Friedberg kommt nicht hinterher

Viel hinterherlaufen mussten Maximilian Claaßen und die Sportfreunde Friedberg gegen Daniel Tkac und den BSV Berg im Gau. – Foto: Reinhold Rummel

Zum zweiten Mal in nur vier Tagen mussten die Sportfreunde Friedberg eine 0:4-Niederlage einstecken, diesmal gegen Aufsteiger SV Berg im Gau. Die Sportfreunde Bachern führten derweil in Gebenhofen bis kurz vor dem Ende 2:0, standen nach dramatischen Schlussminuten aber mit leeren Händen da. Das Duell des Spieltags stieg selbstredend in Aichach: Dort empfing der BCA den SC Griesbeckerzell zum innerstädtischen Kräftemessen – das sehr einseitig wurde. Der FC Affing gewann gegen den TSV Inchenhofen auch sein fünftes Spiel.

Gegen den Aufsteiger fanden die Hausherren überhaupt nicht ins Spiel, waren in vielen Situationen überfordert und gerieten bereits in der siebten Minute durch das Tor von Martin Froncek in Rückstand. Von den Hausherren, die sich gegen agile Gäste nicht entscheidend zu wehren wussten, ging wenig Gefahr aus. Die Folge war das 0:2 für den Aufsteiger in der 23. Minute erneut durch Froncek, der im zweiten Versuch traf. In der Folgezeit zog der Aufsteiger ein gefälliges Kombinationsspiel auf. Eine weitere hochkarätige Torchance von Samuel Tkac konnte Schmidberger im Friedberger Tor vereiteln (32.). Auch im zweiten Spielabschnitt waren die Sportfreunde viel zu harmlos und zum Teil destruktiv. Die Folge war ein Foulspiel von Justin Reichelt an Daniel Tkac im Friedberger Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte Froncek sicher zum 0:3 (51.). Damit war die Messe für die Hausherren gelesen, die dem Spiel keine entscheidende Wende mehr geben konnten. Die Gäste blieben weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und erzielten in der 89. Minute mit einem sehenswerten Treffer des spielfreudigen Daniel Tkac den hochverdienten 4:0-Endstand. (fse) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Martin Froncek (7.), 0:2 Martin Froncek (22.), 0:3 Martin Froncek (51. Foulelfmeter), 0:4 Daniel Tkac (89.)

Der SSV Alsmoos-Petersdorf durfte sich nach zuletzt zwei sieglosen Spielen wieder über drei Punkte freuen. Gegen Tabellennachbar SV Klingsmoos gewann die Mannschaft des Spielertrainer-Duos Florian Gai und Oktay Yavuz 2:0. SSV-Berichterstatter Frank Echter sprach von einem „hochverdienten Sieg“. Schon in der ersten Hälfte hatten die Gastgeber eine Menge an Chancen – es dauerte allerdings bis nach dem Seitenwechsel, bis sie die Gelegenheiten nutzten. Nach etwas mehr als einer Stunde steckte Louis Echter auf Johannes Kremer durch, der den SSV mit 1:0 in Führung brachte (63.). Nur sechs Minuten später war es Echter selbst, der direkt nachlegte. Nach einem Alleingang spielte Echter auch Gästetorwart Matthias Hudler aus und traf zum 2:0. Mit ihrem dritten Saisonsieg schoben sich die Hausherren auf Platz vier vor. (jly) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Marko Terzic (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Johannes Kremer (60.), 2:0 Louis Echter (65.)

Ein irres Finish erlebte die Begegnung der beiden Aufsteiger aus der Kreisklasse Aichach. Nach 87 Minuten führten die Sportfreunde bei der DJK, ehe die Gebenhofener zu einer letzten Pointe ausholte. Spielertrainer Sebastian Kinzel flankte, Dominik Menzinger köpfte: der Ausgleich. In Minute eins der Extrazeit legte Menzinger quer auf Kinzel, der die Sportanlage zum Tollhaus machte, als er zum 3:2 einschob. Das siebte Saisontor des einstigen Regionalligastürmers, der bereits in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs getroffen hatte. Nach Foul von Niklas Arnold an Moritz Piller per Elfmeter. Bis dahin stahl ihm allerdings ein anderer Goalgetter die Show. Bacherns Kevin Seifert, genannt Carsten Jancker. Das liegt wohl eher an der Frisur als an der Spielweise. Denn anders als der einstige Bayernstürmer ist Seifert ein flinker Konterangreifer. „Er hat uns mit seinem Tempo immer wieder vor Probleme gestellt“, schildert Siegfried Haas, Berichterstatter der DJK. Zweimal war Seifert Nutznießer von Gebenhofener Ballverlusten, spurtete allein auf Torhüter Daniel Thomalla zu. Einmal schob er ins lange Toreck ein, einmal spitzelte er den Ball an Thomalla vorbei (9., 35.). Letztlich, resümiert Haas, sei es „ein glücklicher Sieg“ für die DJK gewesen. Das sah auch SFB-Spielertrainer Oliver Mühlberger so. „Gebenhofen hat in der Schlussphase aber auch wirklich viel Druck gemacht. Wir hatten viel investiert und konnten leider von der Bank nicht nachlegen“, sagt Mühlberger, der zudem bei beiden Treffern in der Schlussphase eine starke Abseitsvermutung äußert. (dali) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Edgar Fackelmann (Rohrenfels) - Zuschauer: 129

Tore: 0:1 Kevin Seifert (9.), 0:2 Kevin Seifert (35.), 1:2 Sebastian Kinzel (45.+4 Foulelfmeter), 2:2 Dominik Menzinger (87.), 3:2 Sebastian Kinzel (90.+1)

In der ersten Hälfte bekamen die Gäste ein chancenarmes Spiel zu sehen. Eines der wenigen Highlights war der abseitsbedingt aberkannte Treffer von Adelzhausens Thomas Steinherr. In der zweiten Hälfte wurde die Partie deutlich attraktiver. Nach einem langen Zuspiel von Spielertrainer Jürgen Lichtenstern über die Abwehr hinweg gingen die Gastgeber durch Steinherr mit 1:0 in Führung (54.). Daraufhin erspielten sie sich weitere gute Gelegenheiten, schafften es zunächst aber nicht, ihren Vorsprung auszubauen. Nach einem Eckball parierte der Pöttmeser Torhüter Kevin Baierl zunächst den ersten Kopfball, den Abpraller netzte Patrick Schuch aber ein (64.). Auch nach dem 2:0 hatten die Hausherren weitere Möglichkeiten, kassierten jedoch in der 89. Spielminute noch den Anschlusstreffer durch Leonard Roloff aus knapp 16 Metern. „Gerade in Heimspielen ist es für uns wichtig, die Punkte dazulassen. Es war zwar kein hervorragendes Spiel, wir haben uns jedoch für eine konzentrierte Leistung belohnt“, resümierte Lichtenstern nach dem Spiel. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Thomas Steinherr (54.), 2:0 Patrick Schuch (64.), 2:1 Leonard Roloff (89.)

Will die ganze Welt umarmen: Aichachs Marcus Wehren jubelt über seinen Treffer zum 1:0 gegen den SC Griesbeckerzell. – Foto: Adrian Goldberg

Packende Derby-Emotionen blieb das Stadtduell schuldig. Das lag daran, dass der BC Aichach die Partie zu einseitig gestaltete. „Eine ganz konzentrierte Leistung“, attestierte Pressewart Klaus Ratzeck den Gastgebern, über weite Strecken habe der Ballspielclub „überragend gespielt, viele schöne Angriffe“ vorgetragen. Das 1:0 entsprang allerdings nicht einer dieser feinen Kombinationen – und war dennoch ein atemberaubender Treffer. Marcus Wehren stibitzte im Mittelfeld den Ball, erkannte, dass Zells Schlussmann Gianluca Pabst sich weit vor seinem Tor aufhielt, und zog aus der eigenen Spielfeldhälfte ab. Das Geschoss schlug unter der Latte zur Aichacher Führung ein (17.). Pabst verhinderte bis zur 63. Minute, dass die Platzherren weitere Tore nachlegten. Dann aber verpassten es seine Vorderleute, den Ball konsequent aus dem eigenen Strafraum zu klären. Luis Fischer setzte die Kugel aus zehn Metern platziert zum 2:0 ins Tor. Das 3:0 war das Resultat eines sehenswerten Spielzugs. Spielertrainer Markus Kurzhals bediente mit einem präzisen langen Pass Maximilian Roth auf der rechten Außenbahn. Roth flankte, Wehren köpfte die Hereingabe aus wenigen Metern ins Tor. Ein bemerkenswerter Auftritt des BCA sei es für Ratzeck auch deshalb gewesen, „weil Zell keine einzige nennenswerte Torchance hatte“. (dali) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Marcus Wehren (16.), 2:0 Luis Fischer (63.), 3:0 Marcus Wehren (87.)

In der Anfangsphase zwischen dem TSV Rain II und dem FC Gerolsbach erwischten die Hausherren den besseren Start. Bereits in der achten Minute brachte Michael Haid seine Mannschaft mit 1:0 in Führung: Nach einem Eckball kam der Ball im Strafraum zu ihm und Haid setzte ihn mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte – unhaltbar für den Gerolsbacher Torwart. Bis zur Pause gab es zwar Aktionen auf beiden Seiten, klare Torchancen blieben jedoch aus. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Haid, der im Mittelpunkt stand: In der 57. Minute wurde er im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Blerand Kurtishaj sicher in den linken Torwinkel zum 2:0. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und prüften mehrfach TSV-Keeper David Wilhelm, der mit starken Paraden den Anschlusstreffer der Gäste verhinderte. In der Schlussminute sorgte Robin Böhm schließlich für die Vorentscheidung – vorbereitet vom eingewechselten Nick Kapfer. Kurz darauf gelang Daniel Fischer noch der Ehrentreffer für Gerolsbach zum 3:1-Endstand. Am verdienten Sieg der jungen Rainer Mannschaft änderte das jedoch nichts mehr. Lokalsport NR

Schiedsrichter: Lukas Gerhäuser - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Michael Haid (8.), 2:0 Blerand Kurtishaj (57. Foulelfmeter), 3:0 Robin Böhm (90.), 3:1 Daniel Fischer (90.)

Der TSV Inchenhofen (rechts Lukas Michl) machte dem FC Affing (am Boden Nino Kindermann) in Unterzahl das Leben schwer. – Foto: Michael Hochgemuth

Der FC Affing gewann auch sein fünftes Spiel der laufenden Saison. Beim TSV Inchenhofen machte es der Tabellenführer trotz langer Überzahl spannend, setzte sich am Ende aber mit 1:0 durch. Die Schlüsselszene des Spiels ereignete sich kurz vor der Pause. Innerhalb von nur fünf Minuten sah Inchenhofens Lukas Mühlpointner zweimal Gelb, sodass er mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen musste (43.). „Gelb-Rot kann man geben, mit etwas mehr Fingerspitzengefühl hätten es auch zehn Minuten sein können“, bewertete TSV-Spielertrainer Werner Meyer die Szene. Auch nach der Pause schaffte es seine Mannschaft in Unterzahl lange, hinten die Null zu halten – bis Schiedsrichter Johannes Schön gegen Mitte des zweiten Durchgangs nach einem Foul im TSV-Strafraum auf den Punkt zeigte. Marco Mertens verwandelte den folgenden Elfmeter zum 1:0 (70.). Die Affinger Führung geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Negativer Schlusspunkt des Spiels war in der Nachspielzeit ein weiterer Platzverweis für die Hausherren. Marco Berglmair flog mit glatt Rot vom Platz (90.+1). Für Meyer eine Fehlentscheidung: „Wenn das Rot war, dann haben wir jedes Wochenende auf sämtlichen Sportplätzen Rote Karten.“ (jly) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Johannes Schön (Meitingen) - Zuschauer: 220

Tor: 0:1 Marco Martens (70.)

Gelb-Rot: Lukas Mühlpointner (43./TSV Inchenhofen)

Rot: Marco Bergmair (91./TSV Inchenhofen)

Kapitän Roland Heckel (links) und sein FC Rennertshofen müssen sich auch gegen den SV Echsheim-Reicherstein geschlagen geben. – Foto: Daniel Worsch