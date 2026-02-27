Friedel Henßen übernimmt A-Ligisten zu neuen Saison

Henßen prägte den FC Wegberg-Beeck über fast zwei Jahrzehnte hinweg. Von 2006 bis 2024 war er in verschiedenen Funktionen im Verein tätig: zunächst als Torwart, später als Torwarttrainer und Co-Trainer, von 2012 bis 2019 als Cheftrainer und anschließend bis 2024 als Sportlicher Leiter. In der Saison 2024/25 legte er eine Pause ein, ehe er im Sommer 2025 erneut das Amt des Sportlichen Leiters übernahm. Nach einem weiteren Jahr endet nun auch dieses Kapitel.

Der SC Selfkant würdigt die Verpflichtung in seiner Mitteilung deutlich: „Der SC Selfkant freut sich Friedel Henßen als neuen Trainer für die Saison 2026/2027 verpflichten zu können.“ Weiter heißt es: „Friedel, der weit über die Grenzen des Kreisgebiets bekannt ist, hat damals den FC Wegberg Beeck bis in die Regionalliga gebracht und wurde dann beim gleichen Verein Sportdirektor.“