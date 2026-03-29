Frickenhofen startet mit Auswärtssieg in Bargau von Thomas Nast · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser

Mit einem hart erarbeiteten 1:0-Auswärtssieg beim FC Bargau ist Frickenhofen erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Nach einer zunächst zähen ersten Hälfte steigerte sich das Team deutlich und belohnte sich schließlich mit dem entscheidenden Treffer. Bei kühlen Temperaturen erwischte der SV zunächst den besseren Start und setzte früh erste Offensivakzente. Zwingende Chancen blieben jedoch zunächst aus, sodass sich im weiteren Verlauf eine zerfahrene Partie entwickelte. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, klare Torchancen waren Mangelware.

Erst kurz vor der Pause wurde Frickenhofen gefährlicher: In der 39. Minute setzte sich Cedric Köger stark über die linke Seite durch, verfehlte das Tor jedoch knapp. Wenig später bot sich auch Theo Leuze eine gute Möglichkeit, doch im Eins-gegen-eins behielt der Bargauer Schlussmann die Oberhand. Nach dem Seitenwechsel tat sich Frickenhofen zunächst weiterhin schwer. Die bis dahin beste Gelegenheit ließ Colin Postic in der 56. Minute liegen, als er frei vor dem Tor, kläglich am Gehäuse vorbeischoss.