Friedel Geuenich erhält DFB-Ehrenamtspreis

Eine besondere Ehre für Friedel Geuenich: Der Vorsitzende der Fußballabteilung des TuS Grevenbroich gehört zu den ausgewählten Ehrenamtlichen, die der Deutsche Fußball-Bund in diesem Jahr bundesweit in seinen renommierten „Club 100“ berufen hat.
Seit der Gründung der „Aktion Ehrenamt“ im Jahr 1997 verleiht der DFB in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden jährlich den DFB-Ehrenamtspreis, bei dem besonders das Engagement in den letzten Jahren eine Rolle spielt und gewürdigt wird. In jedem der 257 Fußballkreise in Deutschland wird eine Person ausgezeichnet. Aus dieser Runde werden die Besten in den „Club 100“ aufgenommen und zu einer offiziellen DFB-Ehrungsveranstaltung im deutschen Fußballmuseum in Dortmund und zu einem Länderspiel eingeladen.
Auch der Verein wird nicht vergessen und erhält eine symbolische Plakette, ein Netz mit fünf Fußbällen sowie zwei Mini-Tore. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des TuS überreichte Jürgen Kreyer, Vizepräsident des Fußballverbandes Niederrhein (FVN), den Preis an Friedel Geuenich. In seiner Laudatio hob er die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Fußballvereinen des DFB hervor: „Das Ehrenamt ist das Fundament des Fußballs und in der Satzung des DFB fest verankert. Ohne das Engagement der knapp 1,7 Millionen ehrenamtlich und freiwillig Engagierten in den deutschen Fußballvereinen könnte das System nicht funktionieren. Das Motto lautet: Ehrenamt ist unbezahlbar.“