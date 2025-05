Friedel Baumann trainiert die Frauen des SV Walbeck

Am Sonntag ist der SV Walbeck ab 13 Uhr als Tabellenführer der Niederrheinliga der Frauen beim Verfolger GSV Moers gefordert. Gelingt im Spitzenspiel Saisonsieg Nummer 18, werden sich Dieter Blomm und Uli Berns mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Meistermacher vom Bergsteg verabschieden. Die beiden Trainer hatten den Verantwortlichen des Klubs frühzeitig mitgeteilt, zum Saisonende aufzuhören.

Der neue Mann beim SV Walbeck genießt – nicht nur in Sachen Frauenfußball – im gesamten Rheinland einen glänzenden Ruf. Profi-Trainer Friedel Baumann hat in seiner langen und sehr erfolgreichen Laufbahn unter anderen schon bei den Frauen-Teams von Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, des MSV Duisburg und des GSV Moers gearbeitet.

Bei der Suche nach einem Nachfolger haben die Walbecker Abteilungsleiter Jürgen Hasselmann und Bernd Hetjens ganze Arbeit geleistet und einen dicken Fisch an Land gezogen.

Er wird Walbeck Beine machen

Nicht zu vergessen: Aktuell kämpfen die Männer des SV Straelen zwar um den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Aber am zwischenzeitlichen Höhenflug der Kicker von der Römerstraße, der bis hinauf in die Regionalliga und die erste Runde um den DFB-Pokal führte, hatte der 62-Jährige großen Anteil.