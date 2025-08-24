Frickenhofen zittert sich zum Sieg

Frickenhofen verschlief den Start komplett. Bereits in der 5. Minute setzte Nico Horacki Antonio Calabrese in Szene, der mit seiner Schnelligkeit die Abwehr überrannte und zum 1:0 traf. Den Ausgleich auf dem Fuß hatte Max Merkl in der 11. Minute, doch TSV-Keeper Marc Adam reagierte reflexartig. In der 15. Minute war es dann Colin Postic, der nach Vorarbeit von René Galozy elegant zum 1:1 abschloss.

Der TSV ließ sich nicht entmutigen und drängte auf den Ausgleich. In der 24. Minute scheiterte Calabrese mit einem Distanzschuss am starken Patrick Karasek. Auf der Gegenseite erhöhte erneut das Duo Galozy/Postic auf 3:1. Dem nicht genug brachte wieder Colin Postic einen Kopfball, nach sehr guter Vorarbeit von Alex Frech ins TSV-Gehäuse. Doch kurz vor der Pause schlug Calabrese zurück und verkürzte mit einem Sololauf auf 2:4 (43.).

Nur drei Minuten später kippte das Spielgeschehen: Marc Adam musste nach einer Notbremse an Merkl mit Rot vom Platz. Den fälligen Strafstoß verwandelte Alex Frech sicher zur 2:1-Führung.

Nach dem Seitenwechsel begann Ruppertshofen druckvoll. Horacki scheiterte zunächst nach schnellem Freistoß an Karasek. Dann aber schlug Frickenhofen eiskalt zurück: Merkl marschierte durch die Hälfte der Gastgeber und stellte auf 4:2, wenig später legte er für den eingewechselten Finnegan Messer auf, der zum 6:2 einschob.

Doch Ruppertshofen zeigte Moral. Zunächst brachte Tim Adam sein Team in der 55. Minute mit dem 3:6 zurück ins Spiel, dann sorgte Felix Paschko nach Vorarbeit von Adam für das 4:6 (62.). Frickenhofens Abwehr wirkte völlig unsortiert, Ruppertshofen drückte.

Die Vorentscheidung hätte Ben Krieger erzielen können, doch sein Abschluss wurde auf der Linie geklärt. Stattdessen traf erneut Calabrese zum 5:6 – die Partie war wieder offen.

Ein Eigentor der Hausherren nach einem Missverständnis zwischen Abwehr und Torhüter verschaffte Frickenhofen in der 82. Minute etwas Luft (7:5). Doch Ruppertshofen gab sich noch immer nicht auf: In der 90. Minute stellte Tim Adam mit seinem zweiten Treffer auf 6:7 – mehr war aber leider nicht drin.

Ruppertshofen zeigte großen Kampfgeist, obwohl die Mannschaft lange in Unterzahl agierte. Frickenhofen dagegen offenbarte enorme Schwächen, rettete sich aber trotz nachlassender unterirdischer Leistung mit Glück und Zittern über die Zeit.

Torfolge: 1:0 Antonio Calabrese 5', 1:1 Colin Postic 15', 1:2 Alex Frech 18' (FE), 1:3 Colin Postic 25', 1:4 Colin Postic 38', 2:4 Antonio Calabrese 43', 2:5 Max Merkl 47', 2:6 Finnegan Messer 54', 3:6 Tim Adam 55', 4:6 Felix Paschko 62', 5:6 Antonio Calabrese 75', 5:7 Nico Horacki (ET), 6:7 Tim Adam 90'.