Friedel Henßen nicht mehr Trainer in Welldorf/Güsten

Friedel Henßen kann sich bereits jetzt voll auf seine künftige Funktion als Sportlicher Leiter des Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck konzentrieren, die er bereits bis 2024 bekleidet hatte. Denn in der vergangenen Woche ist seine Zeit als Trainer des Bezirksligisten SV Grün-Weiß Welldorf/Güsten vorzeitig zu Ende gegangen.

In Beeck wird Henßen auch auf Paul Gelber setzen können. Denn der Nachwuchsmann, der vergangenen Sommer aus der U19 des 1. FC Köln zu den Schwarz-Roten gestoßen war, hat kürzlich seinen Vertrag verlängert. Als dritter externer Zugang nach Luan Braun (U19 Alemannia Aachen) und Peer Winkens (Union Nettetal) steht seit vergangener Woche auch Niklas Koppitz fest. Der 25-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt von Ligakonkurrent TuS Blau-Weiß Königsdorf, wo er aktuell auch der Kapitän ist. Mit acht Toren und elf Vorlagen ist er der erfolgreichste Spieler des Tabellenvierten aus Frechen.

Zuvor war Koppitz fünf Jahre für Borussia Freialdenhoven aktiv. Wie auch sein alter und neuer Mannschaftskamerad Paul Daniels war er vergangenen Sommer nach dem Rückzug der Borussia aus der Mittelrhein- in die Kreisliga gezwungen, sich einen neuen Verein zu suchen, um auf dem gewohnten Niveau weiter Fußball spielen zu können. Insgesamt hat Koppitz bislang 162 Spiele in der Mittelrheinliga absolviert, zudem machte er 25 Partien in der U19-Bundesliga für Fortuna Köln.