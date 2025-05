Friedrichshafen unterstreicht Ambitionen, TSG Ehingen steigt ab

Im Spitzenspiel der Landesliga Staffel 4 feierte der VfB Friedrichshafen einen 3:0-Erfolg gegen die SSG Ulm 99. Zwischen Türkspor Neu-Ulm und dem TSV 1889 Buch gab es ein 2:2, inklusive später Gelb-Roter Karte.

In der Abstiegsrunde hatte der FV Biberach beim 4:0 in Oberzell keine Mühe, während die TSG Ehingen nach 3:3 dem SV Hohentengen vorab als weiterer Absteiger feststeht. Der FV Olympia Laupheim bleibt dank eines Dreierpacks von Marcello Lorenzo Mignemi das Maß der Dinge in der Abstiegsrunde.