Friedrichshafen holt den Titel - Biberach, Buch und Türkspor gerettet

Aufstiegsrunde







Der SV Reinstetten zeigte gegen den FC Srbija Ulm eine abgeklärte Leistung. Christoph Haas brachte die Gastgeber in der 31. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Noah Blersch in der 37. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Christoph Haas, der in der 53. Minute auf 3:0 stellte. Dominik Kächler sorgte mit einem späten Doppelpack in der 79. und 85. Minute für den klaren Endstand. Reinstetten verbessert sich durch den verdienten Sieg auf den fünften Tabellenplatz und liegt nun bei 22 Punkten, während Srbija Ulm mit zwölf Niederlagen aus 14 Spielen und 52 Gegentoren am Tabellenende feststeckt.

Vor 400 Zuschauern sicherte sich der VfB Friedrichshafen mit einem Unentschieden vorzeitig die Meisterschaft. Erbas Emirhan (4.) und Eugen Strom (43.) trafen für den Spitzenreiter, Kaan Basar (38.) und Michael Schmid (76.) für den Gast. Nicolai Weissenbacher sah in der 80. Minute Gelb-Rot. Weiler bleibt auf Rang sechs, während Friedrichshafen uneinholbar an der Spitze thront.

Der SV Reinstetten ließ gegen das Tabellenschlusslicht keine Zweifel aufkommen und unterstrich mit einem klaren Heimerfolg seine starke Rückrunde. Jannik Keller traf dreimal (7., 21., 63.), Christoph Haas doppelt (11., 83.), Robin Kammerlander verwandelte zudem einen Foulelfmeter (86.). Für den TSV Riedlingen trafen Finn Scheit (40.) und Fabian Ragg (76.). Reinstetten rückt auf den vierten Platz vor, Riedlingen bleibt mit neun Punkten Vorletzter.

Der FC Blaubeuren nutzte seine Chance auf den Relegationsplatz und schlug die SSG Ulm 99 knapp. Josip Santic (4.) und Nikolaj Adlwarth (12.) legten früh vor, Nick Seemann verkürzte in der 86. Minute. Johannes Streiter (90.) sah Gelb-Rot wegen Foulspiels. Blaubeuren hat mit vier Punkten Vorsprung Rang zwei vor dem letzten Spieltag sicher.

Der Tabllenletzte FC Srbija Ulm holte im Kellerduell einen Sieg und ist nun punktgleich mit dem TSV Riedlingen. Nenad Đurić traf doppelt (12., 45.+3), Stefan Mladenovic sicherte in der 81. Minute den Sieg. Heimenkirch konnte durch Julian Ott (23.) und Marius Kirchmann (59.) zwischenzeitlich ausgleichen, bleibt mit elf Punkten auf Rang sieben.









Abstiegsrunde



Jonathan Hummler wurde mit einem Doppelpack (9., 65.) zum Matchwinner für den FV Biberach. Die Gäste gingen nach dem 1:1 durch Elias Madarac (15., Foulelfmeter) durch Dimitrios Daskalidis (54.) sogar in Führung. Kai Luibrand (63.) und Hummler drehten die Partie. Biberach festigt Platz zwei und ist gerettet, Ehingen belegt Platz 10.

---



In einem hoch emotionalen Spiel sicherte sich der SV Mietingen in der Nachspielzeit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Marek Bleise (16.) und Ajdin Durakovic (29.) brachten Ravensburg in Führung, Robin Ertle (37.) und Christian Glaser (90.+6) glichen aus. Halil Yilmaz (90.) sah Gelb-Rot. Mietingen liegt als Fünfter knapp vor Ravensburg II, die den Relegationsplatz belegen und hat den Klassenerhalt am letzten Spieltag in eigener Hand.

---



Der souveräne Tabellenführer gab sich erneut keine Blöße. Marcello Lorenzo Mignemi traf doppelt (7., 18.), Ismael Demiray verkürzte für Türkgücü Ulm (73.). Olympia ist uneinholbar vorne, Türkgücü steht mit 32 Punkten auf Rang sieben und muss nun auf einen Ausrutscher der Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt hoffen.

---



Türkspor Neu-Ulm bleibt auf Erfolgskurs und siegte gegen den FC Mengen. Deniz Erten traf doppelt (3., 63.), Engin Karasoy stellte in der 90. Minute den Endstand her. Dazwischen hatte Ladislav Varady (10.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Mengen getroffen. Neu-Ulm sichert sich damit vorzeitig den Klassenerhalt, Mengen steht mit 22 Punkten auf Platz acht.

---



Im Kellerduell setzte sich der SV Oberzell knapp durch. Daniel Hörtkorn (27.) und Daniele D´Ercole (76.) trafen für die Hausherren, Eryk Müller (54.) glich zwischenzeitlich aus. Oberzell belegt nun mit 19 Punkten Platz acht, Ochsenhausen ist Tabellenletzter.

---



Der TSV Buch demonstrierte seine Klasse mit einem souveränen Auswärtserfolg. Timo Leitner (22.), Robin Egle (42.), Fabian Zeh (57.) und Patrick Sailer (75.) trafen. Manuel Schrapp scheiterte mit einem Elfmeter an Armin Kieferle (33.). Hohentengen steht auf dem vorletzten Platz, Buch hat den Klassenerhalt sicher.