»Friedhofstimmung« in Neudrossenfeld - Rang 1: Adler kassieren Quecken

Es war für Trainer Bernd Eigner, Kapitän Maximilian Göbhart und einigen anderen Quecken ein wenig erfreuliches Wiedersehen. Und es war ein erneuter Beweis dafür, dass die Domreiter gerade in schwierigen Phasen noch enger zusammen rücken - und erfolgreich sind. "Ein intensives Spiel, zu dem der FC den besseren Schlüssel hatte", stellt SC-Trainer Bernd Eigner, ein gebürtiger Bamberger, fest. "Nach dem 0:1 sind wir besser ins Spiel gekommen. Aber das Quentchen hat heute einfach gefehlt."