen Donnerstag, waren die Jungs vom Friedrichshaller SV im Heimspiel gegen den Aufsteiger in der Pflicht zu liefern. Die sich in der Außenseiterrolle sehenden Gäste versuchten durch hohes Anlaufen die Gastgeber nicht zu ihrem gewohnten Spiel kommen zu lassen und hatten sogar in der fünften Spielminute durch Tim Schädler die Führung auf dem Fuß, doch Ensar Orgo im FSV-Kasten war auf dem Posten. Mit zunehmender Spieldauer wurde Friedrichshall sicherer in seinem Kombinationsspiel und als sich Hendrik Belz über rechts durchgetankt hatte und auf Marco Bickel zurücklegte, besorgte dieser die 1:0 Führung. Erstaunlicherweise verflachte danach die Begegnung und die Spielanteile wurden ausgeglichener, ohne dass hieraus jedoch vielversprechende Torraumszenen entstanden wären. In der 38. Spielminute schreckte ein Lattentreffer von Joshua Gehrig die Hausherren auf. Am Spielstand änderte sich jedoch bis zum Seitenwechsel nichts mehr.

Friedrichshall kam agiler aus der Kabine und hätte vom Anstoß weg durch Hendrik Belz die Führung ausbauen können, doch sein Versuch verfehlte das Ziel haarscharf. Die SGM Höchstberg/Tiefenbach musste fortan noch mehr Defensivarbeit leisten und als der FSV zu einer Serie von Ecken kam, brannte es häufiger lichterloh im Strafraum der Gäste. Nach einem feinen Spielzug über Belz, Bickel und wieder Belz blieb Hendrik diesmal kaltschnäuziger und stellte das Ergebnis auf 2:0. Die Gastgeber im Aufwind wollten nun die Entscheidung herbeizuführen. Ganze fünf Minuten danach sahen die Zuschauer im Sportpark erneut eine famose Doppelpass-Aktion von den beiden zuvor handelten Akteuren. Dieses Mal jedoch in umgekehrter Reihenfolge und Marco Bickel hatte keine Mühe den Ball im leeren Tor unterzubringen. Mit einem Schuss von Jeremias Gehrig, der jedoch neben dem FSV-Gehäuse landete machte die SGM darauf aufmerksam, dass man sich noch lange nicht geschlagen geben wollte. Die Vorentscheidung zugunsten des Friedrichshaller SV fiel schließlich in 79. Spielminute, als Yannick Bruck den Gästekeeper mit einem Schuss ins lange Eck überwinden konnte. Aber die Chronik dieser Begegnung war auch danach noch nicht zu Ende. Der Anschlusstreffer für die Gäste durch Sebastian Bender leitete eine wilde Schlussphase ein. Nur eine Minute später hatte Hendrik Belz die richtige Antwort parat und stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt in diese unterhaltsame und torreiche zweite Halbzeit setzte zwei Minuten danach Tim Schädler mit seinem Tor zum 5:2 Endstand. Auf Grund der deutlichen Leistungssteigerung in den zweiten fünfundvierzig Minuten geht dieser Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung. Der Friedrichshaller SV hat sich in der Tabelle auf den fünften Rang vorgeschoben.

Friedrichshaller SV: Orgo, Heeg, Veith, Yilmaz, Belz, F. Schumacher (68. Heichele), Bruck, Reinhold (64. Majic), Bickel, Hildebrandt, L. Schumacher (60. Wasser)