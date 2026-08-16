Frickenhofen startet mit Niederlage

Frickenhofen versteckte sich allerdings nicht und hatte in der 9. Minute die erste gute Möglichkeit. Lorenz Hinderberger zog einen Freistoß über die Mauer, doch der Ball landete am Dreieck.

Die Gäste aus Herlikofen setzten Frickenhofen früh unter Druck. Nach einem Abpraller im Strafraum kam Lukas Karankinas zum Abschluss, scheiterte jedoch knapp, da noch ein Fuß der Frickenhofener Abwehr dazwischen war.

Fünf Minuten später behauptete sich Marlon Großmann auf der rechten Seite und brachte den Ball quer zu Luis Herbst, der leichtes Spiel hatte und zur Führung einschob.

In der Folge präsentierte sich der TV Herlikofen intensiv und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Beim Abschluss fehlte den Gästen jedoch zunächst die nötige Präzision. In der 21. Minute startete der TV nach einem missglückten Eckball des SVF einen Konter, doch Yannik Hägele setzte seinen Abschluss nicht genau genug.

Der Ausgleich folgte kurz vor der Pause. Finnegan Messer setzte sich stark durch und wurde im Strafraum deutlich zu Fall gebracht. Colin Postic übernahm Verantwortung und verwandelte den fälligen Strafstoß in der 42. Minute zum 1:1.

Lange hielt der Ausgleich allerdings nicht. Frickenhofen bekam den Ball im eigenen Strafraum nicht sauber geklärt, es entstand ein Gestocher und Finn Simeta stand goldrichtig. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte er den TV Herlikofen erneut in Führung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Herlikofen wieder den Druck. Yannik Hägele setzte sich in der 53. Minute überragend auf der linken Seite durch und legte für Marlon Großmann auf, der den Ball zum 1:3 ins Tor lenkte.

Die Gäste ließen nicht locker und beschäftigten die SVF-Abwehr weiterhin. Philipp Munz versuchte es direkt aus der Drehung, setzte seinen Abschluss jedoch nur Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

Nach einer längeren Phase im Katz-und-Maus-Spiel zeigte Frickenhofen, dass die Partie noch nicht entschieden war. Cedric Köger bediente Colin Postic im Strafraum mit einer Flanke. Postic zog direkt ab, setzte seinen Abschluss jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei.

Die Vorentscheidung fiel in der 72. Minute. Eine Flanke von der rechten Seite segelte in den Strafraum, mit der offenbar niemand mehr rechnete – außer Evans Stegmaier. Dieser war zur Stelle und köpfte den Ball im Flug zum 1:4 ins Netz.

Dabei blieb es. Herlikofen konnte die Partie in der Schlussphase souverän und kontrolliert herunterspielen und entführte verdient die drei Punkte aus Frickenhofen.

Torfolge:

0:1 Luis Herbst (26.), 1:1 Colin Postic (42., FE), 1:2 Finn Simeta (45.+4), 1:3 Marlon Großmann (53.), 1:4 Evans Stegmaier (72.)