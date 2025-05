Friedrichshafen steht kurz vor dem Titel, Biberach vor Klassenerhalt

---



Der SV Reinstetten steht nach einem Unentschieden am vergangenen Wochenende mit 19 Punkten auf Rang sechs und könnte mit einem Dreier wieder an die obere Tabellenhälfte heranrücken. Der Tabellenletzte Srbija Ulm musste zuletzt eine herbe 0:6-Niederlage gegen Blaubeuren einstecken und konnte in den letzten drei Spielen keinen Punkt holen.

Für den VfB Friedrichshafen geht es nach der klaren Vorstellung gegen Riedlingen nun darum, mit einem Heimsieg gegen den FV Rot-Weiß Weiler sich vorzeitg die Meisterschaft zu sichern. Mit aktuell 32 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 40:13 steht die Mannschaft kurz vor dem direkten Aufstieg. Die Gäste aus Weiler stehen mit 21 Punkten auf Rang fünf und hatten am vergangenen Wochenende spielfrei.

Nach dem Nachholspiel am Mittwoch steht für den SV Reinstetten das letzte Heimspiel gegen den TSV Riedlingen an. Der TSV Riedlingen ist mit nur neun Punkten Tabellenachter und wird auch in Reinstetten als Außenseiter antreten.

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Blaubeuren. Die Hausherren (27 Punkte) treffen auf den Verfolger SSG Ulm 99 (26 Punkte), beide Mannschaften kämpfen noch um den Relegationsplatz. Theoretisch hätte der FC Blaubeuren noch die Möglichkeit Platz eins zu holen, falls der VfB verlieren sollte.

Im Kellerduell trifft der TSV Heimenkirch auf das Schlusslicht FC Srbija Ulm. Beide Mannschaften haben sportlich keine Perspektive mehr, wollen aber zumindest mit Anstand die Saison zu Ende bringen. Heimenkirch steht mit elf Punkten aktuell vor Srbija Ulm.









Der Tabellenzweite FV Biberach/Riß will gegen die TSG Ehingen (Platz neun) seine starke Serie fortsetzen. Nach dem klaren 5:0 gegen Hohentengen ist das Selbstbewusstsein groß, zudem winkt der vorzeitige Klassenerhalt. Die TSG verlor zuletzt 3:1 beim FV Ravensburg II.

In einem Spiel auf Augenhöhe treffen der Tabellenfünfte SV Mietingen (33 Punkte) und der siebte FV Ravensburg II (32 Punkte) direkt aufeinander. Für beide Teams ist ein Dreier im Kampf um den direkten Klassenerhalt sehr wichtig. Der SV Mietingen spielte zuletzt Unentschieden und gab eine 4:2-Führung aus der Hand.

Spitzenreiter Laupheim hat den Klassenerhalt bereits sicher und empfängt mit dem SC Türkgücü Ulm ein Team, das mit 32 Punkten auf dem Platz zur Abstiegsrelegation steht. Türkgücü möchte den Rückenwind aus dem Spiel in Mietingen nutzen.

Die Offensivmaschine von Türkspor Neu-Ulm trifft auf den FC Mengen. Für Türkspor geht es darum sich vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern, während Mengen mit aktuell 22 Punkten schon abgestiegen ist. Ein Pflichtsieg für die ambitionierten Gastgeber.

Im Duell zweier Absteiger dürfte es wohl nur noch um das sportliche Prestige gehen. Bei einem Sieg hätte der SV Ochsenhausen noch die Möglichkeit den letzten Platz zu verlassen.

Für den SV Hohentengen geht es im letzten Heimspiel vor allem um Schadensbegrenzung, nachdem man zuletzt chancenlos in Biberach unterlag. Der TSV 1889 Buch hingegen will mit einem Auswärtssieg den Klasseerhalt fix machen. Die Favoritenrolle ist klar verteilt – alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.