Ligabericht
Friedenau Coach Thomas Plohmann
Friedenau Coach Thomas Plohmann – Foto: Frank Arlinghaus

Friedenau demontiert Schöneberg - Preussen II Trainer weg

Am 13. Spieltag der Landesliga-Staffel 1 behaupten Inter und Johannsithal ihre Positionen - Zwei Spiele finden am Donnerstag statt

Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Der FC Internationale Berlin gewinnt auswärts beim SC Borsigwalde und bleibt mit 34 Punkten klarer Tabellenführer. Dahinter verkürzt Johannisthal mit einem 9:0 gegen Schlusslicht Berolina Mitte den Abstand, Friedenau feiert ein deutliches 5:1 beim 1. FC Schöneberg. Im Tabellenkeller kassiert Hürtürkel eine bittere Niederlage bei Pfeffersport, Hilalspor siegt bei BFC Preussen II. Die Lankwitzer verlieren ihren Trainer Rene Wendl am Donnerstagvormittag. Aus privaten und persönlichen Gründen. So der stellvertretende Abteilungsleiter Ali Stolzenberg in einem Telefonat gegenüber FuPa Berlin

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
1
5
Abpfiff

Im Duell zweier Verfolger liefert der Friedenauer TSC beim 1. FC Schöneberg eine starke Auswärtsleistung ab. Zunächst geht allerdings Schöneberg in Führung: Uzun trifft im ersten Durchgang zum 1:0. Kurz vor der Pause gleicht Al-Khalaf für Friedenau aus und sorgt für den offenen Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel dreht Al-Khalaf die Partie mit seinem zweiten Treffer zugunsten der Gäste. In der Schlussphase baut Friedenau das Ergebnis weiter aus: Zunächst trifft Stritzke, anschließend sorgen Gandert und Woithe mit späten Toren für den deutlichen 5:1-Endstand. Der Friedenauer TSC zieht dadurch in der Tabelle mit 24 Punkten an Schöneberg vorbei und gehört wie Johannisthal zum engsten Verfolgerkreis hinter Spitzenreiter Internationale, während Schöneberg mit 21 Punkten etwas zurückfällt.

Gestern, 19:30 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
1
3
Abpfiff

Hilalspor sammelt im Auswärtsspiel beim BFC Preussen II wichtige Punkte im Rennen um die vorderen Plätze. Zunächst bringt Balci die Gäste noch vor der Halbzeit in Führung. Kurz darauf erhöht Vadócz und sorgt dafür, dass Hilalspor mit einem Zwei-Tore-Polster in die Kabine geht. Im zweiten Abschnitt trifft Vadócz erneut und stellt früh auf 3:0. Preussen II kommt erst in der Nachspielzeit durch Bolat zum 1:3, kann die Niederlage damit aber nur noch etwas abmildern. Hilalspor festigt mit jetzt 23 Punkten Rang vier, Preussen II bleibt mit 8 Zählern auf einem Abstiegsplatz.

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
9
0
Abpfiff

Johannisthal feiert gegen Schlusslicht Berolina Mitte einen Kantersieg. Bereits im ersten Abschnitt schnürt Ferl innerhalb von rund einer Viertelstunde vier Treffer und sorgt fast im Alleingang für eine klare Führung. Dazwischen trifft Schlarmann zusätzlich, später erhöht Warncke noch vor der Pause – zur Halbzeit steht es 6:0 für die Gastgeber. Nach dem Wechsel nimmt Johannisthal etwas Tempo heraus, legt in der Schlussphase aber noch einmal nach: Kroll erzielt drei weitere Treffer und macht den 9:0-Endstand perfekt. Johannisthal schiebt sich damit mit nun 24 Punkten auf Rang zwei und bleibt einer der ersten Verfolger von Internationale, Berolina Mitte steckt mit 7 Zählern weiterhin tief am Tabellenende fest.

Gestern, 19:30 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
1
2
Abpfiff

Spitzenreiter Internationale Berlin tritt beim SC Borsigwalde souverän auf und geht bereits im ersten Abschnitt in Führung: Schneider markiert den ersten Treffer für die Gäste. Kurz vor der Pause legt Nieto nach und stellt auf 0:2. Borsigwalde versucht im zweiten Durchgang heranzukommen und wird kurz vor Schluss durch den Anschluss von Achkar belohnt. Mehr gelingt den Hausherren aber nicht, Internationale bringt den Vorsprung über die Zeit. Der Tabellenführer steht nach diesem Auswärtssieg bei 34 Punkten, Borsigwalde bleibt mit 18 Zählern im Mittelfeld.

Gestern, 20:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
2
0
Abpfiff

Charlottenburg-Wilmersdorf 03 legt gegen den Berliner SC II im ersten Durchgang den Grundstein für den Heimsieg. Nach gut einer halben Stunde bringt Idrissi die Gastgeber in Führung. Nach der Pause bleibt das Spiel lange offen, ehe Häger im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit auf 2:0 erhöht und damit für die Entscheidung sorgt. Charlottenburg-Wilmersdorf 03 steht damit mit nun 17 Punkten im gesicherten Mittelfeld, während der Berliner SC II bei 14 Zählern im unteren Bereich der Tabelle verharrt.

Gestern, 19:30 Uhr
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
3
2
Abpfiff

In Prenzlauer Berg erwischt Hürtürkel den besseren Start: Früh trifft Yüksek zur Führung für die Gäste. Pfeffersport antwortet noch im ersten Durchgang – zunächst egalisiert Würzner, wenig später dreht Barakat die Partie zugunsten der Hausherren, sodass es mit einer 2:1-Führung in die Pause geht. Kurz nach Wiederbeginn baut Pfeffersport den Vorsprung weiter aus, als Scarlett zum 3:1 trifft. Hürtürkel verkürzt zwar in der Schlussphase durch Kirimoglu noch einmal, kommt aber nicht mehr zum Ausgleich. Pfeffersport verbessert sein Konto damit auf 20 Punkte, Hürtürkel bleibt mit 9 Punkten im direkten Tabellenkeller.

Hier die Donnerstag-Spiele

Heute, 19:15 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
19:15

Heute, 19:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
19:30

