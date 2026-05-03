Frickenhofen unterliegt verdient in Durlangen

Ersatzgeschwächter SVF findet kaum ins Spiel – spätes Tor durch Galozy nur Ergebniskosmetik. Der SV Frickenhofen musste sich beim Auswärtsspiel in Durlangen verdient mit 1:2 geschlagen geben. Aufgrund kurzfristiger Ausfälle stark ersatzgeschwächt, fand die Mannschaft über weite Strecken nicht zu ihrem Spiel. Der späte Anschlusstreffer änderte nichts mehr am verdienten Erfolg der Gastgeber.

Von Beginn an agierte Frickenhofen vorsichtig und überließ Durlangen weitgehend die Initiative. Die erste gefährliche Aktion gehörte folgerichtig den Hausherren: Maximilian Hölzle verzog nach einer Viertelstunde nur knapp. Wenig später setzte sich Andreas Herrmann stark durch, scheiterte jedoch am Außennetz.

Der SVF blieb offensiv harmlos und kam kaum zu zwingenden Abschlüssen. Effektiver präsentierte sich Durlangen: In der 37. Minute erkannte Andreas Herrmann, dass SVF-Keeper Luis Hirth etwas zu weit vor seinem Tor stand, und überwand ihn sehenswert per Lupfer aus rund 20 Metern zur verdienten Führung.