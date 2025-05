Friedrichshafen lässt nichts anbrennen, Türkspor gewinnt 2:0

---



Nach der Niederlage in Blaubeuren empfängt der FC Wangen den TSV Heimenkirch zum Allgäuderby. Wangen liegt mit 20 Punkten auf Rang fünf und benötige einen Dreier um den Anschluss nach oben nicht völlig zu verlieren. Heimenkirch holte zuletzt ein Remis gegen Blaubeuren und steht mit elf Punkten auf dem siebten Platz

Der FC Blaubeuren hat mit dem 3:1-Erfolg über Wangen seine Aufstiegsambitionen untermauert und trifft nun auf das Tabellenschlusslicht FC Srbija Ulm. Die Ulmer konnten in dieser Saison bislang nur zwei Spiele gewinnen und kassierten zuletzt ein 1:4 gegen Friedrichshafen. Für Blaubeuren ist ein Sieg Pflicht, will man im Titelkampf weiter ein Wörtchen mitreden.

Der Tabellenzweite SSG Ulm 99 steht nach der klaren Niederlage in Friedrichshafen unter Zugzwang und gastiert beim SV Reinstetten. Die Hausherren holten bislang 18 Punkte und stehen bei zwei Spielen weniger auf Rang sechs. Mit einem Sieg könnte der SVR die Chancen auf die Relegation wahren.

Der VfB Friedrichshafen hat seine Spitzenposition in der Aufstiegsrunde der Landesliga Staffel 4 durch einen souveränen 4:1-Auswärtserfolg beim TSV Riedlingen gefestigt. Zwar ging die Heimelf durch Pascal Schoppenhauer bereits in der 3. Minute in Führung, doch Dennis Blaser stellte mit Treffern in der 35., 42. und 73. Minute die Weichen klar auf Sieg. In der Nachspielzeit erhöhte Joshua Merz (90.+4) zum Endstand. Mit nunmehr 32 Punkten nach 15 Spielen bleibt Friedrichshafen Tabellenführer, während der TSV Riedlingen mit weiterhin nur neun Zählern auf dem vorletzten Rang verharrt.







Die Reserve des FV Ravensburg trifft auf die TSG Ehingen und will nach der Heimniederlage gegen Türkgücü Ulm wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Gäste stehen mit 18 Punkten auf Rang neun und ist seit dem vergangenen Spieltag abgestiegen. Für Ravensburg, derzeit auf Rang sieben, wäre ein Sieg enorm wichtig im Kampf um den Klassenerhalt.

Der FV Biberach/Riß festigt mit einem überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen den SV Hohentengen seine Ambitionen auf den vorzeitigen Klassenerhalt und bleibt mit nun 37 Punkten ärgster Verfolger von Spitzenreiter FV Olympia Laupheim. Bereits in der ersten Hälfte sorgten Fabian Lorenz (19.) und Tom Sonnenberg mit zwei Treffern (21., 31.) für klare Verhältnisse. Kurz nach der Pause erzielte Sonnenberg seinen dritten Treffer des Tages (46.), ehe Jonathan Hummler in der 62. Minute zum Endstand traf. Hohentengen bleibt mit 15 Punkten auf den vorletzten Tabellenplatz.

Der TSV 1889 Buch zählt zu den Überraschungsteams der Abstiegsrunde und will gegen den bereits abgestiegenen SV Oberzell seine starke Form bestätigen. Die Gäste aus Oberzell kassierten zuletzt eine 0:4-Pleite gegen Biberach und stehen mit 16 Punkten auf Rang 10. Buch belegt mit 33 Punkten Rang drei.

Türkspor Neu-Ulm hat sich mit einem 2:0-Auswärtserfolg beim Absteiger SV Ochsenhausen erstmal auf Rang drei der Abstiegsrunde vorgeschoben. Burak Tastan brachte die Gäste bereits in der 10. Minute in Führung, ehe Deniz Erten in der 41. Minute für den Endstand sorgte.

Während Türkspor Neu-Ulm nun mit 35 Punkten nur zwei Punkte hinter Rang zwei liegt, bleibt der SV Ochsenhausen mit lediglich zwölf Zählern auf dem letzten Platz.

Der FV Olympia Laupheim hat sich schon am 20. Spieltag der Abstiegsrunde eindrucksvoll den Klassenverbleib in der Landesliga gesichert. Mit einem souveränen 3:0-Auswärtserfolg beim FC Mengen baute die Mannschaft von Trainer Andreas Spann ihr Punktekonto auf 41 Zähler aus. Die Treffer erzielten Marco Stöhr in der 48. Minute, Stephan Strähle in der 81. Minute sowie Noah Gnandt in der 84. Minute. Für den FC Mengen bedeutet diese Niederlage den endgülten Abstieg in die Bezirksliga Oberschwaben.

Im Duell zwischen dem SC Türkgücü Ulm und dem SV Mietingen treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, beide haben 32 Punkte auf dem Konto. Für Spannung ist in dieser Partie zwischen dem Sechsten und dem Fünften der Tabelle gesorgt. Mietingen holte zuletzt noch spät ein Unentschieden, Türkspor spielte 2:2 gegen Buch.