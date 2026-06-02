Friedrichshagener SV lädt zum Mädchen- und Frauenfußballtag ein

– Foto: Ralf Seedorff

Der Friedrichshagener SV veranstaltet am Samstag, den 06. Juni 2026, unter dem Motto „Queens of the Pitch“ einen großen Mädchen- und Frauenfußballtag auf seiner Sportanlage am Fürstenwalder Damm 570. Der Tag soll Mädchen und Frauen für Fußball begeistern, den Frauen- und Mädchenfußball in Berlin-Köpenick sichtbar machen und ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Empowerment im Sport setzen.

Rahmenprogramm: Fußball-Parcours, Technikstationen, kreative Angebote, Begegnung mit Spielerinnen, Die Fussballartisten

Abschluss: Public Viewing USA vs. Deutschland in Kooperation mit Kino Union

Frauenfußball erleben: FSV Frauen gegen Hansa Rostock

Den sportlichen Auftakt bildet um 14:00 Uhr das Spiel der FSV Frauen gegen Hansa Rostock. Das Spiel steht bewusst im Mittelpunkt des Tages: Es macht leistungsstarken Frauenfußball direkt vor Ort erlebbar und schafft einen emotionalen Einstieg in ein Fußballfestival für die ganze Familie.

Mitmachen, ausprobieren, kreativ werden

Im Anschluss an das Spiel öffnet das Rahmenprogramm mit zahlreichen Stationen für Kinder, Mädchen, Jugendliche und interessierte Frauen. Geplant sind Fußball-Parcours, Dribbel- und Technikstationen, Torschussaktionen, kleine Geschicklichkeitsübungen und Angebote zum Ausprobieren – unabhängig davon, ob jemand bereits Fußballerfahrung hat oder zum ersten Mal auf dem Platz steht. Neben den sportlichen Stationen gibt es kreative Mitmachangebote wie Klebe-Tattoos, Haareflechten, eine Button-Maschine, kleine Bastel- und Fanaktionen sowie Begegnungsmöglichkeiten mit Spielerinnen, Trainer:innen und Vereinsmitgliedern.

Moderation und Public Viewing

Durch den Tag führen Raphael Molter und Lara Schauland, die Autor:innen von „Matchplan Meuterei“. Zum Abschluss des Tages findet in Kooperation mit dem Kino Union ein gemeinsames Public Viewing des Spiels USA gegen Deutschland statt.

Ein Signal für mehr Sichtbarkeit im Sport

Mit „Queens of the Pitch“ möchte der Friedrichshagener SV Mädchen und Frauen ermutigen, Fußball als eigenen Raum zu entdecken: als Ort für Bewegung, Selbstvertrauen, Teamgeist und Gemeinschaft. Gleichzeitig ist der Aktionstag Teil einer größeren Kampagne, mit der der FSV neue Spielerinnen für seine Mädchen- und Frauenmannschaften gewinnen und den Frauenfußball im Südosten Berlins nachhaltig stärken möchte.

„Wir möchten zeigen, dass Mädchen und Frauen im Fußball sichtbar sind, Vorbilder haben und ihren Platz auf dem Spielfeld selbstverständlich einnehmen. Der Tag soll Spaß machen, Begegnungen schaffen und möglichst viele Mädchen und Frauen ermutigen, Fußball beim FSV auszuprobieren.“

Presse-Einladung

Pressevertreter:innen sind herzlich eingeladen, den Mädchen- und Frauenfußballtag vor Ort zu begleiten. Fotomotive ergeben sich insbesondere beim Spiel der FSV Frauen gegen Hansa Rostock, an den Mitmachstationen, bei der Autogrammstunde, im Austausch mit Spielerinnen und Familien sowie beim Public Viewing.

Pressekontakt

Friedrichshagener SV 1912 e. V.

Abteilung Mädchen- und Frauenfußball

Fürstenwalder Damm 570, Berlin-Köpenick

Ansprechpartner: Johannes Semmelroth

Telefon: 0176 / 78514154

E-Mail: johannes.semmelroth@fsv-1912.com

Website: www.fsv1912.de