Friedrichshagen, Dersim II und Adler patzen - Weißensee bangt

Archiv: WFC Sportchef Brian Schmidt – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Der 29. Spieltag hält das Titelrennen der Bezirksliga Staffel 3 weiter offen. Friedrichshagener SV und BSV Dersim II stehen punktgleich an der Spitze, dahinter lauert der Weißenseer FC nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Rang drei. Während Dersim II sportlich weiter auf Aufstiegskurs bleibt, schwebt über dem Tabellenzweiten weiterhin das laufende Verfahren wegen eines möglichen Drei-Punkte-Abzugs. Sollte die Berufung scheitern, könnte der Weißenseer FC doch noch von Platz drei auf einen Aufstiegsrang rutschen. Im Tabellenkeller sammelt Meteor II mit einem spektakulären Sieg wichtige Argumente im Rennen um den Status als bester Vierzehnter der drei Bezirksliga-Staffeln.

BSV Victoria Friedrichshain gewinnt ein torreiches Spiel beim SC Staaken 1919 II mit 7:4. Sebastian Hake bringt die Gäste früh in Führung, Jesucristo Esthil Kote Lopez gleicht aus. Noch vor der Pause stellt Hake auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhen Maximilian Hake und Nico Rohdes auf beiden Seiten. Maximilian Hake trifft erneut, ehe Rohdes nochmals verkürzt. Finn Paschke erhöht auf 5:3. Kote Lopez bringt Staaken noch einmal heran, doch Maximilian Hake vollendet seinen Dreierpack und Owen Dima Dima setzt in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Der Friedrichshagener SV verteidigt die Tabellenführung mit einem 1:1 beim SC Schwarz-Weiß Spandau. Kurz vor der Pause bringt Finn Hujer die Gäste in Führung. Lange sieht es nach einem Auswärtssieg aus, ehe Pharell Fritsch tief in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt. Friedrichshagen bleibt dennoch aufgrund des besseren Torverhältnisses Tabellenführer.

Beim wilden 8:7 zwischen BFC Meteor 06 II und SV Adler Berlin erleben die Zuschauer ein echtes Spektakel. Ibrahim Celik bringt Meteor in Führung, Timo Kluth gleicht aus. Soner Demiryürek und Kiyam Parlak treffen anschließend für ihre Teams, ehe Aytac Herdem das 3:2 erzielt. Jaser Nasif gleicht erneut aus. Nach dem Seitenwechsel trifft Kiyam Parlak zunächst zur Adler-Führung, Soner Demiryürek antwortet sofort. Jaser Nasif und Cenk Atabas wechseln sich mit weiteren Treffern ab, bevor Atabas erneut zuschlägt. Adler geht durch Nasif zum dritten Mal in Führung. In einer dramatischen Schlussphase gleichen die Gastgeber durch Ibrahim Celik aus und gewinnen die Partie schließlich durch einen weiteren Treffer von Celik. Justin Wiese trifft dazwischen noch für Adler. Meteor wahrt damit seine Chancen, bester Vierzehnter zu bleiben.

BSV Dersim II kommt bei SSC Teutonia 99 II nicht über ein 1:1 hinaus. Nach torloser erster Hälfte bringt Pascal-Joel Kundmüller die Gastgeber in Führung. Dersim drängt auf den Ausgleich und wird durch Max Kruse belohnt. Der Punkt hält die Mannschaft auf einem Aufstiegsplatz, die Entscheidung um den möglichen Punktabzug steht jedoch weiterhin aus.

VfB Einheit zu Pankow verabschiedet sich mit einem 2:0 gegen Schlusslicht FC Brandenburg 03 aus dem Heimspieljahr. Johannes Kittel bringt die Gastgeber früh in Front. Brandenburg hält lange dagegen, ehe Anthony Knobloch in der zweiten Halbzeit die Entscheidung erzielt. Die Gäste beenden die Partie zudem in Unterzahl.

Der 1. FC Novi Pazar schlägt den VfB Concordia Britz mit 3:1. Kelvin Ben Hyera bringt die Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause erhöhen Evans Chidi Eze und Chinedu Vincent Eberechukwu innerhalb weniger Minuten auf 3:0. Yannic Behrendt gelingt nach dem Seitenwechsel nur noch der Ehrentreffer für Britz.

Der BSC Rehberge feiert einen ungefährdeten 3:0-Erfolg beim Köpenicker FC II. Slawomir Grzegorz Jaworski sorgt früh für die Führung. Noch vor der Pause baut Steven-Joey Tersteegen den Vorsprung aus. In der Schlussphase macht Mohamed Abdallah alles klar.

Der Weißenseer FC bleibt im Aufstiegsrennen. Die Partie bei TuS Makkabi II wird nach dem Rückzug der Gastgeber mit 2:0 für den WFC gewertet. Die drei Punkte halten die Weißenseer mit 61 Zählern mitten im Dreikampf um die Landesliga. Gleichzeitig richtet sich der Blick an die Verbandssportgerichte: Sollte dem BSV Dersim II im laufenden Verfahren tatsächlich noch ein Drei-Punkte-Abzug auferlegt werden, würde Weißensee nachträglich auf einen Aufstiegsplatz rutschen. Das Thema „grüner Tisch“ begleitet den Klub dabei bereits zum zweiten Mal in Folge. Schon in der vergangenen Saison verpasst der WFC den Sprung in die Landesliga erst nach juristischen Entscheidungen außerhalb des Rasens, als Konkurrent Union 06 von einer nachträglichen Wertung profitiert und an den Weißenseern vorbeizieht. Nun hoffen die Blau-Weißen, dass sich die Geschichte diesmal zu ihren Gunsten wendet – oder besser noch: dass die Entscheidung auf dem Platz fällt.

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