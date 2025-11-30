Friedel Geuenich wurde für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. – Foto: Marcel Eichholz

Friedel Geuenich ist beim TuS Grevenbroich unverzichtbar Ehrenamtliches Engagement kann nicht genug gewürdigt werden. Seit 1997 verleiht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden den „DFB-Ehrenamtspreis". In diesem Jahr wurde im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss Friedel Geuenich vom TuS Grevenbroich ausgezeichnet.

„Das Ehrenamt ist das Fundament des Fußballs und in der Satzung des DFB fest verankert. Ohne das Engagement der knapp 1,7 Millionen ehrenamtlich und freiwillig Engagierten in den deutschen Fußballvereinen könnte das System nicht funktionieren. Das Motto lautet: Ehrenamt ist unbezahlbar“, sagte Jürgen Kreyer, Vizepräsident des Fußballverbandes Niederrhein (FVN), zu Beginn seiner Laudatio für Friedel Geuenich. Die Auszeichnung des Abteilungsleiters Fußball des TuS Grevenbroich bringt mit sich, dass der DFB ihn auch in den bundesweit renommierten „Club 100“ berufen hat.

Friedel Geuenich ist nun seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Positionen ehrenamtlich im TuS Grevenbroich tätig. Seit mehr als zehn Jahren bekleidet er inzwischen die Position des Vorsitzenden der Fußballabteilung. „Er leitet mit großem Engagement und großer Weitsicht die Geschicke der Jugend- und Seniorenmannschaften“, sagte Kreyer weiter. „Er hat den Verein zielstrebig und mit viel Fingerspitzengefühl entschuldet und eine finanziell solide und zukunftsfähige Basis geschaffen.“ Vor über 30 Jahren kam Friedel Geuenich zum TuS Grevenbroich. Sein Sohn Christoph hat dort dem Fußballspielen begonnen. „Ich selbst habe nie im Verein gespielt. Ich war ein Straßenkicker“, berichtet der heute 66-Jährige. „Und so habe ich irgendwann als Co-Trainer bei meinem Sohn begonnen. Irgendwann habe ich die Leitung der Jugendabteilung übernommen und mich zum Vorsitzenden des Vereins wählen lassen.“