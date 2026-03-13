Friedenau muss zu König Inter – Hürtürkel beim BSV 92

Friedenau Trainer Plohmann – Foto: Frank Arlinghaus

Tabellenführer FC Internationale Berlin empfängt den drittplatzierten Friedenauer TSC zum Topspiel. Dahinter versucht Verfolger Sportfreunde Johannisthal den Druck aufrechtzuerhalten. Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Teams um dringend benötigte Zähler im Abstiegskampf. Hürtürkel will den dritten Sieg in Folge gegen den BSV 92 einfahren

Morgen, 14:00 Uhr FC Internationale Berlin FC Inter Friedenauer TSC Friedenau 14:00 PUSH

Der Tabellenführer FC Internationale Berlin empfängt am Samstag den drittplatzierten Friedenauer TSC. Inter steht mit 41 Punkten an der Spitze und stellt mit 62 Toren die gefährlichste Offensive der Liga. Friedenau reist als Tabellendritter mit 33 Punkten an und bleibt dem Spitzenduo auf den Fersen. Besonders im Fokus steht Friedenauer Torjäger Ihab Al-Khalaf, der bereits 13 Treffer erzielt hat. Für das Trainerteam um Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen und einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten.

So., 15.03.2026, 12:00 Uhr DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln BFC Preussen BFC Preussen II 12:00 PUSH

Im Tabellenkeller kommt es zu einem wichtigen Duell. Die DJK Schwarz Weiß Neukölln geht als Tabellen-15. mit 14 Punkten in die Partie gegen den 13. BFC Preussen II, der derzeit 17 Punkte aufweist. Für beide Teams geht es um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Neukölln möchte den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen verkürzen, während Preussen II den Vorsprung auf die Abstiegsränge ausbauen will. Das Team von Trainer Simon Rösner steht damit besonders unter Druck.

So., 15.03.2026, 13:30 Uhr Berliner SV 92 BSV 1892 BSV Hürtürkel Hürtürkel 13:30 PUSH

Der fünftplatzierte Berliner SV 92 trifft auf den Tabellen-14. BSV Hürtürkel. Während der BSV 92 mit 29 Punkten den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten möchte, kämpft Hürtürkel mit 16 Punkten um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Für das Team von Trainer Dennis Linke geht es darum, die Favoritenrolle zu bestätigen. Hürtürkel setzt hingegen auf Torgefahr von Leopold Antonius Bussmann, der bereits neun Treffer erzielt hat. Will seinen dritten Sieg in Folge einfahren

So., 15.03.2026, 12:30 Uhr Berlin Hilalspor Hilalspor Berliner SC Berliner SC II 12:30 PUSH

Berlin Hilalspor empfängt als Tabellenvierter die zweite Mannschaft des Berliner SC. Hilalspor hat 32 Punkte auf dem Konto und bleibt damit in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Gegner Berliner SC II steht mit 18 Punkten auf Rang zwölf und kämpft um Abstand zu den Abstiegsrängen. Offensiv ruht bei Hilalspor viel Hoffnung auf Volkan Neziroglu, der bereits 14 Saisontore erzielt hat.

Ein Duell aus dem Tabellenmittelfeld steht zwischen den SC Berliner Amateuren und den SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 an. Die Amateure gehen als Tabellenneunter mit 24 Punkten in die Partie, Charlottenburg-Wilmersdorf folgt direkt dahinter auf Rang sieben mit 26 Punkten. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen.

Der sechstplatzierte SC Borsigwalde empfängt die zweite Mannschaft des SV Empor Berlin. Borsigwalde hat 27 Punkte gesammelt und möchte sich weiter im oberen Tabellenmittelfeld etablieren. Empor II steht mit 18 Punkten auf Rang elf und benötigt Zähler, um sich von den Abstiegsplätzen fernzuhalten. Borsigwalde setzt offensiv unter anderem auf Marcel Bubner, der bereits neun Tore erzielt hat. Trainer Rogerio De Almeida will mit seinem Team den Heimvorteil nutzen.

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Johannisthal Johannisthal Pfeffersport Pfeffersport 14:00 PUSH

Die Sportfreunde Johannisthal gehen als Tabellenzweiter mit 37 Punkten in das Heimspiel gegen Pfeffersport. Damit bleibt Johannisthal der erste Verfolger von Tabellenführer FC Internationale. Pfeffersport steht aktuell mit 21 Punkten auf Rang zehn. Die Offensive der Sportfreunde gehört zu den stärksten der Liga. Lukas Ferl und Eric Warncke haben zusammen bereits 23 Tore erzielt. Trainer Danilo Bethke will mit seinem Team den Druck auf die Tabellenspitze aufrechterhalten.