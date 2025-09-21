Frickenhofen überzeugt auf allen Ebenen Verlinkte Inhalte Kreisliga B1 Durlangen II Frickenhofen

Nach einer sehr guten Leistung gegen den bis dato Drittplatzierten zeigte Frickenhofen eine geschlossene und überzeugende Leistung, so konnte am Ende ein hochverdienter 3:0 Sieg gefeiert werden. Schon früh wurde der SVF geprüft: Andreas Hermann zog für Durlangen von der Strafraumkante ab, doch Keeper Luis Hirth war zur Stelle. Kurz darauf hatte Rene Galozy gleich zweimal die Chance, verzog jedoch beide Male knapp aus rund 17 Metern.

In der 16. Minute belohnte sich Frickenhofen dann: Nach schöner Vorarbeit von Alex Frech traf Finnegan Messer zum 1:0. Die Hausherren übernahmen nun zunehmend das Kommando. In der 27. Minute erhöhte Frech selbst, als er sich kraftvoll in den Strafraum durchtankte und den Ball am langen Pfosten versenkte. Messer, inzwischen richtig im Spiel, hatte in der 32. Minute die nächste Großchance. Nach starkem Solo scheiterte er aber am glänzend reagierenden FCD-Torhüter, der zur Ecke klärte. Kurz vor der Pause setzte der SVF nach: Cedric Köger zwang die Gäste-Abwehr fast zu einem Eigentor (40.), ehe Messer zwei Minuten später seinen zweiten Treffer markierte. Mit der 3:0-Führung ging es in die Kabine.