Frickenhofen schaukelt sich zum Sieg Kreisliga B1 Frickenhofen Spraitbach II

In einer Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten setzte sich der SV Frickenhofen am Ende mit 6:4 gegen nie aufgebende Gäste aus Spraitbach durch. Schon früh hatte Kevin Wolainski die Führung für den SVF auf dem Fuß, doch sein flacher Abschluss war zu harmlos. Auf der Gegenseite machten es die Gäste besser: Jannik Lackner setzte sich über die Grundlinie durch, Luis Hirth konnte zunächst klären, doch der Abpraller landete bei Yan Bretzler, der eiskalt zum 0:1 einschob.

Die Antwort der Hausherren folgte prompt. Innerhalb von nur zwei Minuten drehten Theo Leuze und Finnegan Messer die Partie (11./12.). Nach einem Freistoß patzte die SVF-Abwehr, sodass Alex Heppes für Spraitbach zum 2:2 ausgleichen konnte (19.). Doch Frickenhofen zeigte sich unbeeindruckt, kombinierte gefällig und legte nach: Nach einer Ecke von Alex Frech köpfte erneut Messer zum 3:2 ein (26.). Spraitbach war in dieser Phase völlig von der Rolle. Kurz vor der Pause bot sich den Gästen die große Chance auf Ergebniskosmetik, doch Robin Antz jagte einen Foulelfmeter weit über das Tor. So ging es mit 4:2 in die Kabinen.