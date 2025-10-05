Frickenhofen weiter in der Spur!!!

Bei typischem herbstlichen Wetter pfiff der Unparteiische Josef Kohnle von den Sportfreunden Bühlerzell die Partie an. Nach einer kurzen Abtastphase kam Frickenhofen in der siebten Minute zur ersten guten Möglichkeit, doch Finnegan Messer traf den Ball in der Box nicht richtig.

In der 30. Minute war es dann soweit: Messer wurde mustergültig bedient und vollendete mit einem feinen Lupfer ins lange Eck zum 2:0. Rechberg agierte zwar kontrolliert, war aber den schnellen und zielstrebigen Angriffen Frickenhofens oft nicht gewachsen.

Nach einem munteren Hin und Her setzte sich Ben Krieger auf der rechten Seite stark durch, zog bis an den Strafraum und wollte eigentlich querlegen – doch der Ball fand seinen Weg direkt ins Tor zum 1:0 in der 17. Minute. Nur eine Minute später scheiterte Finnegan Messer erneut knapp, offenbar musste er sich erst noch „warmschießen“.

In der 39. Minute bot sich den Gästen die große Chance zum Anschlusstreffer, nachdem der Schiedsrichter auf einen unnötigen, aber klaren Strafstoß entschied. Doch Keeper Luis Hirth parierte glänzend und hielt die Führung fest.

Die zweite Halbzeit begann mit Schwung für die Gäste: Nach einer sehenswerten Kombination schob Johannes Nagel den Ball an Hirth vorbei – nur noch 2:1. Frickenhofen wollte prompt antworten: Nach einem schönen Angriff über Finnegan Messer und Max Merkl verzog Letzterer allerdings freistehend vor dem nahezu leeren Tor.

In der 56. Minute machte es Messer dann besser. Nach Zuspiel von Alex Frech über die linke Seite setzte er zu einem starken Solo an, ließ seine Gegenspieler stehen und schob eiskalt zum 3:1 ein.

Das 4:1 ließ nicht lange auf sich warten. Frickenhofen dominierte nun klar das Geschehen. Cedric Köger setzte sich energisch durch und prüfte den Torhüter, der den Ball zwar parieren konnte, aber genau vor die Füße von Tim Bauer abwehrte – dieser staubte in der 65. Minute trocken ab. In der Folge wurde Frickenhofen etwas zu verspielt vor dem Tor, und kleinere Nicklichkeiten sorgten für unnötige Hektik.

In der 78. Minute nahm Colin Postic ein Geschenk dankend an: Er sah den gegnerischen Keeper zu weit vor dem Tor und versenkte den Ball mit einer sehenswerten Bogenlampe zum 5:1.

Den Schlusspunkt setzte erneut Finnegan Messer in der Nachspielzeit. Nach einem feinen Pass von Thomas Hirth startete er durch und traf mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 6:1-Endstand.

Nun steht am kommenden Freitag ein echtes Kräftemessen an, wenn Frickenhofen auswärts beim favorisierten Aufstiegskandidaten und Tabellenzweiten antreten muss.

Torfolge: 1:0 Ben Krieger 17', 2:0 Finnegan Messer 30', 3:1 Finnegan Messer 56', 4:1 Tim Bauer 65', 5:1 Colin Postic 78' 6:1 Finnegan Messer 92'.