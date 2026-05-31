Frickenhofen verspielt die Meisterschaft von Thomas Nast · Heute, 19:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Nach dem heißen Tanz letzte Woche gegen Waldstetten ging der SVF heute als Tabellenführer ins Spiel gegen die zweite Mannschaft aus Straßdorf. Doch nach diesem Spiel schaute der SV in die Leere, den alles was die Mannschaft in den letzten Wochen auszeichnete war heute nicht zu sehen und gab die Meisterschaft in die Hände vom TSGV Waldsteten II nach einer 2:1 Niederlage gegen den TV Straßdorf II. Die Gastgeber traten mutig auf und wurden früh belohnt. Nach einem weiten Ball setzte sich Yaya Badjie durch und schob gekonnt zur Führung ein. Genau das war passiert, was aus Sicht des SVF nicht hätte passieren dürfen – ein frühes Gegentor. Straßdorf hatte nun Rückenwind und machte weiter Druck. Frickenhofen leistete sich zu viele Fehler und nach einem Eckball folgte der nächste Schock für die Gelben. Ein Schuss von Hannes Hauser fand den Weg durch zahlreiche Beine und schlug unten links im Tor ein.

Frickenhofen wirkte sichtlich geschockt und spielte auch entsprechend. In der restlichen ersten Halbzeit war die Partie zerfahren. Straßdorf erledigte seine Aufgabe hervorragend, während Frickenhofen zu ideenlos agierte. Für die zweite Halbzeit hatten sich die Gelben deutlich mehr vorgenommen. Man drückte Straßdorf in die eigene Hälfte, kam aber kaum zu zwingenden Torchancen. Die zahlreichen Abschlüsse waren so harmlos, dass der Torwart nicht einmal ernsthaft eingreifen musste.