Friedel Geuenich erhält DFB-Ehrenamtspreis

Jürgen Kreyer (Vizepräsident FVN), rechts, und Friedel Geuenich (TuS Grevenbroich) bei der Preisübergabe. – Foto: F. Pollmann

Eine besondere Ehre für Friedel Geuenich: Der Vorsitzende der Fußballabteilung des TuS Grevenbroich gehört zu den ausgewählten Ehrenamtlichen, die der Deutsche Fußball-Bund in diesem Jahr bundesweit in seinen renommierten „Club 100“ berufen hat.

In allen 257 Kreisen eine Ehrung - 100 werden ausgewählt Seit der Gründung der „Aktion Ehrenamt“ im Jahr 1997 verleiht der DFB in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden jährlich den DFB-Ehrenamtspreis, bei dem besonders das Engagement in den letzten Jahren eine Rolle spielt und gewürdigt wird. In jedem der 257 Fußballkreise in Deutschland wird eine Person ausgezeichnet. Aus dieser Runde werden die Besten in den „Club 100“ aufgenommen und zu einer offiziellen DFB-Ehrungsveranstaltung im deutschen Fußballmuseum in Dortmund und zu einem Länderspiel eingeladen.