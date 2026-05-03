Friedrichsberg sichert den Klassenerhalt – spätes 5:2 gegen Hattstedt von Ismail Yesilyurt · Heute, 21:46 Uhr · 0 Leser

Auf Jan Böhnert (re.) ist in einer schwierigen Lage für TSV Friedrichsberg-Busdorf Verlass – gegen Hattstedt gab es einen Doppelpack. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Friedrichsberg-Busdorf bleibt ein fester Bestandteil der Landesliga. Seit dem Abstieg aus der Oberliga in der Saison 2017/18 verlängerten die Schleswiger nun bereits zum achten Mal in Folge ihr Ticket für diese Spielklasse. Mit einem hart erkämpften 5:2-Sieg gegen den Aufsteiger TSV Hattstedt räumte die Mannschaft von Trainer Michael Schröder am drittletzten Spieltag alle theoretischen Abstiegssorgen beiseite. Für Schröder ist dies ein Erfolg mit emotionaler Note: Der 46-Jährige übergibt zur neuen Saison ein gesichertes Landesliga-Team an seinen Nachfolger Dennis Usadel.

Rückstand und Wende vor der Pause Die Bedeutung der Partie war von Beginn an spürbar, da auch Hattstedt weiterhin tief im Abstiegskampf steckt. Nach einer ersten Phase des Abtastens gerieten die Gastgeber zunächst ins Hintertreffen. Aus einer eigenen Einschussmöglichkeit der Friedrichsberger entwickelte sich ein Konter der Gäste, der zum 0:1 führte. „Lassen wir uns zu einfach überspielen“, analysierte Michael Schröder die Szene. Eine Trinkpause nutzte das Heim-Team zur Korrektur, woraufhin Friedrichsberg zunehmend dominanter agierte. In der 38. Minute gab es die Belohnung: Nach einer Flanke von Tim Asmussen erzielte Jan Böhnert den verdienten Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte Janosch Siepelt die Partie komplett, als er den Ball nach einer Freistoßsituation zum 2:1 ins Eck schob.

Zittersieg nach Hattstedter Anschluss Auch in der zweiten Halbzeit blieb Friedrichsberg zunächst spielbestimmend. Jan Böhnert erhöhte in der 59. Minute per Abstauber nach einer Standardsituation auf 3:1. Doch die Sicherheit währte nicht lange: Hattstedt schlug durch Dennis Jeßat zurück und erzielte den 2:3-Anschlusstreffer, was die Partie noch einmal völlig offen gestaltete. In dieser Phase stand der Sieg auf der Kippe. „Hattstedt war immer gefährlich, haben auch die Möglichkeit, das 3:3 zu erzielen“, gestand Schröder ein. Torhüter Jordan Harik rettete seinem Team mit einer starken Parade auf der Linie den Vorsprung. Erst als Hattstedt in der Schlussphase die Defensive auflöste, um den Ausgleich zu erzwingen, ergaben sich die entscheidenden Räume für die Schleswiger.