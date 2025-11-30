Friedel Geuenich ist beim TuS Grevenbroich unverzichtbar

„Das Ehrenamt ist das Fundament des Fußballs und in der Satzung des DFB fest verankert. Ohne das Engagement der knapp 1,7 Millionen ehrenamtlich und freiwillig Engagierten in den deutschen Fußballvereinen könnte das System nicht funktionieren. Das Motto lautet: Ehrenamt ist unbezahlbar“, sagte Jürgen Kreyer, Vizepräsident des Fußballverbandes Niederrhein (FVN), zu Beginn seiner Laudatio für Friedel Geuenich. Die Auszeichnung des Abteilungsleiters Fußball des TuS Grevenbroich bringt mit sich, dass der DFB ihn auch in den bundesweit renommierten „Club 100“ berufen hat.
Friedel Geuenich ist nun seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Positionen ehrenamtlich im TuS Grevenbroich tätig. Seit mehr als zehn Jahren bekleidet er inzwischen die Position des Vorsitzenden der Fußballabteilung. „Er leitet mit großem Engagement und großer Weitsicht die Geschicke der Jugend- und Seniorenmannschaften“, sagte Kreyer weiter. „Er hat den Verein zielstrebig und mit viel Fingerspitzengefühl entschuldet und eine finanziell solide und zukunftsfähige Basis geschaffen.“
Vor über 30 Jahren kam Friedel Geuenich zum TuS Grevenbroich. Sein Sohn Christoph hat dort dem Fußballspielen begonnen. „Ich selbst habe nie im Verein gespielt. Ich war ein Straßenkicker“, berichtet der heute 66-Jährige. „Und so habe ich irgendwann als Co-Trainer bei meinem Sohn begonnen. Irgendwann habe ich die Leitung der Jugendabteilung übernommen und mich zum Vorsitzenden des Vereins wählen lassen.“
Die Ehrung besteht aus drei Veranstaltungen: Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde er durch Jürgen Kreyer vom FVN in den Räumlichkeiten des TuS geehrt, zuvor hatte der DFB ins Deutsche Fußballmuseum nach Dortmund eingeladen, wo man neben dem Rundgang im Museum auch eine tolle Veranstaltung mit vielen Ehrengästen organisiert hat. Zudem darf Friedel Geuenich nun gemeinsam mit seiner Frau Petra als Mitglied des „Club 100“ ein Länderspiel der Nationalmannschaft besuchen, dies hat der 66-Jährige für das kommende Jahr fest im Blick.
„Diese Ehrung erfreut einen schon sehr, es ist eine Anerkennung seines Engagements. Aber man macht das ganze natürlich auch nicht alleine, sondern immer im Team. Der DFB hat sich hier viel Mühe gemacht und ich freue mich über diese Auszeichnung sehr“, sagte Geuenich. Auch der TuS Grevenbroich, dessen erste Mannschaft aktuell in der Kreisliga A kickt, profitiert von dieser Auszeichnung, er erhält eine symbolische Plakette sowie ein Netz mit fünf Fußbällen sowie zwei Mini-Tore.