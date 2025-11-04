Friebe ebnet den Weg: Dessau jubelt erstmals seit 2017 in Haldensleben

Der SV Dessau 05 hat seinen HSC-Fluch gebrochen: Im Verbandsliga-Nachholspiel feierten die Nullfünfer am Dienstagabend mit dem 4:1-Erfolg ihren ersten Auswärtssieg beim Haldensleber SC seit Dezember 2017 (damals mit 6:0).
Dabei ebnete einmal mehr Elia Friebe den Dessauer Weg zum Sieg. In der fünften und 21. Minute schnürte der Sommer-Neuzugang einen Doppelpack zur 2:0-Führung - es waren bereits seine Saisontreffer 14 und 15.
Zwar verkürzte Max Stadler für die Gastgeber zur Pause (31.), nach dem Seitenwechsel ließen die Nullfünfer allerdings nichts mehr anbrennen. Niklas Mieth stellte den alten Abstand nach Friebe-Vorarbeit wieder her (68.), ehe Max Erdmann in der 84. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte.
So gelang der Mannschaft von Dimitrios Mitsis nach fünf Duellen mal wieder ein Sieg über den Haldensleber SC - und damit der Sprung auf Tabellenplatz fünf. Der HSC bleibt mit elf Zählern aus nun zehn Partien Tabellenzwölfter.
