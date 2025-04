Friedel Henßen kehrt zum FC Wegberg-Beeck zurück Friedel Henßen hat vergangenen Sommer nach 18 Jahren den FC Wegberg-Beeck verlassen und ist mittlerweile Trainer von Grün-Weiß Welldorf-Güsten. Ab Juli wird er aber wieder nach Beeck zurückkehren.

Der FC Wegberg-Beeck hat am frühen Dienstagmorgen eine spannende Rückkehr verkündet: Friedel Henßen, der jahrelang Trainer und Sportlicher Leiter des ehemaligen Regionalligisten war, kehrt zum Juli in offizieller Funktion in das Waldstadion zurück.