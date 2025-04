Friedel Henßen kehrt heim nach Beeck

Gefühlt nie richtig weg

Gefühlt so richtig weg war Henßen in Beeck allerdings nicht. Speziell zu Macher Werner Tellers hielt er immer engen Kontakt, war auch einige Male Gast im Waldstadion. Das mündet nun im Juli in seinem Comeback als Sportlicher Leiter des FC. „Nachdem uns Stephan Houben mitgeteilt hat, dass er im Sommer bei uns aufhört, mussten wir für die kommende Saison neu planen. Ich war und bin in Kontakt mit Friedel Henßen. Wir haben uns zusammengesetzt und die Situation analysiert. Friedel hat Lust auf die Aufgabe, kennt den Verein und die Liga und ist bestens vernetzt. Er ist ein Fachmann, wie er im Buche steht“, erläutert Tellers, beim FC Geschäftsführer und Mäzen in Personalunion.