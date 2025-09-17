So lief es bei Walbeck. – Foto: SSVg Velbert 02

Friedel Baumann nimmt Niederlage auf seine Kappe Niederrheinligist SV Walbeck verliert beim SV Rosellen mit 1:3 und muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Lokalrivale Viktoria Winnekendonk fühlt sich in der Landesliga offensichtlich pudelwohl.

Der amtierende Meister der Niederrheinliga der Frauen muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Die Mannschaft verlor beim SV Rosellen mit 1:3 (1:3) und hat damit nach drei Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto. Sämtliche Tore fielen schon in der ersten Halbzeit. Die Gastgeberinnen aus Neuss gingen in der fünften Minute in Führung – im Gegenzug gelang Ina Hetjens der Ausgleich. Der SV Rosellen blieb am Drücker und sorgte vor der Pause für den 3:1-Endstand (10. und 31.).

Walbecks Trainer Friedel Baumann nahm die Niederlage anschließend auf seine Kappe. „Ich wollte einmal mit einer Dreikette spielen, das hat aber nicht funktioniert“, sagte der Coach.Der Versuch, mit einer 3er Kette zu spielen, hat sich leider nicht bewährt. Das muss ich dann auf meine Kappe nehmen.“ Nach der Umstellung auf die gewohnte Abwehrformation ließ seine Mannschaft praktisch nichts mehr zu – da war es aber schon zu spät. Obwohl die frühere Torjägerin Lena Jansen und Carina Drewes kurzfristig ein Comeback feierten, fehlte es den Grün-Weißen vorne an der nötigen Durchschlagskraft.