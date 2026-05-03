Frickenhofen unterliegt verdient in Durlangen

Von Beginn an agierte Frickenhofen vorsichtig und überließ Durlangen weitgehend die Initiative. Die erste gefährliche Aktion gehörte folgerichtig den Hausherren: Maximilian Hölzle verzog nach einer Viertelstunde nur knapp. Wenig später setzte sich Andreas Herrmann stark durch, scheiterte jedoch am Außennetz.
Der SVF blieb offensiv harmlos und kam kaum zu zwingenden Abschlüssen. Effektiver präsentierte sich Durlangen: In der 37. Minute erkannte Andreas Herrmann, dass SVF-Keeper Luis Hirth etwas zu weit vor seinem Tor stand, und überwand ihn sehenswert per Lupfer aus rund 20 Metern zur verdienten Führung.
Auch nach der Pause änderte sich das Bild nur kurzzeitig. Zwar kam Frickenhofen etwas engagierter aus der Kabine, doch erneut schlug Durlangen zu. Hölzle traf in der 63. Minute mit einem flachen Abschluss von der rechten Seite, wobei die SVF-Abwehr keine gute Figur machte.
In der Folge blieb Durlangen spielbestimmend, während Frickenhofen weiterhin zu ideenlos agierte und meist auf lange Bälle beschränkt blieb. Erst in der Schlussphase keimte noch einmal Hoffnung auf: Rene Galozy verwandelte in der 81. Minute einen Eckball direkt zum Anschlusstreffer.
Für mehr reichte es jedoch nicht mehr. Durlangen verteidigte die Führung konsequent und brachte den Sieg souverän über die Zeit. Unter dem Strich stand für Frickenhofen eine verdiente Niederlage.
Torfolge: 1:0 Andreas Herrmann (37'), 2:0 Maximilian Hölzle (63'), 2:1 Rene Galozy (81')