Frickenhofen mit viel Mühe

Frickenhofen belohnt sich nach langem hinterherrennen am Ende mit einem 1:3 Sieg dank besserem zweiten Durchgang, der etwas mehr nach Fußballspielen aussah und setzt somit seine Serie fort.



Bei spätsommerlichen Temperaturen konnten die Zuschauer leicht bekleidet den Akteuren auf dem kleinen Ausweichplatz zuschauen. Diese bekamen direkt ein ganz starkes Solo von Alex Frech zu sehen, der mit dem Ball von der eigenen Abwehr bis zum gegnerischen Strafraum durchlief. Doch am Ende wurden seine Mühen nicht belohnt, da keiner seiner Mitspieler mitlief dem er zuspielen konnte. Auf der Gegenseite war es Moritz Groß der freistehend nach einer Flanke zum Kopfball kam aber den Ball nur Zentimeter neben das Tor setzte. So nahm das Spiel seinen Lauf und es ging konstant Hin und Her auf Augenhöhe.



In der 18. Minute war es dann Frickenhofen mit einem Zeichen durch Colin Postic, der sich an der rechte Seite sauberst durchsetzte und ein halbhohen Ball in den Strafraum auf Fabi Bauer spielte, der war aber ein Schritt zu schnell.



Sechs Minuten später tauchte Marcel Ziegler ganz gefährlich auf der rechten Strafraumseite auf und ließ die Lorch-Elf erstarren. Ziegler und das Spielgerät über Schlussmann Alex Seeger in das Gehäuse. Zwar versuchten es die Gäste aus Frickenhofen immer wieder aber es fehlten die Ideen um konsequent durchzukommen.



Der Durchbruch gelang dem SV in der 37 Minute. Nach Flanke von Luis Hirth marschierte Alex Frech aufs Tor zu und visierte dieses auch an, doch der Schuss wurde in höchster Not vom Fuß eines Abwehrspielers geklärt. Weitere zwei Minuten später zog Alex Frech einen scharfen Freistoß aufs Gehäuse, welcher vom Keeper Simon Lutz ausm Dreieck gefaustet wurde.



Die Gäste in schwarz hatten nun deutlich mehr vom Spiel und belohnten sich letztendlich durch Luis Hirth in der 44.Minute. Eine Flanke von der eigenen Abwehr verlängerte Tim Bauer mit dem Kopf auf Hirth, der aus einer sehr abseitsverdächtigen Position den Ball an Schlussmann Lutz vorbeischlenzt, der ohnehin weit aus seiner Zone war.



Die nächste nennenswerte Aktion sahen die Zuschauer erst in der 60 Minute, was zugleich auch die Führung der Akteuren in schwarz war. Alex Frech brachte einen weiten Freistoß auf den langen Pfosten, wo Max Merkl reinlief und die Führung markierte. Frickenhofen ruhte sich nun ein wenig aus, was den Hausherren natürlich Aktionen verschaffte, welche aber zu nichts führte.



Den Deckel in der 72.Minute hätte Alex Frech draufmachen können, doch wieder war der FC Schlussmann Simon Lutz zur Stelle und parierte Frech‘s platzierten Schuss glänzend. Auf der anderen Seite war Schechingen immer gefährlich über ihre Konter, doch der Letzte Pass wurde immer wieder geklärt. Vor allem durch einen sehr gut gelaunten Constantin Ignat, der an diesem Tag ein überragendes Spiel hinlegte.



Der Zahn beim FC wurde letztendlich in der 81.Minute gezogen. Der beste Angriff aus dem ganzen Spiel kam von den Gästen über die rechte Seite. Max Merkl bekam den Ball zugespielt, ließ den letzten Gegenspieler vor sich ziemlich schlecht aussehen und passte auf Luis Hirth der freistehend die Kugel einschob. Den Hattrick schnüren müssen hätte Luis Hirth nur zwei Minuten später, dieser hämmerte aber das Spielgerät alleinstehend vorm Keeper aus 12 Meter Entfernung weit rechts neben das Tor. Mit dieser Führung und der liegengelassenen Chance baute Frickenhofen nochmals ab und man hatte sehr viel Mühe den Gegner vom Tor fern zu halten.



Wie auch in der 91. Minute, da hatte Marc Wengert den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch Seeger parierte den Torversuch und das Spiel endete unterm Strich verdient 1:3 für Frickenhofen dank einer besseren zweiten Hälfte und viel Mühe.



Torfolge: 1:0 Marcel Ziegler 24', 1:1 Luis Hirth 44', 1:2 Max Merkl 60', 1:3 Luis Hirth 81'