Friedel Baumann nimmt Niederlage auf seine Kappe

Der amtierende Meister der Niederrheinliga der Frauen muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Die Mannschaft verlor beim SV Rosellen mit 1:3 (1:3) und hat damit nach drei Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto. Sämtliche Tore fielen schon in der ersten Halbzeit. Die Gastgeberinnen aus Neuss gingen in der fünften Minute in Führung – im Gegenzug gelang Ina Hetjens der Ausgleich. Der SV Rosellen blieb am Drücker und sorgte vor der Pause für den 3:1-Endstand (10. und 31.).
Walbecks Trainer Friedel Baumann nahm die Niederlage anschließend auf seine Kappe. „Ich wollte einmal mit einer Dreikette spielen, das hat aber nicht funktioniert“, sagte der Coach.Der Versuch, mit einer 3er Kette zu spielen, hat sich leider nicht bewährt. Das muss ich dann auf meine Kappe nehmen.“ Nach der Umstellung auf die gewohnte Abwehrformation ließ seine Mannschaft praktisch nichts mehr zu – da war es aber schon zu spät.
Obwohl die frühere Torjägerin Lena Jansen und Carina Drewes kurzfristig ein Comeback feierten, fehlte es den Grün-Weißen vorne an der nötigen Durchschlagskraft.
Drittes Spiel, dritter Sieg: Viktoria Winnekendonk hat sich in der Landesliga-Spitzengruppe festgesetzt. Mit 4:2 (2:2) besiegte die Mannschaft die Zweitvertretung des MSV Duisburg. Wieder einmal geriet die Viktoria zunächst zweimal in Rückstand (15., 34.). Die Tore von Marei Schmidtmann (25.) und Anna Klucken (38.) sicherten aber den 2:2-Pausenstand.
Nach dem Wechsel sorgten die Gäste schnell für klare Verhältnisse. Mit zwei Treffern von Isabell Janiszewski und Lina Derks (47./52.) drehte Winnekendonk das Spiel und ließ bis zum Schlusspfiff auch nichts mehr zu.