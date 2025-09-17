Frickenhofen schaukelt sich zum Sieg

Schon früh hatte Kevin Wolainski die Führung für den SVF auf dem Fuß, doch sein flacher Abschluss war zu harmlos. Auf der Gegenseite machten es die Gäste besser: Jannik Lackner setzte sich über die Grundlinie durch, Luis Hirth konnte zunächst klären, doch der Abpraller landete bei Yan Bretzler, der eiskalt zum 0:1 einschob.
Die Antwort der Hausherren folgte prompt. Innerhalb von nur zwei Minuten drehten Theo Leuze und Finnegan Messer die Partie (11./12.). Nach einem Freistoß patzte die SVF-Abwehr, sodass Alex Heppes für Spraitbach zum 2:2 ausgleichen konnte (19.). Doch Frickenhofen zeigte sich unbeeindruckt, kombinierte gefällig und legte nach: Nach einer Ecke von Alex Frech köpfte erneut Messer zum 3:2 ein (26.). Spraitbach war in dieser Phase völlig von der Rolle.
Kurz vor der Pause bot sich den Gästen die große Chance auf Ergebniskosmetik, doch Robin Antz jagte einen Foulelfmeter weit über das Tor. So ging es mit 4:2 in die Kabinen.
Nach dem Wechsel baute Frickenhofen die Führung zunächst souverän aus. Ein langer Abschlag von Hirth landete bei Max Merkl, der den Ball sehenswert aus 24 Metern per Bogenlampe zum 5:2 verwandelte. Doch statt den Sack zuzumachen, schaltete der SVF zurück – und Spraitbach witterte Morgenluft. Innerhalb von zwei Minuten verkürzten Kevin Schuster und David Wangler auf 5:3.
Die Gäste übernahmen nun das Kommando. Frickenhofen wirkte fahrig, Chancen häuften sich. In der 83. Minute war es schließlich soweit: Sebastian Radlik traf aus der Distanz zum 5:4-Anschluss. Plötzlich brannte es im Waldstadion – das Spiel drohte den Gastgebern völlig zu entgleiten.
Doch kurz vor Schluss sorgte der SVF für die Entscheidung. Luca D’Alessandro setzte sich stark durch, legte quer auf Max Preuß, der zum 6:4-Endstand einschob (87.). Dem nicht genug hätte Alex Frech noch zwei weitere Tore machen können aber der versagte kläglich, gar jämmerlich als er den Ball zweimal am Tor vorbeischob.
Torfolge: 0:1 Yan Bretzler 7' 1:1 Theo Leuze 11', 2:1 Finnegan Messer 12', 3:1 Alex Heppes 19', 4:1 Finnegan Messer 26', 5:1 Max Merkl 47', 5:2 Kevin Schuster 52', 5:3 David Wangler 54', 5:4 Sebastian Radlik 83', 6:4 Max Preuß 87'.