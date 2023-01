"Friedel" Witzel-Turnier: 0:7-Niederlage erhitzt Gemüter Warum Pleite des SC Gräselberg für Unmut sorgt +++ Erbenheim gewinnt Klarenthaler Roland „Friedel“ Witzel-Turnier

Wiesbaden. „Asozial, asozial, asozial“, skandierten Teile der Zuschauerschaft, als das letzte Spiel der Gruppe C beim Roland „Friedel“ Witzel-Turnier in der Klarenthaler Sporthalle abgepfiffen wurde. Die 2. Mannschaft der Klarenthaler schickte den SC Gräselberg 7:0 baden. Das Pikante – die Tordifferenz von sieben Treffern sorgte mit einem Tor Abstand dafür, dass Munzur ausschied. Es folgten Pfeifkonzert, sowie zahlreiche Diskussionen auf und neben dem Platz und der Vorwurf Gräselberg hätte Klarenthal bis zu genau diesem einen Tor Vorsprung mit dem Tore-Schießen gewähren lassen.

Trotz des Vorfalls in Gruppe C zog Woldemicael ein positives Gesamtfazit des Turniers nach zweijähriger Corona-Pause. „Man hat gemerkt, dass die Menschen gerade nach den letzten zwei Jahren wieder Lust auf Hallenturniere haben. Die Halle war voll besetzt. Das freut uns als SC Klarenthal natürlich immer noch besonders, weil wir nach dem Brand keine einfach Zeit hinter uns hatten und es trotzdem geschafft haben, alles zu organisieren. Man muss aber auch sagen, dass man gemerkt hat, dass man zwei Jahre kein Turnier organisiert hat. Da muss man erst mal wieder reinkommen“, erläuterte er. Über den Tag verteilt zählten die SCK-Organisatoren 800 bis 1000 Zuschauer.

Vorangegangen war ein Konflikt aus dem gemeinsamen Gruppenspiel, wie Hauptorganisator Asmellash Woldemicael (SC Klarenthal) berichtete: „Im Gruppenspiel zwischen Munzur und Gräselberg gab es nach einem Foul eine Rudelbildung, die allerdings wieder beruhigt und aufgelöst wurde. Danach haben wir den beiden Trainern in der Kabine schon klargemacht, dass das nicht geht und wir die beiden Mannschaften sonst nach Hause schicken müssen. Beim Spiel gegen unsere Zweite hat Gräselberg, sie dann ab einem gewissen Zeitpunkt quasi gewähren lassen. Man kann den Jungs keinen Vorwurf machen, sie wollten natürlich ihre Tore schießen. Bei Munzur hat das aber selbstverständlich trotzdem für Ärger gesorgt. Wir haben den Verantwortlichen dann vorgeschlagen, dass wir unsere Zweite zurückziehen und Munzur dadurch doch noch im Viertelfinale steht. Das wollten die Jungs aber nicht, was man verstehen muss.“

Ein großes Lob gab es vom Klarenthaler sportlichen Leiter Rachid Rahou an die Schiedsrichter Marcel Göttel, Temel Akkan, Yussufcan Elcik, Wolfgang Geipel, die den ganzen Tag im Einsatz waren. "Wir sind ihnen sehr dankbar, sie haben einen guten Job gemacht", sagt Rahou.

Erbenheims "super Turnierleistung"

Sportlich ging aus einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld am Ende des Tages der SV Erbenheim als Sieger hervor. In der Gruppe mit dem FSV Wiesbaden 23, der Spielvereinigung Igstadt und den Alten Herren des SC Klarenthal musste man sich noch mit Rang zwei hinter den 23ern begnügen, ehe man in der anschließenden K.-o.-Phase dann groß aufspielte. Der Kreisoberligist schaffte es über die Stationen Bosporus Eltville und Klarenthal II ins Finale gegen Aufstiegskonkurrenten Germania Wiesbaden, wo man nach Toren von Salvatore Piritore und Oguzhan Dagdevir mit 2:0 als Sieger vom Platz ging. „Es war eine super Turnierleistung unseres Teams, gemischt aus Spielern von der ersten und zweiten Mannschaft. Auch von unseren Zuschauern war es überragend, wir haben eine super Stimmung gemacht“, freute sich Trainer Karim El Bakkaoui.

Debüts im Germania-Dress

Bei der Germania bekamen die Zuschauer in Klarenthal dabei erstmals Erdem Suermeli, Daniel Rudi und Stefan Talevski im „Waldstraßen-Dress“ zu Gesicht. Überraschen konnte der VfR Wiesbaden, der es dem FSV Wiesbaden im Viertelfinale richtig schwer machte. Nachdem es in der regulären Spielzeit keinen Sieger gab, musste sich der VfR erst vom Punkt geschlagen geben. Rückkehrer Tobias Dillitz machte dabei eine gute Figur. Der A-Ligist SV Hajduk schied derweil mit nur einem Punkt in der Gruppe aus und musste auch gegen die Kreisliga-Legenden-Truppe eine Niederlage hinnehmen, die sichtlich Spaß beim Zusammenkommen alter Weggefährten hatte. Gegen Hajduk traf auch Organisator Asmellash Woldemicael, brachte die Halle zum Toben und sorgte so für sein ganz persönliches sportliches Turnierhighlight.