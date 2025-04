Friedrichshafen verteidigt Platz eins, Olympia gewinnt Derby

Der TSV Heimenkirch feierte einen Auswärtserfolg im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Jens Berger brachte die Gäste früh in Führung (12.), Alexander Hartl erhöhte auf 0:2 (20.). Kai Kramer verkürzte per Foulelfmeter (62.), ehe Berger in der 86. Minute den Endstand markierte. Weiler bleibt mit elf Punkten Sechster, Heimenkirch zieht mit nun neun Punkten mit Riedlingen gleich.

---



Der Tabellenführer ließ im Spitzenspiel nichts anbrennen. Danfa Fati Mulai (13.) und Joshua Merz (79.) trafen für die Gastgeber. Blaubeuren bleibt trotz der Niederlage mit 17 Punkten auf Rang zwei, Friedrichshafen erhöht sein Punktekonto auf 21.

---

Morgen, 15:00 Uhr SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 FC Srbija Ulm Srbija Ulm 15:00 PUSH



Im Ulmer Stadtduell empfängt die SSG Ulm 99 den Tabellenletzten FC Srbija Ulm. Während die SSG nach dem 2:2 in Wangen weiter auf Tuchfühlung zur Spitze bleibt, wartet der FC Srbija nach acht Spielen weiterhin auf den zweiten Saisonsieg. Mit nur drei Punkten und einer Tordifferenz von 6:26 möchte den Schlusslicht endlich den zweiten Saisonsieg holen.









Abstiegsrunde



Der FV Biberach dreht die Partie in der zweiten Halbzeit und behauptet sich im oberen Tabellendrittel. Lasse Trenkmann brachte Mengen in der 40. Minute in Führung, Kai Luibrand glich aus (73.), Tom Sonnenberg traf kurz vor Schluss zum Sieg (88.). Mengen steht mit 14 Punkten auf Rang acht, Biberach hat nun 23 Zähler und belegt den dritten Platz.

---

Morgen, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm SV Hohentengen Hohentengen 15:00 PUSH



Der SC Türkgücü Ulm möchte im Heimspiel gegen den SV Hohentengen seine Position im oberen Drittel festigen. Nach dem 3:0-Erfolg in Oberzell steht Türkgücü bei 20 Punkten, Hohentengen gewann zuletzt knapp gegen Mengen und steht mit 13 Punkten auf Rang neun.

---



ImDerby empfängt der FV Ravensburg II den SV Oberzell, der nach dem 5:0 gegen Ehingen mit gestärktem Selbstvertrauen anreist. Die Gastgeber mussten sich in Neu-Ulm mit 0:3 geschlagen geben und belegen derzeit Rang sechs. Oberzell steht nun auf dem vorletzten Platz und kämpft weiter um den Anschluss.

---



Im Spitzenspiel der Abstiegsrunde setzte sich der SV Mietingen durch. Robin Ertle (76.) und Philipp Auer (80.) erzielten die Treffer, Roland Mayer scheiterte in der 86. Minute mit einem Foulelfmeter. Mietingen überholt damit Türkspor Neu-Ulm und liegt mit 24 Punkten einen Zähler hinter Tabellenführer Olympia Laupheim.

---



Der FV Olympia Laupheim konnte das Derby gegen die TSG Ehingen knapp für sich entscheiden. Marcello Lorenzo Mignemi erzielte in der 45. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste. Olympia Laupheim führt die Tabelle mit nun 25 Punkten an, Ehingen bleibt mit acht Zählern auf dem drittletzten Rang.

---

Morgen, 15:30 Uhr SV Ochsenhausen Ochsenhausen TSV 1889 Buch TSV Buch 15:30 live PUSH



Der SV Ochsenhausen ist aktuell das Schlusslicht der Abstiegsrunde und empfängt den TSV 1889 Buch. Ochsenhausen unterlag zuletzt mit 0:2 in Biberach und steht mit nur sechs Punkten am Tabellenende. Buch rangiert mit 16 Punkten auf Rang sieben und kann sich mit einem Auswärtssieg näher an einen Nichtabstiegsplatz rücken.





Im Duell zwischen dem TSV Riedlingen und dem FC Wangen gab es eine Punkteteilung. Fabian Ragg traf für Riedlingen bereits in der 9. Minute, Okan Housein glich in der 41. Minute aus. Riedlingen steht nun bei neun Punkten und steht auf Rang sieben, Wangen belelgt mit zwölf Punkten Platz fünf. Der FC Wangen bleibt weiterhin ungeschlagen im Jahr 2025.---