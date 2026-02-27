Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Friedel Henßen übernimmt A-Ligisten zu neuen Saison
Ex-Beeck-Macher wechselt in die Kreisliga A Heinsberg
Der SC Selfkant hat frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt und mit Friedel Henßen (54) einen prominenten Namen als neuen Trainer für die Saison 2026/2027 präsentiert. Der langjährige Funktionsträger des FC Wegberg-Beeck übernimmt zur neuen Spielzeit die sportliche Verantwortung bei der SCS-Ersten.
Henßen prägte den FC Wegberg-Beeck über fast zwei Jahrzehnte hinweg. Von 2006 bis 2024 war er in verschiedenen Funktionen im Verein tätig: zunächst als Torwart, später als Torwarttrainer und Co-Trainer, von 2012 bis 2019 als Cheftrainer und anschließend bis 2024 als Sportlicher Leiter. In der Saison 2024/25 legte er eine Pause ein, ehe er im Sommer 2025 erneut das Amt des Sportlichen Leiters übernahm. Nach einem weiteren Jahr endet nun auch dieses Kapitel.
Der SC Selfkant würdigt die Verpflichtung in seiner Mitteilung deutlich: „Der SC Selfkant freut sich Friedel Henßen als neuen Trainer für die Saison 2026/2027 verpflichten zu können.“ Weiter heißt es: „Friedel, der weit über die Grenzen des Kreisgebiets bekannt ist, hat damals den FC Wegberg Beeck bis in die Regionalliga gebracht und wurde dann beim gleichen Verein Sportdirektor.“
Henßen bringt nicht nur langjährige Trainererfahrung, sondern auch eine Vergangenheit als Oberligaspieler mit. Mit unserem jetzigen Trainer Sascha Mensch und der sportlichen Leitung, sowie dem einen oder anderen Spieler gab es bereits einen guten Austausch“, heißt es in der Vereinsmitteilung.
Bis zum Saisonende bleibt Henßen jedoch noch in seiner aktuellen Funktion in Wegberg tätig. „Bis zum Saisonende konzentriert sich Friedel jedoch auf seine jetzige Aufgabe beim FC Wegberg-Beeck. Wir wünschen ihm dabei ein glückliches Händchen und viel Erfolg. Wir freuen uns auf die kommende Saison.“
Sportlich rangiert der SC Selfkant aktuell auf Platz zwei der Kreisliga A Heinsberg. Auch wenn die Mannschaft zwei Spiele weniger absolviert hat als Tabellenführer Dynamo Erkelenz, beträgt der Rückstand bereits 16 Punkte. Der aktuelle Trainer Sascha Mensch und sein Co-Trainer Tom Johns kämpfen derweil um eine Top-Platzierung in der Liga: „Unser Coach Sascha Mensch mit seinem Co-Trainer Tom Johns macht indes alles dafür, den Kampf um Platz zwei der Liga spannend zu halten.“