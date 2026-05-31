Frickenhofen verspielt die Meisterschaft

Die Gastgeber traten mutig auf und wurden früh belohnt. Nach einem weiten Ball setzte sich Yaya Badjie durch und schob gekonnt zur Führung ein. Genau das war passiert, was aus Sicht des SVF nicht hätte passieren dürfen – ein frühes Gegentor.
Straßdorf hatte nun Rückenwind und machte weiter Druck. Frickenhofen leistete sich zu viele Fehler und nach einem Eckball folgte der nächste Schock für die Gelben. Ein Schuss von Hannes Hauser fand den Weg durch zahlreiche Beine und schlug unten links im Tor ein.
Frickenhofen wirkte sichtlich geschockt und spielte auch entsprechend. In der restlichen ersten Halbzeit war die Partie zerfahren. Straßdorf erledigte seine Aufgabe hervorragend, während Frickenhofen zu ideenlos agierte.
Für die zweite Halbzeit hatten sich die Gelben deutlich mehr vorgenommen. Man drückte Straßdorf in die eigene Hälfte, kam aber kaum zu zwingenden Torchancen. Die zahlreichen Abschlüsse waren so harmlos, dass der Torwart nicht einmal ernsthaft eingreifen musste.
Straßdorf zeigte dagegen weiterhin eine starke Leistung, was bis zum Ende des Spiels auch so blieb.
Am Ende traf Luka Petsch noch zum Anschlusstreffer, doch dieser kam deutlich zu spät.
Straßdorf II gewinnt verdient durch eine starke Mannschaftsleistung gegen ideenlose und schwache Frickenhöfer, die heute ihr wohl schlechtestes Saisonspiel ablieferten.
Damit übernimmt Waldstetten wieder die Tabellenführung und kann kommende Woche die Meisterschaft aus eigener Kraft festnageln.
Tore: 1:0 Yaya Badjie (2.), 2:0 Hannes Hauser (14.), 2:1 Luka Peltsch (90.+8)