FRIEDRICHSHALL MIT FURIOSEM FRÜHSTART

Zum Start in die Saison 2025/2026 empfing der Friedrichshaller SV am Sonntag den Namensvetter aus Schwaigern im heimischen Sportpark. Die am meisten gestellte Frage war, wer wohl besser aus den Startlöchern kommen würde. Und das waren ganz eindeutig die Gastgeber. Schon in der dritten Spielminute prüfte Adrian Nicolae Radu den gegnerischen Schlussmann, der dann auch noch den Nachschuss parieren konnte. Weitere drei Zeigerumdrehungen später stand er wieder im Blickpunkt des Geschehens, als er gegen Marvin Sieger einen Schritt zu spät kam und einen Strafstoß verschuldete, den Fabio Schumacher sicher verwandelte. Friedrichshall hielt das Tempo hoch und schnürte die Gäste in deren Hälfte ein. Immer wieder herrschte höchste Alarmstufe vor dem Tor des FSV Schwaigern. In der elften Spielminute überraschte Radu den Mann im Tor der Gäste mit einem direkt verwandelten Freistoß. Aber damit war der Torhunger der Heimmannschaft noch nicht gestillt. Nach einem herrlich vorgetragenen Angriff schloss diesen Fabio Schumacher mit einem satten Flachschuss zum 3:0 ab. Weil Friedrichshall seine Defensivarbeit nahezu fehlerlos erledigte, kam bei den Gegenstößen der Gäste keine ernsthafte Gefahr auf. Dafür bekamen die Salzstädter bis zur Pause noch einige Möglichkeiten das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Marvin Sieger, der immer wieder seine Schnelligkeit ausspielte, bekam gleich dreimal die Gelegenheit sich in die Torschützenliste einzutragen. Zweimal stand ihm der Torhüter im Weg und einmal strich sein Schuss nur wenige Zentimeter am Tor vorbei.

Nach dem Seitenwechsel konnte der Friedrichshaller SV die Dominanz der ersten Halbzeit nicht mehr so eindrucksvoll weiterführen und Schwaigern kam besser ins Spiel. Weil aber das Spiel der Salzstädter gegen den Ball heute sehr gut funktionierte, war Torsteher Levent Heimannsberg zunächst weiterhin nicht gefordert. Nach ca. einer Stunde, war dann aber auch er gefordert. Zunächst war er bei einem Schuss von Regenspurger auf dem Posten und kurz darauf verwehrte er Ebner den Torerfolg. Auf der anderen Seite war Torhüter Ehmann bei einem neuerlichen Radu-Freistoß hellwach und lenkte die Kugel zur Seite ab. Friedrichshaller Torchancen wurden seltener und eine Viertelstunde vor bewahrte Leon Vesa seine Farben durch seine Rettungstat auf der Torlinie vor dem Anschlusstreffer. Schwaigern suchte bis zum Schlusspfiff die Resultats Verbesserung, aber ein aufopferungsvoll kämpfender Friedrichshaller SV hielt seinen Laden sauber. Ein dickes Lob an das gesamte Team. Alle Mannschaftsteile haben nahezu perfekt funktioniert und die Fehlerquote wurde deutlich minimiert. Bei allen hat die Einstellung und der Einsatz gestimmt. Darum geht dieser Sieg auch völlig in Ordnung. So kann es gerne weitergehen.