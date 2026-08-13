Frickenhofen unterliegt Spraitbach deutlich

Mit Spraitbach hatte Frickenhofen einen laufstarken Gegner vor der Brust, der immer wieder den Weg nach vorne suchte. Weitestgehend konnten die Angriffe jedoch zunächst gut vereitelt werden.

Bei abendlicher Sonne startete das Spiel direkt intensiv. Frickenhofen lud den Gast allerdings bereits nach drei Minuten zur Führung ein. Ein missglücktes Aufbauspiel landete bei Bugra Kaya, der sich die freie Schussmöglichkeit nicht nehmen ließ und zum frühen 0:1 einschob.

Es entwickelte sich ein Kopf an Kopf Duell, allerdings mit den klar besseren Akzenten auf Seiten der Gäste. So setzte sich Sascha Bechthold in Szene, eroberte den Ball im Mittelfeld und bediente Robin Antz. Dieser hatte im Strafraum wenig Mühe und schob zur erneuten Führung zum 1:2 ein.

Der Ausgleich folgte nach einem sehr guten Angriff. Den ersten Versuch konnte der FC noch gut verteidigen, doch Frickenhofen setzte durch Colin Postic stark nach. Dieser spielte in der 16. Minute Max Merkl scharf an, der zum 1:1 vollendete.

Der dritte Treffer von Spraitbach ließ nicht lange auf sich warten. Frickenhofen konnte mit dem Druck in der Defensive absolut nicht umgehen und bekam den Ball nicht ordentlich geklärt. Lukas Rein nahm das Geschenk in der 39. Minute dankend an und erhöhte auf 1:3.

Robin Antz scheiterte anschließend noch zweimal, als er den Ball jeweils nur knapp am langen Pfosten vorbeischob. So ging Frickenhofen glücklich mit nur zwei Toren Rückstand in die Pause, während Spraitbach mit breiter Brust in die Kabine ging.

Seit dem Wiederanpfiff spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in Richtung Frickenhofener Gehäuse ab. Spraitbach setzte die Hausherren permanent unter Druck, blieb bei den eigenen Angriffen allerdings oftmals zu unklar.

Die Vorentscheidung hatte Bugra Kaya bereits auf dem Kopf. Aus kurzer Distanz scheiterte er jedoch an der Querlatte.

Frickenhofen wurde weiter permanent unter Druck gesetzt und konnte sich kaum aus diesem befreien. Jeder Versuch, nach vorne zu kommen, wurde von den Gästen früh unterbunden. Spraitbach marschierte im Umkehrschluss immer wieder nach vorne.

Der verdiente Treffer zum 1:4 fiel schließlich in der 78. Minute. Ein langer Ball in Richtung Frickenhofener Gehäuse konnte von Seeger zunächst geklärt werden, doch Bugra Kaya stand genau dort, wo ein Torjäger stehen muss, und nickte den Ball zum Endstand ein.

Frickenhofen ging zunehmend die Puste aus und war mehr damit beschäftigt, die Gäste auf Distanz zu halten. Dadurch blieb kaum noch Raum für eigene Offensivaktionen. Ein Bild, das sich bereits durch den gesamten zweiten Durchgang gezogen hatte.

Damit endete die Pokalreise des SV Frickenhofen in der zweiten Runde. Gegen einen starken Aufstiegskandidaten war am Ende wenig auszurichten und kann den Fokus voll auf Mission "Klassenerhalt" richten. Spraitbach dagegen darf weiter vom nächsten Pokalerfolg träumen und trifft am 26. August in der dritten Runde auf Durlangen.

Torfolge

0:1 Bugra Kaya (3.)

1:1 Max Merkl (16.)

1:2 Robin Antz (32.)

1:3 Lukas Rein (39.)

1:4 Bugra Kaya (78.)