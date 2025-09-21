Frickenhofen überzeugt auf allen Ebenen

Schon früh wurde der SVF geprüft: Andreas Hermann zog für Durlangen von der Strafraumkante ab, doch Keeper Luis Hirth war zur Stelle. Kurz darauf hatte Rene Galozy gleich zweimal die Chance, verzog jedoch beide Male knapp aus rund 17 Metern.
In der 16. Minute belohnte sich Frickenhofen dann: Nach schöner Vorarbeit von Alex Frech traf Finnegan Messer zum 1:0. Die Hausherren übernahmen nun zunehmend das Kommando. In der 27. Minute erhöhte Frech selbst, als er sich kraftvoll in den Strafraum durchtankte und den Ball am langen Pfosten versenkte.
Messer, inzwischen richtig im Spiel, hatte in der 32. Minute die nächste Großchance. Nach starkem Solo scheiterte er aber am glänzend reagierenden FCD-Torhüter, der zur Ecke klärte. Kurz vor der Pause setzte der SVF nach: Cedric Köger zwang die Gäste-Abwehr fast zu einem Eigentor (40.), ehe Messer zwei Minuten später seinen zweiten Treffer markierte. Mit der 3:0-Führung ging es in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel machte Frickenhofen ohne den angeschlagenen Messer dort weiter, wo es aufgehört hatte. In der 50. Minute scheiterte Frech nach einer Hereingabe knapp am Durlanger Schlussmann. Auch Colin Postic konnte in der 57. Minute aus kurzer Distanz nicht nachlegen.
In der 64. Minute meldeten sich die Gäste erstmals ernsthaft zu Wort, doch einen gefährlichen Freistoß lenkte Hirth souverän über die Latte. Die beste Chance hatte schließlich Maxi Hölzle, der nach einem Strafstoß nur den Pfosten traf.
Frickenhofen kontrollierte das Geschehen bis zum Schluss, ohne noch einmal wirklich zwingend zu werden. Durlangen fand über die gesamte Spielzeit hinweg kein Mittel, um die SVF-Defensive ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. So stand am Ende ein klarer und verdienter 3:0-Heimerfolg. Wie man liest: Frickenhofen kann auch ohne Nervenfressendem Highscore-Spiel gewinnen.
Torfolge: 1:0 Finnegan Messer 16', 2:0 Alex Frech 27', 3:0 Finnegan Messer 42'.