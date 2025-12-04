Friedenau demontiert Schöneberg - Preussen II Trainer weg

Der FC Internationale Berlin gewinnt auswärts beim SC Borsigwalde und bleibt mit 34 Punkten klarer Tabellenführer. Dahinter verkürzt Johannisthal mit einem 9:0 gegen Schlusslicht Berolina Mitte den Abstand, Friedenau feiert ein deutliches 5:1 beim 1. FC Schöneberg. Im Tabellenkeller kassiert Hürtürkel eine bittere Niederlage bei Pfeffersport, Hilalspor siegt bei BFC Preussen II. Die Lankwitzer verlieren ihren Trainer Rene Wendl am Donnerstagvormittag. Aus privaten und persönlichen Gründen. So der stellvertretende Abteilungsleiter Ali Stolzenberg in einem Telefonat gegenüber FuPa Berlin
Im Duell zweier Verfolger liefert der Friedenauer TSC beim 1. FC Schöneberg eine starke Auswärtsleistung ab. Zunächst geht allerdings Schöneberg in Führung: Uzun trifft im ersten Durchgang zum 1:0. Kurz vor der Pause gleicht Al-Khalaf für Friedenau aus und sorgt für den offenen Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel dreht Al-Khalaf die Partie mit seinem zweiten Treffer zugunsten der Gäste. In der Schlussphase baut Friedenau das Ergebnis weiter aus: Zunächst trifft Stritzke, anschließend sorgen Gandert und Woithe mit späten Toren für den deutlichen 5:1-Endstand. Der Friedenauer TSC zieht dadurch in der Tabelle mit 24 Punkten an Schöneberg vorbei und gehört wie Johannisthal zum engsten Verfolgerkreis hinter Spitzenreiter Internationale, während Schöneberg mit 21 Punkten etwas zurückfällt.
Hilalspor sammelt im Auswärtsspiel beim BFC Preussen II wichtige Punkte im Rennen um die vorderen Plätze. Zunächst bringt Balci die Gäste noch vor der Halbzeit in Führung. Kurz darauf erhöht Vadócz und sorgt dafür, dass Hilalspor mit einem Zwei-Tore-Polster in die Kabine geht. Im zweiten Abschnitt trifft Vadócz erneut und stellt früh auf 3:0. Preussen II kommt erst in der Nachspielzeit durch Bolat zum 1:3, kann die Niederlage damit aber nur noch etwas abmildern. Hilalspor festigt mit jetzt 23 Punkten Rang vier, Preussen II bleibt mit 8 Zählern auf einem Abstiegsplatz.
Johannisthal feiert gegen Schlusslicht Berolina Mitte einen Kantersieg. Bereits im ersten Abschnitt schnürt Ferl innerhalb von rund einer Viertelstunde vier Treffer und sorgt fast im Alleingang für eine klare Führung. Dazwischen trifft Schlarmann zusätzlich, später erhöht Warncke noch vor der Pause – zur Halbzeit steht es 6:0 für die Gastgeber. Nach dem Wechsel nimmt Johannisthal etwas Tempo heraus, legt in der Schlussphase aber noch einmal nach: Kroll erzielt drei weitere Treffer und macht den 9:0-Endstand perfekt. Johannisthal schiebt sich damit mit nun 24 Punkten auf Rang zwei und bleibt einer der ersten Verfolger von Internationale, Berolina Mitte steckt mit 7 Zählern weiterhin tief am Tabellenende fest.
Spitzenreiter Internationale Berlin tritt beim SC Borsigwalde souverän auf und geht bereits im ersten Abschnitt in Führung: Schneider markiert den ersten Treffer für die Gäste. Kurz vor der Pause legt Nieto nach und stellt auf 0:2. Borsigwalde versucht im zweiten Durchgang heranzukommen und wird kurz vor Schluss durch den Anschluss von Achkar belohnt. Mehr gelingt den Hausherren aber nicht, Internationale bringt den Vorsprung über die Zeit. Der Tabellenführer steht nach diesem Auswärtssieg bei 34 Punkten, Borsigwalde bleibt mit 18 Zählern im Mittelfeld.
Charlottenburg-Wilmersdorf 03 legt gegen den Berliner SC II im ersten Durchgang den Grundstein für den Heimsieg. Nach gut einer halben Stunde bringt Idrissi die Gastgeber in Führung. Nach der Pause bleibt das Spiel lange offen, ehe Häger im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit auf 2:0 erhöht und damit für die Entscheidung sorgt. Charlottenburg-Wilmersdorf 03 steht damit mit nun 17 Punkten im gesicherten Mittelfeld, während der Berliner SC II bei 14 Zählern im unteren Bereich der Tabelle verharrt.
In Prenzlauer Berg erwischt Hürtürkel den besseren Start: Früh trifft Yüksek zur Führung für die Gäste. Pfeffersport antwortet noch im ersten Durchgang – zunächst egalisiert Würzner, wenig später dreht Barakat die Partie zugunsten der Hausherren, sodass es mit einer 2:1-Führung in die Pause geht. Kurz nach Wiederbeginn baut Pfeffersport den Vorsprung weiter aus, als Scarlett zum 3:1 trifft. Hürtürkel verkürzt zwar in der Schlussphase durch Kirimoglu noch einmal, kommt aber nicht mehr zum Ausgleich. Pfeffersport verbessert sein Konto damit auf 20 Punkte, Hürtürkel bleibt mit 9 Punkten im direkten Tabellenkeller.
